Düşmekten yorulan borsanın yurt dışı sınavı
Yaşanan kayıpları azaltma çabasındaki piyasalar, bu kez de Trump’ın tüm dünyaya karşı açıkladığı gümrük vergileri sonrasında sarsılan küresel borsaların baskısı altında.
Uzun zamandır iç gündem ile hareket borsada bu hafta yönü küresel piyasalar belirleyecek. Büyük borsalardaki kan kaybının durması, içeride tepki alımlarına neden olabilir. Aksi halde satış baskısının sürmesi bekleniyor.
Piyasalar uzun zamandır rahat bir nefes alamıyor. Bayram tatili nedeniyle geçen hafta pazartesi ve salı günü işlemlerin yapılmadığı piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kararlar karşıladı. Trump, tüm dünyaya yönelik yeni gümrük tarifelerini açıklayınca küresel piyasalar yerle bir oldu.
Oysa yurt içi piyasalar bayram tatili öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi hakkında başlatılan soruşturma ve ardından gelen tutuklama haberlerinin açtığı yaraları sarmaya çalışıyordu. Söz konusu haberler nedeniyle Borsa İstanbul, 4 günde yüzde 18.4 değer kaybederken, Merkez Bankası dolar talebini karşılamak için 27 milyar dolar civarı döviz satışı yapmıştı.
Küresel borsalarda ‘kusursuz fırtına’
İmamoğlu soruşturması sonrasında gördüğü en düşük seviyeden yüzde 10 yükselen BIST 100 Endeksi, geçen haftayı yüzde 2.9 kayıpla tamamladı. Trump’ın yeni vergi oranlarını açıklamasının ardından dünyanın en büyük borsalarındaki haftalık kayıplar yüzde 10’a ulaştı.
Tarife açıklamaları öncesinde 20 puan seviyelerinden işlem gören ‘Korku Endeksi’ olarak da adlandırılan VIX Endeksi’nin 45 puan sınırının üzerine çıkması küresel piyasalardaki dalgalanmanın ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Borsalar arasında en yüksek haftalık kayıp yüzde 10.56 ile İtalyan Borsası’nda yaşandı. İsveç Borsası yüzde 10.05 değer kaybederken Wall Street’te Nasdaq Endeksi’ndeki haftalık düşüş yüzde 10.02 oldu.
Japon Borsası’nın yüzde 9, Almanya ve Fransa Borsası’nın yüzde 8.10 gerilediği bir haftada Borsa İstanbul yüzde 2.9 ile görece ‘sınırlı’ bir düşüşe imza attı. Ancak gümrük tarifeleri şoku öncesinde Borsa İstanbul iç gündem maddeleri nedeniyle ağır yara almıştı. Dolayısıyla bu sınırlı geri çekilme ‘o kadar düştü ki düşecek gücü kalmadı’ yorumlarına neden oldu.
Ticaret savaşında kılıçlar çekiliyor
Trump’ın karşılıklı tarifeler kapsamında Çin’e yüzde 34 oranında tarife getirmesinin ardından Çin de ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.
Benzer açıklama Avrupa Birliği’nden de geldi. Avrupa Birliği, ABD’nin aldığı gümrük vergileri kararlarına misilleme yapacaklarını duyurdu. Bakır, alüminyum ve çinko fiyatları, Trump’ın yeni gümrük vergilerinin sanayi emtialarına olan talebi olumsuz etkileyeceği endişesiyle düşerken altının ons fiyatı 3 bin 167 dolar ile tarihi zirvesine çıktı.
Dünya genelinde bunlar yaşanırken içeride en önemli gündem maddesi mart ayı enflasyon rakamlarıydı. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 2.46 ile beklentilerin altında geldi. Merkez Bankası’nın 17 Nisan’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kadar piyasaların bir gözü yurtdışında olmaya devam edecek.
Gözler yurt dışı piyasalara çevrildi
ABD’de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları fiyatlamalar üzerinde etkili olacak gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.
Fed’in yıl sonuna kadar toplamda 4 faiz indirimine gideceği, haziran ayı toplantısında 25 baz puanlık indirime gideceği beklentileri kuvvetlendi. Özellikle artan tarifelerin ardından ABD ve küresel ekonomide yaşanabilecek olası daralmanın etkisinin faiz indirimleriyle azaltılabileceği düşünülüyor. Trump da hafta sonu Fed Başkanı Jerome Powell’a faiz oranlarını düşürme çağrısında bulundu. BIST 100 Endeksi için teknik görünüme bakarsak, endeksin 9 bin 200 puan seviyesinde tutunup tutunmayacağı izlenecek.
Genel beklenti küresel borsalarda satışların durulması halinde endeksin 9 bin 200 puan desteğinin çalışabileceği yönünde. Küresel borsalarda satış fırtınasının sürmesi halinde endeks yeniden 9 bin puanın altını görebilir. Yurt dışı piyasalarda kan kaybının durması durumunda ise endeks 9 bin 600 puanı aşmak isteyebilir.