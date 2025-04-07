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  4. Düşmekten yorulan borsanın yurt dışı sınavı

Düşmekten yorulan borsanın yurt dışı sınavı

Ufuk KORCAN
Ufuk KORCAN PARANIN ROTASI [email protected]

Yaşanan kayıpları azaltma çabasındaki piyasalar, bu kez de Trump’ın tüm dünyaya karşı açıkladığı gümrük vergi­leri sonrasında sarsılan küre­sel borsaların baskısı altında.

Uzun zamandır iç gündem ile hareket borsada bu hafta yönü küresel piyasalar belirleyecek. Büyük borsalardaki kan kay­bının durması, içeride tepki alımlarına neden olabilir. Aksi halde satış baskısının sürmesi bekleniyor.

Piyasalar uzun zamandır ra­hat bir nefes alamıyor. Bayram tatili nedeniyle geçen hafta pa­zartesi ve salı günü işlemlerin yapılmadığı piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın al­dığı kararlar karşıladı. Trump, tüm dünyaya yönelik yeni gümrük tarifelerini açıklayın­ca küresel piyasalar yerle bir oldu.

Oysa yurt içi piyasalar bayram tatili öncesinde İstan­bul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi hakkında baş­latılan soruşturma ve ardın­dan gelen tutuklama haberle­rinin açtığı yaraları sarmaya çalışıyordu. Söz konusu ha­berler nedeniyle Borsa İstanbul, 4 günde yüzde 18.4 değer kaybederken, Merkez Bankası dolar ta­lebini karşılamak için 27 milyar dolar civarı döviz satışı yapmıştı.

Küresel borsalarda ‘kusursuz fırtına’

İmamoğlu soruştur­ması sonrasında gördüğü en düşük seviyeden yüzde 10 yük­selen BIST 100 Endeksi, ge­çen haftayı yüzde 2.9 kayıp­la tamamladı. Trump’ın yeni vergi oranlarını açıklamasının ardından dünyanın en büyük borsalarındaki haftalık kayıp­lar yüzde 10’a ulaştı.

Tarife açıklamaları öncesinde 20 pu­an seviyelerinden işlem gören ‘Korku Endeksi’ olarak da ad­landırılan VIX Endeksi’nin 45 puan sınırının üzerine çıkma­sı küresel piyasalardaki dalga­lanmanın ne kadar yüksek ol­duğunu ortaya koyuyor. Borsa­lar arasında en yüksek haftalık kayıp yüzde 10.56 ile İtalyan Borsası’nda yaşandı. İsveç Borsası yüzde 10.05 değer kay­bederken Wall Street’te Nas­daq Endeksi’ndeki haftalık dü­şüş yüzde 10.02 oldu.

Japon Borsası’nın yüzde 9, Almanya ve Fransa Borsası’nın yüzde 8.10 gerilediği bir haftada Bor­sa İstanbul yüzde 2.9 ile göre­ce ‘sınırlı’ bir düşüşe imza at­tı. Ancak gümrük tarifeleri şo­ku öncesinde Borsa İstanbul iç gündem maddeleri nedeniyle ağır yara almıştı. Dolayısıyla bu sınırlı geri çekilme ‘o kadar düştü ki düşecek gücü kalma­dı’ yorumlarına neden oldu.

Ticaret savaşında kılıçlar çekiliyor

Trump’ın karşılıklı tarife­ler kapsamında Çin’e yüzde 34 oranında tarife getirmesinin ardından Çin de ABD malları­na aynı oranda gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Benzer açıklama Avru­pa Birliği’nden de geldi. Avrupa Birliği, ABD’nin aldığı gümrük vergile­ri kararlarına misille­me yapacaklarını duyur­du. Bakır, alüminyum ve çinko fiyatları, Trump’ın yeni gümrük vergileri­nin sanayi emtialarına olan talebi olumsuz etkileye­ceği endişesiyle düşerken al­tının ons fiyatı 3 bin 167 dolar ile tarihi zirvesine çıktı.

Dün­ya genelinde bunlar yaşanır­ken içeride en önemli gündem maddesi mart ayı enflasyon ra­kamlarıydı. Mart ayında tüke­tici fiyatları yüzde 2.46 ile bek­lentilerin altında geldi. Mer­kez Bankası’nın 17 Nisan’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kadar piyasaların bir gözü yurtdışında olmaya devam edecek.

Gözler yurt dışı piyasalara çevrildi

ABD’de bu hafta açıklana­cak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları fiyatla­malar üzerinde etkili olacak gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

Fed’in yıl sonuna ka­dar toplamda 4 faiz indirimine gideceği, haziran ayı toplantı­sında 25 baz puanlık indirime gideceği beklentileri kuvvet­lendi. Özellikle artan tarife­lerin ardından ABD ve küre­sel ekonomide yaşanabilecek olası daralmanın etkisinin fa­iz indirimleriyle azaltılabile­ceği düşünülüyor. Trump da hafta sonu Fed Başkanı Je­rome Powell’a faiz oranlarını düşürme çağrısında bulundu. BIST 100 Endeksi için teknik görünüme bakarsak, endeksin 9 bin 200 puan seviyesinde tutunup tutunmayacağı izle­necek.

Genel beklenti küresel borsalarda satışların durul­ması halinde endeksin 9 bin 200 puan desteğinin çalışabi­leceği yönünde. Küresel bor­salarda satış fırtınasının sür­mesi halinde endeks yeniden 9 bin puanın altını görebilir. Yurt dışı piyasalarda kan kay­bının durması durumunda ise endeks 9 bin 600 puanı aşmak isteyebilir.

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