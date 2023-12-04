Borsa İstanbul bu yıl da gözünü şampiyonluğa dikti

Tarihe geçecek bir dalgalanmanın yaşandığı 2023 yılında son aya girdik. Yatırımcılar da dahil herkes için ‘ne yıldı’ denilecek bir yıldı. Yüksek enflasyonist ortamda düşük faiz politikasının etkisiyle Borsa İstanbul, 2022 yılında rekorlara imza atmıştı. Yeni yıla ise tarihi zirvelerinden başlayan borsanın önündeki en büyük belirsizlik genel seçimlerdi.

Hem yüksek karların elde edildiği bir trendin ardından gelen kar satışları, hem seçim belirsizliği hem de bölgedeki jeopolitik gelişmeler yılın ilk yarısında satış baskısını öne çıkardı. Yıla 5 bin 509 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, şubat ayının ilk haftasına geldiğimizde 4 bin 505 puana kadar indi. Yani yılın ilk ayında endekste yüzde 18 civarı bir düşüş yaşandı.

Farklı iki yarı yıl

Mayıs ayındaki genel seçimlere kadar geçen süreçte ise endekste ciddi bir yukarı yönlü hareket olmadı. Arada tepki alımları gelse de endeks seçimlere 4 bin 400 puan seviyelerinden girdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması, milletvekili seçimlerinde çoğunluğu Cumhur İttifakı’nın kazanması seçim sonrasına yönelik beklentilerin satın alınmaya başlamasına neden oldu. İki hafta sonra yapılan ikinci tur seçimlerde cumhurbaşkanlığını Cumhur İttifakı’nın kazanmasıyla gözler yeni ekonomi yönetimine çevrildi. Kulislerde Mehmet Şimşek’in adı dolaşıyordu ama farklı senaryolar da kamuoyuna yansıyordu.

Noel Baba Rallisi gelir mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek’in getirilmesinin netleşmesi ve ardından Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın atanması piyasalarda olumlu rüzgarlar estirdi. Yılın ilk yarısında yaşananların tam tersi bir trend başladı.

BIST 100 Endeksi 3 Ekim’e gelindiğinde 8 bin 562 puan ile tarihi zirvesini gördü. Bu seviyeyi bir türlü geçemeyen endeks, Filistin-İsrail savaşının da etkisiyle 7 bin 297 puana kadar geri çekildi. Geldiğimiz noktada endeks yılın son ayında 8 bin puan seviyelerinden girdi. Her yılın son ayı piyasalarda ‘Noel Baba Rallisi’ gündeme gelir. Uluslararası piyasalarda kasım ayı genellikle sıkışık geçer ve aralık ayında hedge fon öncülüğünde piyasalarda aralık ayı daha pozitif geçerdi.

Endekste 8.100 puan önemli

Küresel piyasalarda aslında olumlu bir seyir hakim. İçeride uzun zamandır kendi iç dinamiklere göre hareketler görülüyor. Teknik anlamda endeks kritik bir seviyede. 8 bin 100 puan seviyesinin geçilip geçilemeyeceği izlenecek.

Bu seviyenin hacimli bir şekilde kırılması durumunda bazı uzmanlar endeksin yılı yeni zirve seviyelerinden kapatabileceğini düşünüyor. Ancak 8 bin 100 puanın aşılamaması durumunda yılsonuna kadar dar bir band hareketinin yaşanma ihtimali de var. Yılın son ayında piyasalar açısından en önemli gündem maddeleri olarak Merkez Bankası’nın faiz kararı ve jeopolitik gelişmeler olacak.

Politika faizini yüzde 40’a çıkaran ve parasal sıkılaştırmanın sonuna gelindiğinin sinyalini veren Merkez Bankası’nın aralık ayındaki toplantıda son bir faiz artışına gidebileceği görüşleri hakim. Diğer taraftan Filistin-İsrail savaşının gidişatı da yine yakından izlenecek.

Zirvedeki tek rakip: Rusya

Geçen yıl gösterdiği performans ile küresel piyasalar arasında en fazla kazandıran borsa olan Borsa İstanbul bu yıl da gözünü zirveye dikmiş durumda. Her ne kadar son aylarda dar bir aralıkta hareket etse de özellikle seçimlerin ardından gösterdiği performans ile yılbaşından bu yana en çok kazandıran borsalar listesinde zirvede Rusya ile yarışıyor. Rus Borsası yılbaşından bu yana yüzde 45.87 artarken BIST 100 Endeksi’ndeki yükseliş yüzde 45.69 seviyesinde.

Dolayısıyla son ay endeksin kritik direnç bölgelerini geçmesi halinde Borsa İstanbul iki yıl üst üste dünyanın en çok kazandıran borsası olabilir. Ancak performanslara dolar bazında bakıldığı durum oldukça farklı. BIST 100 Endeksi dolar bazında bu yıl yatırımcısına yüzde 6’ya yakın kaybettirmiş durumda. ABD’de teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Naqdaq bu yıl yüzde 36.67, Japon Nikkei Borsası ise yüzde 28.12 değer kazandı.