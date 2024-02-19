Borsa İstanbul bu yıl dünya ile farkı açıyor

Yabancı yatırımcıların kasım ayı başından bu yana hisse senedi alımları devam ederken BIST 100 Endeksi’nde bu yılki değer artışı yüzde 24’e dayandı. Borsa İstanbul bu performansı ile en yakın rakibi Mısır Borsası’na 7 puan fark atarak yılbaşından bu yana en çok artan borsa oldu Hisse senedi yatırımcılarının yüzü Borsa İstanbul’un son hareketinden sonra yüzleri gülüyor.

BIST 100 Endeksi yeni yılla birlikte uzun zamandır geçemediği 8 bin 100 puandaki direncini aştı ve yeni tarihi zirvelerine tırmandı. Endekste yılbaşından bu yana yaşanan yüzde 23.83’lük yükseliş tam olarak tüm hisselere yansımasa da alımların genele yayıldığı söylenebilir. Rekor seviyelere ulaşılmasının ardından geride kalan hisseler başta olmak üzere hisse bazlı hareketliliğin arttığı görülüyor.

Borsa İstanbul’un bu performansında yabancı ilgisinin yanında faiz artırım süreçlerinin hem içeride hem dışarda sonuna gelinmesinin de etkili olduğu düşünülüyor.

Yabancı alımları sürüyor

Borsa İstanbul’un yılbaşından bu yana gösterdiği performans diğer ülke borsalarının da üzerine geçmiş durumda. Özellikle enflasyon oranlarının yüksek olduğu gelişmekte olan ülke borsalarına bir ilginin olduğu dikkat çekiyor.

Bu borsalar arasında Türkiye’nin hikayesi biraz daha farklı. Ekonomi yönetiminin değişimi sonrası ‘rasyonel’ politikalara dönüş ve bu amaçla atılan adımlar ekonomik büyüklük açısından Türkiye’yi yabancılar için daha cazip hale getiriyor. Ancak geçmişte yaşanan ‘Naci Ağbal’ sendromunun atlatılması o kadar kolay değil.

Dolayısıyla her ne kadar yabancı geliyor olsa da muslukları sonuna kadar açmış değiller. Merkez Bankası’nın açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistik verilerine göre, yabancı yatırımcılar 3 Kasım haftasından bu yana sadece yılın ilk haftası satıcı konumundaydı. Söz konusu dönemde yabancıların net hisse senedi alımları 2.2 milyar dolara ulaştı.

En yakın rakibe 7 puanlık fark

Küresel borsaların yılbaşından bu yana performansına bakıldığı BIST 100 Endeksi yüzde 24’e yakın yükselişi ile en yakın takipçisi olan Mısır Borsası’na 7 puan fark atmış durumda.

Dünyanın en büyük borsalarından Japonya’da Nikkei Endeksi de yıla hızlı başladı ve tarihi zirvelerine ulaştı. Japonya’da ekonomik yavaşlama ülkede aşırı gevşek para politikasının uzun bir süre daha sürebilebileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Yüksek enflasyonla mücadele eden Arjantin’de de Merval Endeksi son günlerde düşüş eğiliminde olsa da yılbaşından bu yana yüzde 15’e yakın değer artışı ile en fazla artan borsalar listesin de üst sıralarda yer alıyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler ABD borsalarına dolayısıyla küresel borsalara olumlu yansıyor. Yılbaşından bu yana en kötü performans gösteren borsaların başında ise Çin Borsası geliyor. SZSE Component Endeksi’nde bu yıl yaşanan kayıp yüzde 7.39 oldu.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

BIST 100 Endeksi’nde günlük bazdaki grafikte 8 bin 162 puanın üzerine çıkmasıyla yakalanan rahatlama endeksi tarihi zirvelerine taşıdı. Geçen haftayı da 9 bin 240 puanın üzerinde kapatmış olması teknik açıdan olumlu. Şimdi dikkat edilmesi gereken konu endeksin bu seviyenin üzerinde kalıp kalamayacağı. Eğer 9 bin 240 puanın üzerinde kalmayı başarırsa endeks için sırasıyla 9 bin 370 puan kritik bir direnç seviyesi.

Bu seviye aynı zamanda dolar bazında 310 dolardaki dirence denk geliyor. Bu noktanın geçilmesi borsada yükseliş hareketinin devamını sağlayabilir ve 9 bin 500 puanı gündeme getirir. Aşağıda ise 9 bin puan ve 8890 puan seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin altına inilmesi halinde aynı zamanda trend desteği olan 8 bin 400-8 bin 500 puan seviyeleri gündeme gelebilir.