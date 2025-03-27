Kıymetli maden ve katılım fonları yatırımcısını korudu
Son 1 haftada piyasalarda yaşanan çalkantı yatırım fonları getirilerine de yansıdı. Yılbaşından bu yana yüzde 22,5 getiri sağlayan kıymetli maden fonları, son 1 haftada kurlardaki artışla da yüzde 3,33 değer kazandı. Katılım ve para piyasası fonları da haftalık, aylık ve 3 aylık sürede kazanç sağladı.
Tasarruf sahiplerinin kafası karışık. Faiz artırımlarıyla mevduat ve para piyasası fonlarına yönelen yatırımcılar, faiz indirimlerinin başlamasıyla hesap yapmaya başlamıştı. Son 1 yılda yüzde 60’ın üzerinde sağlayarak yatırımcılarına enflasyonun üzerinde reel getiri sunan para piyasası fonları, faiz indirimleriyle yatırımcı kaybediyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması piyasalarda dengeleri alt üst etti.
Son 2 yıldır yatırımcısını enflasyon karşısında ezdiren Borsa İstanbul, aylardır geçemediği 10 bin 200 direnci aşıp 11 bin puan sınırına dayandığı bir anda gelen soruşturma haberi endeksi 9 bin puanın altına itmişti. Açığa satışın yasaklanması, şirketlerin kendi hissesini almalarını teşvik eden düzenleme, kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilmesi, Merkez Bankası’nın gecelik faiz oranlarında artışa gitmesi borsa tarafında kan kaybını durduran adımlar oldu.
En yüklü döviz talebi yabancıdan
İBB merkezli soruşturma uzun zamandır yatay hareket eden döviz piyasasında da kurları sıçrattı. Merkez Bankası artan döviz talebini karşılamak için 3 günde 27 milyar dolarlık döviz satışı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, döviz talebinin yüzde 60’ının yabancı yatırımcılardan, yüzde 30’unun şirketlerden, yüzde 10’unun bireysel yatırımcılardan kaynaklandığına dikkat çekti.
Kurlardaki bu hareketin ardından yerli yatırımcının kırılmaya başlanan ‘kurlar artmaz’ beklentisinin zarara uğradığı düşünülüyor. Kısa ve orta vadede siyaset tarafından gelebilecek açıklamalar, piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olacak en önemli gündem maddesi. İşte piyasalarda son yaşananlar yatırım fonları cephesinde getirileri etkiledi.
Kıymetli maden fonları fark attı
Hisse senetleri fonları haftalık bazda yüzde 9’a yakın gerilerken serbest şemsiye fon, borçlanma araçları fonları, değişken fonlar, karma fonlar yatırımcılarına para kaybettiren diğer fonlar olarak sıralandı. Son 1 haftada kıymetli madenler, katılım ve para piyasası fonları yatırımcısına kazandıran 3 fon grubu olarak öne çıktı. ABD Başkanı Trump’ın göreve başlaması sonrasında hızlıca hayata geçirdiği gümrük tarifeleri ve söylemeleri altının ons fiyatını zirveye taşımıştı.
Altının ons fiyatının uluslararası piyasada 3 bin dolar sınırını aşarak 3 bin 57 dolar ile tarihi zirvesine çıkmasının yanında içeride dolar kurundaki yükseliş kıymetli madenler fonlarında getirileri artırdı. Kıymetli maden fonları yılbaşından bu yana yüzde 22.5’lik değer artışı ile en yakın fon grubuna iki katı fark attı. Fon grupları arasında yılbaşından bu yana kaybettiren tek fon grubu ise hisse senedi fonları. Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan katılım fonları hem haftalık hem aylık hem de 3 aylık dönemde yatırımcısını sevindirdi.
Piyasalara yön verecek gelişmeler
Önümüzdeki dönemde siyasi gelişmelerin yanında enflasyonun seyri ve buna paralel olarak faiz kararları yatırım araçlarının getirilerini belirleyecek. Türkiye dışında jeopolitik gelişmeler ve Trump’ın ekonomi politikaları yakından izlenecek. Danimarkalı finans devi Saxo Bank ise altın tahminini güncelledi. Fiyatlarda kısa vadeli oynaklık beklenirken, Saxo Bank 2025 altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 300 dolara yükseltti. ABD’li Goldman Sachs ise daha önce altının onsunun bu yıl 3 bin 100 dolara çıkabileceğini açıklamıştı. Borsa İstanbul tarafında teknik anlamda, 9 bin 200 ve 8 bin 600 puan seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor. Kısa vadede tepki alımlarının sürmesi durumunda 10 bin 200 puan seviyesi yine kritik bir seviye. Malum bu direnç seviyesi aylardır geçilememişti. 10 bin 200 puanın üzerinde 10.750-800 puan bir sonraki direnç noktası.