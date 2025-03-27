  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ufuk KORCAN
  4. Kıymetli maden ve katılım fonları yatırımcısını korudu

Kıymetli maden ve katılım fonları yatırımcısını korudu

Ufuk KORCAN
Ufuk KORCAN PARANIN ROTASI [email protected]

Son 1 haftada piyasalarda yaşanan çalkantı yatırım fonları getirilerine de yansıdı. Yılbaşından bu yana yüzde 22,5 getiri sağlayan kıymetli maden fonları, son 1 haftada kurlardaki artışla da yüzde 3,33 değer kazandı. Katılım ve para piyasası fonları da haftalık, aylık ve 3 aylık sürede kazanç sağladı.

Tasarruf sahiplerinin kafa­sı karışık. Faiz artırımlarıyla mevduat ve para piyasası fon­larına yönelen yatırımcılar, faiz in­dirimlerinin başlamasıyla hesap yap­maya başlamıştı. Son 1 yılda yüzde 60’ın üzerinde sağlayarak yatırımcı­larına enflasyonun üzerinde reel geti­ri sunan para piyasası fonları, faiz in­dirimleriyle yatırımcı kaybediyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başka­nı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başla­tılan yolsuzluk ve terör soruşturması piyasalarda dengeleri alt üst etti.

Son 2 yıldır yatırımcısını enflasyon kar­şısında ezdiren Borsa İstanbul, aylar­dır geçemediği 10 bin 200 direnci aşıp 11 bin puan sınırına dayandığı bir an­da gelen soruşturma haberi endeksi 9 bin puanın altına itmişti. Açığa sa­tışın yasaklanması, şirketlerin kendi hissesini almalarını teşvik eden dü­zenleme, kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilmesi, Merkez Banka­sı’nın gecelik faiz oranlarında artışa gitmesi borsa tarafında kan kaybını durduran adımlar oldu.

En yüklü döviz talebi yabancıdan

İBB merkezli soruşturma uzun zamandır yatay hareket eden dö­viz piyasasında da kurları sıçrattı. Merkez Bankası artan döviz talebi­ni karşılamak için 3 günde 27 mil­yar dolarlık döviz satışı yaptı. Hazi­ne ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, döviz talebinin yüzde 60’ının yabancı yatırımcılar­dan, yüzde 30’unun şirketlerden, yüzde 10’unun bireysel yatırımcı­lardan kaynaklandığına dikkat çek­ti.

Kurlardaki bu hareketin ardından yerli yatırımcının kırılmaya başla­nan ‘kurlar artmaz’ beklentisinin za­rara uğradığı düşünülüyor. Kısa ve orta vadede siyaset tarafından gele­bilecek açıklamalar, piyasalarda fi­yatlamalar üzerinde etkili olacak en önemli gündem maddesi. İşte piya­salarda son yaşananlar yatırım fon­ları cephesinde getirileri etkiledi.

Kıymetli maden fonları fark attı

Hisse senetleri fonları haftalık bazda yüzde 9’a yakın gerilerken ser­best şemsiye fon, borçlanma araçları fonları, değişken fonlar, karma fon­lar yatırımcılarına para kaybettiren diğer fonlar olarak sıralandı. Son 1 haftada kıymetli madenler, katılım ve para piyasası fonları yatırımcısı­na kazandıran 3 fon grubu olarak öne çıktı. ABD Başkanı Trump’ın göreve başlaması sonrasında hızlıca haya­ta geçirdiği gümrük tarifeleri ve söy­lemeleri altının ons fiyatını zirveye taşımıştı.

Altının ons fiyatının ulus­lararası piyasada 3 bin dolar sınırını aşarak 3 bin 57 dolar ile tarihi zirve­sine çıkmasının yanında içeride do­lar kurundaki yükseliş kıymetli ma­denler fonlarında getirileri artırdı. Kıymetli maden fonları yılbaşından bu yana yüzde 22.5’lik değer artışı ile en yakın fon grubuna iki katı fark at­tı. Fon grupları arasında yılbaşından bu yana kaybettiren tek fon grubu ise hisse senedi fonları. Portföyünün ta­mamı devamlı olarak, kira sertifika­ları, katılma hesapları, ortaklık pay­ları, altın ve diğer kıymetli madenler ile diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından olu­şan katılım fonları hem haftalık hem aylık hem de 3 aylık dönemde yatı­rımcısını sevindirdi.

Piyasalara yön verecek gelişmeler

Önümüzdeki dönemde siyasi ge­lişmelerin yanında enflasyonun sey­ri ve buna paralel olarak faiz kararla­rı yatırım araçlarının getirilerini be­lirleyecek. Türkiye dışında jeopolitik gelişmeler ve Trump’ın ekonomi po­litikaları yakından izlenecek. Dani­markalı finans devi Saxo Bank ise al­tın tahminini güncelledi. Fiyatlar­da kısa vadeli oynaklık beklenirken, Saxo Bank 2025 altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 300 dolara yükseltti. ABD’li Goldman Sachs ise daha önce altının onsunun bu yıl 3 bin 100 dola­ra çıkabileceğini açıklamıştı. Borsa İstanbul tarafında teknik anlamda, 9 bin 200 ve 8 bin 600 puan seviye­leri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor. Kısa vadede tepki alım­larının sürmesi durumunda 10 bin 200 puan seviyesi yine kritik bir se­viye. Malum bu direnç seviyesi aylar­dır geçilememişti. 10 bin 200 puanın üzerinde 10.750-800 puan bir sonra­ki direnç noktası.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Borsada düşüş kurda yükseliş piyasada tansiyon yüksek 24 Mart 2025
Euro, dolar tarihi zirvelerde 20 Mart 2025
Borsada tamam mı devam mı haftası 17 Mart 2025
Yurtdışında kara kış, içeride bahar havası yaşanıyor 13 Mart 2025
Borsa zincirlerini kırıyor ama kâr satışlarına dikkat! 10 Mart 2025
Piyasalarda enflasyon ve Merkez Bankası haftası 03 Mart 2025
Yan tahtaların kaderi alt coinlere benzemesin 27 Şubat 2025
Borsada moraller bozuk umutlar tepki yükselişinde 24 Şubat 2025
Döviz yatırımcısının inadını kıramıyor 20 Şubat 2025
Son 20 yılın ilk çeyreğinde boğalar ayıların önünde! 17 Şubat 2025