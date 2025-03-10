Borsa zincirlerini kırıyor ama kâr satışlarına dikkat!
Beklentilerin altında gelen enflasyon rakamları, Merkez Bankası’nın faiz indirimi, Almanya’nın 500 milyar dolarlık altyapı ve savunma harcama paketinin etkisiyle borsa geçen hafta yüzde 8.8 yükseldi. Endekste bu hafta ilk hedef 10 bin 700 direnci. Bu seviyenin de aşılması halinde yeni zirveler hedeflenebilir. Ancak uzmanlar, kar satışları konusunda uyarıyor.
Piyasalar uzun zaman aradan sonra geçen hafta olumlu yönde gelen sürpriz bir veri ile moral topladı. Borsa İstanbul aylardır hareket ettiği 9 bin 600-10 bin 200 puan bandını yukarı yönde kırmayı başardı. Haftanın ilk işlem günü piyasaların gözü Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti.
Ocak ayı enflasyon rakamlarının aylık yüzde 5.03 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi piyasalarda beklentileri olumsuz etkilemişti. Şubat ayı rakamlarına yönelik tahminler bir anda yüzde 4 seviyelerine tırmanmış ve Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde frene basabileceği yorumları artmıştı. Kamu sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlardan alınan katılım payı tutarlarının aşağı yönlü revize edilmesi kurumların şubat ayı enflasyon tahminlerini düşürdü.
Borsa ve euro yönünü yukarı çevirdi
Genel beklentiler yüzde 2.97 civarında yoğunlaşmıştı. Ancak TÜİK şubat ayı enflasyonunu yüzde 2.27 olarak açıkladı. Beklentilerin altında gelen rakam, piyasalarda moralleri düzeltti. Merkez Bankası’nın perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizleri beklentiler doğrultusunda 250 baz puan indirmesinin yanında Almanya’nın 500 milyar euro büyüklüğünde altyapı ve savunma harcaması için harekete geçmesi borsada moralleri iyice yükseltti.
Haftaya 9 bin 658 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, Cuma günü 10 bin 556 puana kadar çıktından sonra 10 bin 507 puandan haftayı tamamladı. Böylece endekste haftalık kazanç yüzde 8.8’e ulaştı. Döviz piyasasında ise hareketlilik euro tarafında yaşandı. Almanya’nın harcama paketi açıklamasının ardından euro/dolar paritesi 1.0375 seviyesinden başladığı haftayı 1.0832’den tamamladı. Paritede yaşanan bu hareket içeride euro kurunu 40 TL sınırına taşıdı.
Borsada kritik teknik seviyeler
Piyasalarda fiyatlamalara yönelik beklentilere gelirsek, Borsa İstanbul’da hareketliliğin bu hafta da sürmesi bekleniyor. BIST 100 Endeksi’nin uzun zamandır kıramadığı 10 bin 200 direncini hacim artışıyla birlikte kırması yukarı yönlü hareketin devam edebileceği beklentilerini artırdı. Bu süreçte yabancı alımlarının yeniden hissedilmeye başlanması endekste 10 bin 700 puan direncinin bu hafta test edilme ihtimalini artırıyor.
Bu seviyenin geçilmesi durumunda BIST 100 Endeksi, 11 bin 252 puandaki tarihi zirvesini hedefleyebilir. Endeksin 10 bin 700 puan direncini geçmekte zorlanması halinde gelebilecek olası kar satışlarının destek noktası 10 bin 200 puanda. Endeksin bu desteğinin üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir.