Borsa için geç mi kalındı

Seçim belirsizliğinin geride kalması ve kabineye yönelik beklentiler Borsa İstanbul’da yaşanan kayıpların büyük bölümünün geri alınmasını sağladı.

Hafta sonu açıklanan kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak beklendiği gibi Mehmet Şimşek isminin açıklanmasının yanında Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da yine piyasaların yakından tanıdığı, geçmişte Kalkınma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmış bir ismin atanmış olması yeni hükümetin önceliğinin ekonomi olacağı beklentisini artırdı.

Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hafta sonu devir teslim töreninde kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacak derken, Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır ifadesini kullandı. Bu söylem ekonomi politikalarında bir süredir tartışılan Ortodoks politikalara geçiş yapılacağı algısını kuvvetlendirdi.

Piyasaların bu açıklamalara reaksiyonu olumlu olurken, bir süredir yapılan güçlü pozitif fiyatlamalar zaman zaman Borsa İstanbul özelinde kısa vadeli kar realizasyonlarına neden olabilir. Buna rağmen piyasaların yeni hükümete açtığı krediyi en azından bir süre daha devam ettireceği kanaatindeyiz. Bu da borsada satışların bir süre kar realizasyonu boyutunda sınırlı kalacağını işaret ediyor.

Borsa İstanbul’da son haftalardaki yükselişe rağmen hem kendi geçmiş değerlemeleri hem de emsalleri ile kıyasladığımızda ıskontonun hala çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da ekonomi yönetiminde doğruları yapabilirsek potansiyelin halen oldukça yüksek olduğunu yani çok da geç kalınmadığını gösteriyor.

BIST 100 Endeksi’nde yılbaşında başlayan ve düne kadar devam eden düşüş trendi 5.200 civarında bulunuyor. Buranın üzerinde gerçekleşen her kapanış yeni zirve beklentisini kuvvetlendirecektir. 5.700 civarındaki eski zirve ve buranın üzerinde orta vadede 6.500 civarı gündeme gelebilecek ilk rakamlar konumunda.