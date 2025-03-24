Borsada düşüş kurda yükseliş piyasada tansiyon yüksek
İBB merkezli gelişmeler nedeniyle Borsa İstanbul 3 günde yüzde 17 geriledi. İşlem gören şirketlerin piyasa değeri 59.2 milyar dolar eridi. Merkez Bankası kurlardaki ateşi düşürmek için 3 günde 26 miyar dolarlık döviz sattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının etkileri yeni haftada fiyatlamalar üzerinde etkili olacak.
Piyasalara son iki haftadır hakim olan bahar havası, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu onlarca kişiye yönelik yapılan operasyonla yerini fırtınaya bıraktı. Tarihi zirve hesapları yapan Borsa İstanbul, 3 günde yüzde 17 düşerken bu süreçte sert satışların etkisiyle sürekli devre kesmek zorunda kaldı. Başta bankacılık hisseleri olmak üzere birçok hisse peş peşe taban serisi yaşadı.
Operasyonun başladığı çarşamba günü dolar 41.50 TL’nin üzerini görürken Merkez Bankası, döviz satışı yapmak zorunda kaldı. Merkez Bankası’nın döviz piyasasında yükselen ateşi düşürmek için 3 günde toplam 26 milyar dolarlık döviz sattığı hesaplanıyor. Yine döviz talebinin önüne geçmek için ara toplantı yapan Merkez Bankası, gecelik faizlerde 2 puanlık artışa gitti. Politika faizi olan 1 haftalık repo oranlarında ise bir değişikliğe gidilmedi.
3 günlük erime 59.2 milyar dolar
Operasyon öncesinde 12 trilyon TL ( 328 milyar dolar) Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin piyasa değeri 3 günde 1 trilyon 829 milyar TL (59.2 milyar dolar) eriyerek 10 trilyon 173 milyar TL’ye (268.8 milyar dolar) geriledi. Kurlarda yaşanan yüzde 3’ün üzerinde artış dolar bazında Borsa İstanbul’u piyasa değerinin büyümesine neden oldu.
Bir tarafta artan siyasi tansiyon diğer tarafta yaşanan sert fiyat hareketleri nedeniyle enflasyonla mücadele programının geleceğine yönelik belirsizlik ‘kusursuz fırtına’nın temelini oluşturdu. Kurlarda yaşanan ani sıçrama ve ara toplantıda yapılan faiz artışı enflasyon üzerinde baskı yaratacağı, dolayısıyla Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde frene basabileceği yorumları arttı.
Borsada kritik destekler bir bir yıkıldı
Yeni haftada piyasaların ana gündem maddesi yine İBB merkezli operasyona yönelik haber akışı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi›ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İmamoğlu›nun terör soruşturmasında serbest kaldığı belirtildi.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı›nın, İmamoğlu›nun terör soruşturması kapsamında serbest bırakılmasına itiraz edeceği açıklandı. Öte yandan piyasalardaki tansiyonu düşürmek için hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankacılarla bir araya geldi. Toplantıların gündeminde Türk lirasında yaşanan değer kaybı ve yatırımcı güvenini sarsan siyasi gelişmelerin olduğu söyleniyor.
Tutuklama kararının ardından piyasalarda artan tansiyonun hafta başında da sürmesi bekleniyor. Fiyatlama davranışlarının iyice bozulduğu borsada düşüşün ne zaman duracağı ve tepkinin hangi seviyeden geleceğini kestirmek zor. Böyle ortamlarda yatırımcıların başvuracağı tek yöntem teknik analiz. 10 bin 200 ve 9 bin 200 puan seviyelerindeki desteklerin kırılmasının ardından bir sonraki destek noktaları 8 bin 500-8 bin 600 puan seviyeleri olarak öne çıkıyor.
Borsada yaşanan son düşüş piyasa tarihinde ne bir ilk ne de son olacak. Sayfada yer alan tabloda 2019 yılından bu yana yaşanan en büyük düşüşleri görebilirsiniz. BIST 100 grafiğine daha uzun vadede baktığımızda 2004 yılından bu yana haftalık bazda 10 büyük düşüş yaşandı. Bunların en büyüğü yüzde 65 ile küresel ekonomik krizin patlak verdiği 2008 yılında yaşandı.
Bunun dışında 4 kez yüzde 35 büyüklüğünde düşüş oldu. Son yaşanan düşüşe bakıldığında 3 günde yaşanan kayıp yüzde 17. Hisse bazında ise çok daha büyük kayıplar yaşandı. Benzer kayıplar geçmişte çok defa yaşandı. Hepsinde kayıplar belli bir süre sonra telafi edildi. Düşüşlerde panik yapmayan, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için borsadaki paralarına bağımlı olmayanlar, hisse alırken kredi kullanmayanlar belli bir süre sonra artıya geçecektir.