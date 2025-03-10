Borsa zincirlerini kırıyor ama kâr satışlarına dikkat!

Beklentilerin altında gelen enflasyon rakamları, Merkez Bankası’nın faiz indirimi, Almanya’nın 500 milyar dolarlık altyapı ve savunma harcama paketinin etkisiyle borsa geçen hafta yüzde 8.8 yükseldi. Endekste bu hafta ilk hedef 10 bin 700 direnci. Bu seviyenin de aşılması halinde yeni zirveler hedeflenebilir. Ancak uzmanlar, kar satışları konusunda uyarıyor.

Piyasalar uzun zaman aradan sonra geçen hafta olumlu yönde gelen sürpriz bir veri ile moral topladı. Borsa İstanbul aylar­dır hareket ettiği 9 bin 600-10 bin 200 puan bandını yukarı yönde kırmayı başardı. Hafta­nın ilk işlem günü piyasaların gözü Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) açıkladığı şu­bat ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti.

Ocak ayı enflas­yon rakamlarının aylık yüzde 5.03 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi piyasalar­da beklentileri olumsuz etki­lemişti. Şubat ayı rakamları­na yönelik tahminler bir anda yüzde 4 seviyelerine tırman­mış ve Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde frene ba­sabileceği yorumları artmıştı. Kamu sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlardan alınan katılım payı tutarları­nın aşağı yönlü revize edilme­si kurumların şubat ayı enf­lasyon tahminlerini düşürdü.

Borsa ve euro yönünü yukarı çevirdi

Genel beklentiler yüzde 2.97 civarında yoğunlaşmış­tı. Ancak TÜİK şubat ayı enf­lasyonunu yüzde 2.27 olarak açıkladı. Beklentilerin altında gelen rakam, piyasalarda mo­ralleri düzeltti. Merkez Ban­kası’nın perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) top­lantısında faizleri beklentiler doğrultusunda 250 baz puan indirmesinin yanında Alman­ya’nın 500 milyar euro büyük­lüğünde altyapı ve savunma harcaması için harekete geç­mesi borsada moralleri iyice yükseltti.

Haftaya 9 bin 658 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, Cuma günü 10 bin 556 puana kadar çıktından sonra 10 bin 507 puandan haf­tayı tamamladı. Böylece en­dekste haftalık kazanç yüzde 8.8’e ulaştı. Döviz piyasasında ise hareketlilik euro tarafın­da yaşandı. Almanya’nın har­cama paketi açıklamasının ardından euro/dolar paritesi 1.0375 seviyesinden başladığı haftayı 1.0832’den tamamla­dı. Paritede yaşanan bu hare­ket içeride euro kurunu 40 TL sınırına taşıdı.

Borsada kritik teknik seviyeler

Piyasalarda fiyatlamalara yönelik beklentilere gelirsek, Borsa İstanbul’da hareketlili­ğin bu hafta da sürmesi bekle­niyor. BIST 100 Endeksi’nin uzun zamandır kıramadığı 10 bin 200 direncini hacim artı­şıyla birlikte kırması yukarı yönlü hareketin devam ede­bileceği beklentilerini artır­dı. Bu süreçte yabancı alım­larının yeniden hissedilmeye başlanması endekste 10 bin 700 puan direncinin bu haf­ta test edilme ihtimalini artı­rıyor.

Bu seviyenin geçilme­si durumunda BIST 100 En­deksi, 11 bin 252 puandaki tarihi zirvesini hedefleyebi­lir. Endeksin 10 bin 700 pu­an direncini geçmekte zor­lanması halinde gelebilecek olası kar satışlarının destek noktası 10 bin 200 puanda. Endeksin bu desteğinin üze­rinde tutunması durumunda yukarı yönlü hareketlerin de­vamı beklenebilir.