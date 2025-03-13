Yurtdışında kara kış, içeride bahar havası yaşanıyor
Türkiye’de piyasalar son günlerde yurtdışından pozitif ayrışıyor. Özellikle hisse senedi cephesinde yurtdışı borsalarda yaşanan rekor artışlara ayak uyduramayan ve yükselişleri uzaktan izleyen Borsa İstanbul, Wall Street endekslerinde yaşanan düşüşleri görmezden geliyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle aldığı kararlar küresel piyasalarda büyük dalgalanmalara neden oluyor. Trump’ın gümrük vergilerinde artışa gitmesi, kamuda harcamalarını kısmaya yönelik açıklamaları ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Başkan Trump’ın Kongre’de yaptığı konuşmada gümrük tarifelerinin yaratacağı etkilerin farkında olan ancak ne olursa olsun geri adım atmayacağına yönelik duruşu tedirginliğin ana sebebi.
Muhteşem 7’liler sert düştü
Wall Street’i zirvelere taşıyan ‘muhteşem yedili’ olarak adlandırılan son yılların popüler hisseleri tarihi zirvelerinden yüzde 20 aşağıya geldi. Başkanlık seçimleri süresince Trump’ı destekleyen ve Trump’ın koltuğa oturmasının ardından kamuda görev alan Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla son günlerde yaşanan düşüşten en fazla yarayı alan hisse oldu. ABD’de 2 ve 8 Mart’ta ülkenin farklı bölgelerinde Tesla’nın otomobil bayileri önünde düzenlenen gösteriler diğer ülkelere de sıçradı ve birçok ülkede Tesla’ya yönelik boykot çağrıları arttı. Önceki gün Trump, Elon Musk’a destek olmak için Tesla alacağını söyledi. Yine son dönemde yıldızı parlayan Nvidia’nın piyasa değerinde iki ayda yaşanan erime 1 trilyon dolara ulaştı.
2 haftalık artış yüzde 11’i aştı
Dışarıda bunlar yaşanırken son iki haftadır Borsa İstanbul’da resmen bahar havası hakim. 26 Şubat’ta 9 bin 422 puana kadar inen BIST 100 Endeksi bu seviyeden itibaren tırmanışa geçti ve yüzde 11’in üzerinde yükseldi. Borsada yaşanan bu mini rallide beklentilerden düşük gelen şubat ayı enflasyon rakamı ve faiz indiriminin yanında Almanya’nın açıkladığı 500 milyar dolar büyüklüğündeki savunma ve altyapı harcaması da etkili oldu. Uzun bir aradan sonra büyük sanayi hisselerinde artan alımların BIST 100 Endeksi’ndeki yükselişi desteklediği görülüyor. Yine Rusya-Ukrayna savaşında barışa yaklaşılmış olması, Suriye’de tansiyonun iyice düşmesi piyasaları olumlu etkileyen diğer gelişmeler.
Borsada olumlu beklentiler sürüyor
Önümüzdeki dönemde Suriye ve Ukrayna merkezli jeopolitik gelişmeler, içeride enflasyonun seyri ve faiz indirimleri, Trump’ın açıklamaları piyasaların takip ettiği ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. Borsa tarafında teknik görünüme bakarsak, uzun zamandır geçilemeyen 10 bin 200 puan seviyesi artık destek noktası olarak takip ediliyor. Bu seviyenin üzerinde borsada olumlu seyrin devamı bekleniyor.
Yukarıda 10 bin 700 puan seviyesindeki direnç noktası önemli. Söz konusu seviyenin geçilmesi halinde endeks, temmuz ayında gördüğü 11 bin 252 puandaki zirvesini hedefleyebilir. Borsada bilanço açıklanma döneminin bitmesiyle hisse bazlı hareketlerin bir miktar azalması beklenebilir. Ayrıca son haftalarda artan yabancı alımlarının devam edip etmemesi de fiyatlamalar üzerinde etkili olacak.
Euro/TL kuru 40 TL’yi aştı finansal okuryazarlık ağladı
Avrupa ve ABD arasındaki ekonomik ve siyasi gelişmeler euronun güçlenmesine neden oldu. Aslında paritede yaşananların bir benzeri Trump’ın ilk başkanlık döneminde de yaşanmıştı. Trump’ın 2017 yılında başkanlık koltuğuna oturduğu zaman euro/ dolar paritesi Trump’ın ikinci kez koltuğa oturduğu günkü seviyelere yakın 1.05’lerdeydi. 5 yıllık başkanlık dönemi sonunda euro/dolar paritesi 1.21 seviyelerine çıktı. Yani dolar, Trump’ın başkanlık döneminde euro karşısında yüzde 8’den fazla değer kaybetti.
Paritenin 1.05 seviyelerinden 1.10 sınırına dayanması içeride euro kurunun 40 TL’yi aşmasına neden oldu. Euro kurunda yaşanan bu artışın ardından sosyal medyada “dolar gibi euroyu tutamıyorlar” şeklinde ‘komik’ yorumlar dikkatimi çekti. Finansal okuryazarlığa katkı anlamında bu konuya açıklık getirelim. Türkiye’de arz-talebe göre sadece dolar kuru belirleniyor. Diğer ülke para birimlerinin değeri ise uluslararası piyasalardaki pariteler dikkate alınarak ‘otomatik’ hesaplanıyor.