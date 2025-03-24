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  4. Borsada düşüş kurda yükseliş piyasada tansiyon yüksek

Borsada düşüş kurda yükseliş piyasada tansiyon yüksek

Ufuk KORCAN
Ufuk KORCAN PARANIN ROTASI [email protected]

İBB merkezli gelişmeler nedeniyle Borsa İstanbul 3 günde yüzde 17 geriledi. İşlem gören şirketlerin piyasa değeri 59.2 milyar dolar eridi. Merkez Bankası kurlardaki ateşi düşürmek için 3 günde 26 miyar dolarlık döviz sattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının etkileri yeni haftada fiyatlamalar üzerinde etkili olacak.

Piyasalara son iki haf­tadır hakim olan ba­har havası, aralarında İstanbul Büyükşehir Beledi­ye (İBB) Başkanı Ekrem İma­moğlu’nun da olduğu onlarca kişiye yönelik yapılan operas­yonla yerini fırtınaya bırak­tı. Tarihi zirve hesapları ya­pan Borsa İstanbul, 3 günde yüzde 17 düşerken bu süreçte sert satışların etkisiyle sürek­li devre kesmek zorunda kal­dı. Başta bankacılık hisseleri olmak üzere birçok hisse peş peşe taban serisi yaşadı.

Ope­rasyonun başladığı çarşamba günü dolar 41.50 TL’nin üze­rini görürken Merkez Banka­sı, döviz satışı yapmak zorun­da kaldı. Merkez Bankası’nın döviz piyasasında yükselen ateşi düşürmek için 3 günde toplam 26 milyar dolarlık dö­viz sattığı hesaplanıyor. Yine döviz talebinin önüne geçmek için ara toplantı yapan Mer­kez Bankası, gecelik faizlerde 2 puanlık artışa gitti. Politika faizi olan 1 haftalık repo oran­larında ise bir değişikliğe gi­dilmedi.

3 günlük erime 59.2 milyar dolar

Operasyon öncesinde 12 trilyon TL ( 328 milyar dolar) Borsa İstanbul’da işlem gö­ren şirketlerin piyasa değeri 3 günde 1 trilyon 829 milyar TL (59.2 milyar dolar) eriye­rek 10 trilyon 173 milyar TL’ye (268.8 milyar do­lar) geriledi. Kur­larda yaşanan yüz­de 3’ün üzerinde artış dolar bazında Borsa İstanbul’u piyasa değerinin büyümesine ne­den oldu.

Bir taraf­ta artan siyasi tan­siyon diğer tarafta yaşanan sert fiyat hareketleri nedeniyle enflas­yonla mücadele programının geleceğine yönelik belirsizlik ‘kusursuz fırtına’nın temelini oluşturdu. Kurlarda yaşanan ani sıçrama ve ara toplantıda yapılan faiz artışı enflasyon üzerinde baskı yaratacağı, do­layısıyla Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde frene ba­sabileceği yorumları arttı.

Borsada kritik destekler bir bir yıkıldı

Yeni haftada piyasaların ana gündem maddesi yine İBB merkezli operasyona yö­nelik haber akışı olacak. İs­tanbul Büyükşehir Belediye­si›ne yönelik yürütülen so­ruşturma kapsamında, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğ­lu yolsuzluk soruşturmasın­da tutuklandı. İmamoğlu›­nun terör soruşturmasında serbest kaldığı belirtildi.

Öte yandan İstanbul Cumhuri­yet Başsavcılığı›nın, İma­moğlu›nun terör soruştur­ması kapsamında serbest bı­rakılmasına itiraz edeceği açıklandı. Öte yandan piya­salardaki tansiyonu düşür­mek için hem Hazine ve Ma­liye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Merkez Bankası Baş­kanı Fatih Karahan, bankacı­larla bir araya geldi. Toplan­tıların gündeminde Türk lira­sında yaşanan değer kaybı ve yatırımcı güvenini sarsan si­yasi gelişmelerin olduğu söy­leniyor.

Tutuklama kararının ardından piyasalarda artan tansiyonun hafta başında da sürmesi bekleniyor. Fiyatla­ma davranışlarının iyice bo­zulduğu borsada düşüşün ne zaman duracağı ve tepkinin hangi seviyeden geleceğini kestirmek zor. Böyle ortam­larda yatırımcıların başvura­cağı tek yöntem teknik ana­liz. 10 bin 200 ve 9 bin 200 puan seviyelerindeki destek­lerin kırılmasının ardından bir sonraki destek noktaları 8 bin 500-8 bin 600 puan sevi­yeleri olarak öne çıkıyor.

Borsada yaşanan son dü­şüş piyasa tarihinde ne bir ilk ne de son olacak. Sayfada yer alan tabloda 2019 yılın­dan bu yana yaşanan en bü­yük düşüşleri görebilirsiniz. BIST 100 grafiğine daha uzun vadede baktığımızda 2004 yı­lından bu yana haftalık bazda 10 büyük düşüş yaşandı. Bun­ların en büyüğü yüzde 65 ile küresel ekonomik krizin pat­lak verdiği 2008 yılında ya­şandı.

Bunun dışında 4 kez yüzde 35 büyüklüğünde dü­şüş oldu. Son yaşanan düşüşe bakıldığında 3 günde yaşanan kayıp yüzde 17. Hisse bazında ise çok daha büyük kayıplar yaşandı. Benzer kayıplar geç­mişte çok defa yaşandı. Hep­sinde kayıplar belli bir süre sonra telafi edildi. Düşüşler­de panik yapmayan, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için borsadaki paralarına bağım­lı olmayanlar, hisse alırken kredi kullanmayanlar belli bir süre sonra artıya geçecektir.

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