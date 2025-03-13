Yurtdışında kara kış, içeride bahar havası yaşanıyor

Türkiye’de piya­salar son gün­lerde yurtdışın­dan pozitif ayrışıyor. Özellikle hisse sene­di cephesinde yurtdı­şı borsalarda yaşanan rekor artışlara ayak uyduramayan ve yük­selişleri uzaktan iz­leyen Borsa İstanbul, Wall Street endeksle­rinde yaşanan düşüşleri görmez­den geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle al­dığı kararlar küresel piyasalar­da büyük dalgalanmalara neden oluyor. Trump’ın gümrük vergi­lerinde artışa gitmesi, kamuda harcamalarını kısmaya yönelik açıklamaları ekonomik büyüme­yi olumsuz etkileyeceği beklen­tilerini kuvvetlendirdi. Başkan Trump’ın Kongre’de yaptığı ko­nuşmada gümrük tarifelerinin yaratacağı etkilerin farkında olan ancak ne olursa olsun geri adım atmayacağına yönelik du­ruşu tedirginliğin ana sebebi.

Muhteşem 7’liler sert düştü

Wall Street’i zirvelere taşıyan ‘muhteşem yedili’ olarak adlan­dırılan son yılların popüler his­seleri tarihi zirvelerinden yüzde 20 aşağıya geldi. Başkanlık se­çimleri süresince Trump’ı des­tekleyen ve Trump’ın koltuğa oturmasının ardından kamu­da görev alan Elon Musk’ın sa­hibi olduğu Tesla son günlerde yaşanan düşüşten en fazla yara­yı alan hisse oldu. ABD’de 2 ve 8 Mart’ta ülkenin farklı bölge­lerinde Tesla’nın otomobil ba­yileri önünde düzenlenen gös­teriler diğer ülkelere de sıçradı ve birçok ülkede Tesla’ya yöne­lik boykot çağrıları arttı. Önceki gün Trump, Elon Musk’a destek olmak için Tesla alacağını söy­ledi. Yine son dönemde yıldızı parlayan Nvidia’nın piyasa de­ğerinde iki ayda yaşanan erime 1 trilyon dolara ulaştı.

2 haftalık artış yüzde 11’i aştı

Dışarıda bunlar yaşanırken son iki haftadır Borsa İstanbul’da resmen bahar havası hakim. 26 Şubat’ta 9 bin 422 puana kadar inen BIST 100 Endeksi bu sevi­yeden itibaren tırmanışa geçti ve yüzde 11’in üzerinde yükseldi. Borsada yaşanan bu mini rallide beklentilerden düşük gelen şubat ayı enflasyon rakamı ve faiz in­diriminin yanında Almanya’nın açıkladığı 500 milyar dolar bü­yüklüğündeki savunma ve altyapı harcaması da etkili oldu. Uzun bir aradan sonra büyük sanayi hisse­lerinde artan alımların BIST 100 Endeksi’ndeki yükselişi destek­lediği görülüyor. Yine Rusya-Uk­rayna savaşında barışa yaklaşıl­mış olması, Suriye’de tansiyonun iyice düşmesi piyasaları olumlu etkileyen diğer gelişmeler.

Borsada olumlu beklentiler sürüyor

Önümüzdeki dönemde Suri­ye ve Ukrayna merkezli jeopo­litik gelişmeler, içeride enflas­yonun seyri ve faiz indirimleri, Trump’ın açıklamaları piyasala­rın takip ettiği ana gündem mad­deleri olarak öne çıkıyor. Borsa tarafında teknik görünüme ba­karsak, uzun zamandır geçileme­yen 10 bin 200 puan seviyesi artık destek noktası olarak takip edi­liyor. Bu seviyenin üzerinde bor­sada olumlu seyrin devamı bek­leniyor.

Yukarıda 10 bin 700 pu­an seviyesindeki direnç noktası önemli. Söz konusu seviyenin geçilmesi halinde endeks, tem­muz ayında gördüğü 11 bin 252 puandaki zirvesini hedefleyebi­lir. Borsada bilanço açıklanma döneminin bitmesiyle hisse bazlı hareketlerin bir miktar azalması beklenebilir. Ayrıca son haftalar­da artan yabancı alımlarının de­vam edip etmemesi de fiyatlama­lar üzerinde etkili olacak.

Euro/TL kuru 40 TL’yi aştı finansal okuryazarlık ağladı

Avrupa ve ABD arasındaki ekonomik ve siyasi gelişmeler euronun güçlenmesine neden oldu. Aslında paritede yaşananların bir benzeri Trump’ın ilk başkanlık döneminde de yaşanmıştı. Trump’ın 2017 yılında başkanlık koltuğuna oturduğu zaman euro/ dolar paritesi Trump’ın ikinci kez koltuğa oturduğu günkü seviyelere yakın 1.05’lerdeydi. 5 yıllık başkanlık dönemi sonunda euro/dolar paritesi 1.21 seviyelerine çıktı. Yani dolar, Trump’ın başkanlık döneminde euro karşısında yüzde 8’den fazla değer kaybetti.

Paritenin 1.05 seviyelerinden 1.10 sınırına dayanması içeride euro kurunun 40 TL’yi aşmasına neden oldu. Euro kurunda yaşanan bu artışın ardından sosyal medyada “dolar gibi euroyu tutamıyorlar” şeklinde ‘komik’ yorumlar dikkatimi çekti. Finansal okuryazarlığa katkı anlamında bu konuya açıklık getirelim. Türkiye’de arz-talebe göre sadece dolar kuru belirleniyor. Diğer ülke para birimlerinin değeri ise uluslararası piyasalardaki pariteler dikkate alınarak ‘otomatik’ hesaplanıyor.