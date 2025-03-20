Borsa devre kesti dövizde tansiyon çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile başlayan ve 106 kişiye uzanan gözaltı kararları sonrasında piyasaların tansiyonu fırladı. Borsa İstanbul’da devre kesiciler çalışırken endeks 10 bin puanın altına indi, dolar 41,1 TL’yi, euro da 44,5 TL’yi aştı. Piyasada, yapılan döviz satışının 8 milyarı geçtiği tahmin edildi.

Önceki gün piyasalar kapandıktan sonra İs­tanbul Büyükşehir Be­lediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun üniversite dip­lomasının iptal edilmesi ardın­dan 7 farklı suçlamayla gözal­tına alınması TL’de sert satış­ları beraberinde getirdi. Dün gün içinde dolar, TL karşısında 41,10 lirayı görürken, euro da 44,58 liraya kadar çıktı. Borsa İstanbul’da da endeks gün için­de çalışan devre kesicilerle 10 bin puanın altına düştü. Borsa İstanbul’da birçok hisse senedi tabandan işlem görürken piya­sa değeri bir günde 38 milyar TL eridi.

ABD ve Avrupa’da yaşanan gelişmelerle birlikte Türki­ye’de de siyasi tansiyonun art­ması dolar ve euronun TL kar­şısında zirve seviyelerini yeni­lemesine neden oldu. Verilen gözaltı kararı sonrasında dün sabah dolar/TL, önceki kapa­nışa göre yüzde 10’un üzerin­de atış göstererek 41 lirayı aştı. Euro/TL ise zaten dalgalı sey­rine aynı oranda artış kayde­derek 44,58 lirayı geçti. Yurt içi döviz piyasasında dalgalan­ma gün içinde de devam edi­yor.

Türkiye piyasalarında açı­lışla birlikte sert hareketlerin görüldüğü döviz piyasasında alım-satım kur farkı arasında da büyük makaslar oluştu. Öte yandan bu zirvenin ardından uzmanlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dö­viz piyasasına müdahale etti­ği paylaşımları yapıldı. İlk ham­leyle birlikte kur 40 lira seviye­sinden 39 liralara kadar düştü. Kapanışa doğru da 38 lira sevi­yesinden işlem gördü. Denge­lenmenin başladığı da uzman­lar tarafından aktarıldı.

Piyasalara 8 milyar dolarlık müdahale

Bloomberg’in aktardığına gö­re, kurun dizginlenmesi için pi­yasalara bankalar tarafından müdahalede bulunuldu. Konu­ya doğrudan vakıf olan kişilere göre, İBB Başkanı Ekrem İma­moğlu’nun gözaltına alınması­nın ardından liranın yüzde 11’e kadar değer kaybetmesinin ar­dından Türk bankaları, lirayı desteklemek için Çarşamba gü­nü öğlene kadar yaklaşık 8 mil­yar dolar sattı. İsimlerinin açık­lanmasını istemeyen kişiler, konunun hassasiyeti nedeniy­le lira piyasasına müdahalenin birden fazla banka aracılığıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i Ekim 2024 tarihinden bu yana görü­len en yüksek seviye olan 279 baz puana çıktı. Türkiye’nin 10 yıl vadeli tahvillerinde de ge­tiri yaklaşık 60 baz puan artış­la yüzde 28.78 seviyesine çıktı. ING’den Frantisek Taborsky, li­ranın gelişmekte olan piyasa­larda en yoğun pozisyonlanmış carry trade olduğunu ve keskin bir hareketin daha fazla çıkışa yol açabileceğini öne sürdü. An­cak, “Yerel bankaların bir mik­tar döviz desteği sağladığını görmeliyiz” dedi. Dolar/TL kuru 41,10 ile rekor seviyeye ulaştık­tan sonra 37,80 seviyesinden iş­lem görüyor.

Borsa İstanbul endeksi iki kez devre kesti

Borsa İstanbul’da da BIST 100 Endeksi’nde sert düşüşler görüldü. Önceki gün kapanı­şı 10.802 seviyesinden yapan endeks, ilk açılışını 10.060 pu­an seviyesinden yaptı ve ardın­dan hızla 10 bin puan seviyesi­nin altına düştü. Sadece açılışta kayıp yüzde 7’ydi. Gün içinde Borsa İstanbul’da devre kesi­ciler çalışırken, piyasa değeri­nin neredeyse 40 milyar lirası bir günde kaybedildi. Böylece, yaklaşık 2 haftadır 10 bin pua­nın üzerinde direnç gösteren borsa, 9.910 puan seviyelerine kadar geriledi. Kapanışta top­lam kayıp yüzde 8’i aştı ve en­deks 9.860’dan kapandı. Özel­likle bankacılık hisselerinde yaşanan sert satışlar dikkat çe­kerken BIST 100 Endeksi’ndeki 100 hissenin neredeyse tama­mı değer kaybetti.

Artış enflasyon beklentilerini yükseltebilir

Piyasaların kısa vadede içeride siyasi gelişmelere göre hareket etmesi bekleniyor. Özellikle döviz piyasasındaki tansiyonun düşüp düşmeyeceği enflasyonla mücadele programını sekteye uğratıp uğratmayacağı açısından kritik. Çünkü kurlarda dün yaşanan yükselişin kalıcı olması ve yükseliş sürmesi halinde enflasyona yönelik beklentilerin yukarı yönlü revize edilme ihtimali artacak. Bu da faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası’nın önümüzdeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında frene basabileceği beklentilerini kuvvetlendirebilir.

Kara pazartesiden sonra en serti

BIST 100 Endeksi’nde dün yaşanan yüzde 8’in üzerinde kayıpla borsa tarihinde yaşanan en sert satışlardan biri olarak kayda geçti. Endekste bundan önce en sert düşüş 5 Ağustos 2024 tarihinde Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırım kararının olumsuz etkisiyle Borsa İstanbul da yüzde 5.54’lük kayıpla payına düşeni almıştı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali haberiyle endeks 24 Şubat 2022’de yüzde 9.4 düşmüştü.Kurlarda yaşanan hızlı artış dolar bazlı kaybı daha da büyüttü.

Gram altın 4 bin liradan döndü

Siyaset alanında yaşanan gelişmelerin ardından Türk varlıklarında yaşanan değer kaybı gram altında da rekor getirdi. Dolar/TL ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın 4 bin TL’nin üzerine çıktı. Ons altın da 3 bin 45 dolarla rekor seviyeyi gördü. Ons altın tarafında küresel belirsizlikler öne çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Salı günü telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da 30 günlük ateşkes teklifini reddetti; bunun yerine Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları sınırlandırmayı kabul ederken ABD ve diğer ülkelerden Ukrayna’ya silah ve istihbarat akışını durdurmalarını talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin aracı rolünü oynaması koşuluyla böyle bir fikri kabul edebileceğini söyledi. Görüşme ABD’li yetkililerde bir hayal kırıklığı yaratsa da Trump görüşmeyi bir zafer ve daha büyük bir anlaşmaya doğru atılmış olası bir ilk adım olarak değerlendirdi. Böylece güvenli limana talep yeniden arttı.

“Ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Bakan Şimşek, X hesabı üzerinden piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların atıldığını ve uygulanan ekonomi programının kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor” ifadelerini kullandı.