Yan tahtaların kaderi alt coinlere benzemesin
Borsada moraller bozuk. İki yıldır enflasyonun altında kalan endeks performansının yanında hisselerin büyük bölümü yatırımcısına para kaybettirmiş durumda.
Uzun zamandır 10 bin 200 puanın geçemeyen BIST 100 Endeksi, son denemesinin ardından yine yönünü aşağıya çevirdi. Özellikle geçen hafta TÜSİAD yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturma sonrasında artan gerginliğe cuma günü gelen sert satışlar eklenince güçlü görülen destekler birer birer yıkıldı. 9 bin 600 puandaki desteğin altında kalındığı sürece uzmanlar, 9 bin 200 puanın test edilme ihtimalini yüksek görüyor.
Önümüzdeki hafta kritik
Şubat ayı enflasyonu ve Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yakından izlenecek. Şubat ayı enflasyonuna yönelik beklentiler yüzde 4 civarındayken, kamu sağlık kurumlarında hasta katılım payının düşürülmesi enflasyon beklentilerini aşağıya çekti. Yani önümüzdeki hafta kritik. JP Morgan güncelleme sonrası şubat enflasyon beklentisini yüzde 3,5’ten yüzde 2,7’ye düşürdü. Enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesi halinde Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi borsaya bir miktar nefes aldırabileceği düşünülüyor.
Hisse ile kriptolardaki benzerlik
Endekste geri çekilmeler yaşanırken hisselerdeki düşüş daha sert oluyor. Öyle ki endeks temmuz ayındaki zirvesinin yüzde 16 altında bulunurken birçok hisse tarihi zirvesinin yüzde 50 altında işlem görüyor. Yatırımcılar endekste olası bir geri dönüşte yan tahtaların (hisse) buna ayak uydurup uyduramayacağını merak ediyor. Daha önce bu sayfada özellikle pandemi sonrasında kripto paralar ile hisse senetlerinde benzer davranışlarının görüldüğüne dikkat çekmiştim. Kripto paralarla benzerlik ilk olarak halka arzlarda yaşanmıştı.
Halka açılan şirket hisselerinin ilk işlem gününden itibaren ‘tavan tavan’ gitmesi küçük yatırımcının ilgisini bu alana çevirmişti. Eşit dağıtım uygulaması nedeniyle halka arzlardan daha fazla pay almak isteyenler, yakın çevresi adına hesap açmış ve yatırımcı sayısında ciddi artışlar olmuştu. Borsayla yeni tanışan şirket hisselerinin performansının düşmesi, Bitcoin’de yaşanan rallinin yeni bir boğa beklentisi yaratması, halka arzlara gelen yatırımcıların bir kısmı borsayı terk etmişti.
Ancak Bitcoin’deki hareket bir türlü alt coinlere yansımadı. Borsadaki yan tahtaların durumu da şu an alt coinlere benziyor. Bitcoin, BIST 100 Endeksi gibi yüzde 19 uzakken yan tahtalar zirvelerine tekrar ulaşmak için ciddi prim yapmaları gerekli. Altcoin ve yan tahtalar arasındaki bu benzerlik nedeniyle bazı yatırımcıların yan hisselerde uzun süre yatay seyrin yaşanabileceğinden endişe ettiği görülüyor.
Denetimi yok riskleri daha yüksek
Öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Kriptolar ile hisse senetleri her ne kadar son dönemde hareket tarzı açısından benzerlik gösterse de işleyiş çok farklı. Ne yaptığı tam olarak bilinmeyen binlerce altcoinde risk çok hisselere göre çok daha yüksek. Hiçbir denetimin olmadığı alt coinler yarın öbür gün ortadan kaybolsa paranız uçup gidebilir.
Evet borsada da mali yapısı bozuk şirketler olabilir ama her 3 ayda bir denetimden geçmiş mali tablolarını kamuoyuyla paylaşmak zorundalar. Dolayısıyla mali tablolara ve rasyolara bakarak yatırımcılar, aldıkları riski görme açısından daha şanslı. Dolayısıyla düşüşten etkilenmiş, rasyoları olumlu, mali yapısı güçlü şirketler borsa genelinde bir toparlanma olduğunda hak ettikleri seviyeye daha kolay gelecektir.