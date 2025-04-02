Bayram tatili dönüşleri Borsa İstanbul’a yarıyor!

Piyasalar bayram tatili öncesinde oldukça hareketli seanslara imza attı. Son iki yıl enflasyonun altında performans gösteren Borsa İstanbul, aylardır geçemediği 10 bin 200 direncini aşmış ve 11 bin puan sınırına ulaşmıştı. Yatırımcıların uzun zamandır beklediği yükseliş trendi tam başlayacak derken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma bir anda sert satışlara neden oldu. BIST 100 Endeksi soruşturma haberinin gelmesiyle 10 bin 902 puandan 8 bin 872 puana kadar geri çekildi. Böylece endekste soruşturma öncesi seviyeye göre yüzde 18.62’lik kayıp yaşandı. Satış baskısı tüm hisse senetlerinde hissedilirken özellikle bankacılık hisselerinde yaşanan gerileme endeksteki düşüşe öncülük etti.

Gözler Mart ayı enflasyon verisinde

Yabancı yatırımcıların yoğun hisse satışlarının yanında kurdaki yükseliş enflasyona yönelik beklentileri yukarı iterken Merkez Bankası’nın 17 Nisan’da yapacağı Para Politikası Kurulu’nda (PPK) alacağı faiz kararının önemi daha da arttı. Dün İTO, İstanbul için mart ayına ait aylık fiyat artışlarını açıkladı. Mart ayında Tüketici Fiyatları İndeksi yüzde 3.79, yıllık yüzde 46.23 arttı. Bu rakam içerisinde 19 Mart sonrası yaşanan çalkantının etkisi düşük. Dolayısıyla piyasalar, Merkez Bankası’nın bu ayki PPK toplantısını pas geçebileceğini düşünüyor. Tatil dönüşü piyasaların gözü bir tarafta siyasi gelişmelerde diğer tarafta enflasyon rakamlarında olacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Nisan’da açıklayacağı mart ayı enflasyon rakamlarına yönelik beklentiler, yüzde 2.15 ile yüzde 3.20 aralığında. Beklentilerin ortalaması ise yüzde 2.87 seviyesinde.

Borsa yaralarını sarmaya çalışıyor

Bayram tatili öncesindeki hafta borsa yaralarını sarma çabası içerisindeydi. Endeks soruşturma ve tutuklama haberlerinin ardından gördüğü dip seviyeden yüzde 10 civarı bir yukarı yönlü tepki verdi. Açığa satış yasağının geri gelmesinin yanında kendi hisselerinde geri alım yapacak şirketlere tanınan avantajlar borsada tepki alımlarını destekledi. Öte yandan sert düşüşün ardından Türkiye Varlık Fonu’nun bazı hisse senetlerinde alımlar yaptığı söyleniyor.

Geçmiş yıllarda bayram tatilleri dönüşü borsanın nasıl bir performans gösterdiğine bakılırsa, genel olarak endeksin tatil dönüşü hafta yükseldiği dikkat çekiyor. Ancak bu istatistiği değerlendirirken her dönemin kendine has özellikleri olduğunu unutmamak gerekir. BIST 100 Endeksi, geçen yıl Kurban Bayramı dönüşündeki hafta yüzde 2 yükselirken, Ramazan Bayramı dönüşünde yüzde 1.23 geriledi.

Bayram tatilleri sonrası performans

Son 12 bayram tatili dönüşünün 4’ünde endeks ilk hafta değer kaybetti, diğer 8 tatil dönüşünde ise değer kazandı. En sert yükseliş yüzde 7.43 ile 2023 yılındaki Kurban Bayramı dönüşünde yaşanırken en sert düşüş yine aynı yıl Ramazan Bayramı dönüşünde yüzde 7.86 ile gerçekleşti. Tatil öncesinde 9 bin 659 puandan kapanan BIST 100 Endeksi için 9 bin 200-9 bin 400 puan seviyesinin üzerinde tutunup tutunmayacağı kritik. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 8 bin 750 puan desteği tekrar gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç bölgesi 9 bin 900-10 bin puan bandı. Buranın üzerinde yine 10 bin 200-10 bin 300 puan bandı kritik bir direnç bölgesi. Söz konusu seviyelerin aşılması durumunda endekste yükseliş güç kazanabilir.