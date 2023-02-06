Borsa İstanbul kayıpları kaç günde geri alacak?

Borsada yeni yılda görülen iki sert satış dalgası yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmış durumda. 23 Ocak’ta başlayan düşüş tam 8 işlem günü aralıksız sürdü. Bu 2008 yılındaki küresel ekonomik krizden bu yana yaşanan en uzun soluklu düşüşlerden biri. Peki geçmiş yaşanan bu tür düşüşlerde yaşanan kayıplar kaç günde telafi edildi? Endekste kısa vadede kritik seviyeler nerede?

Borsa İstanbul, ocak ayında 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizden bu yana en kötü aylık performansa imza attı. Geçen yılı yüzde 200’e yakın yükselişle 5 bin 509 puandan tamamlayan borsa, 2 Şubat’ta 4 bin 480 puanın altını gördü. Yani 31 Aralık-2 Şubat tarihleri arasında BIST 100 Endeksi yüzde 18.67 geri çekildi. Endekste yaşanan bu sert geri çekilme hisseler bazında çok daha ağır kayıplara neden oldu. Bu düşüşün nedenlerine bakacak olursak piyasa oyuncuları geçmiş yıllarda yaşanan düşüşlerde olduğu gibi somut bir gerekçe öne süremiyor. Ancak piyasanın iç dinamiklerinde yaşanan gelişmeler son düşüşü bir miktar açıklıyor. Bunlar; kredili ve robot işlemlerdeki artış, son aylarda artan yeni yatırımcı sayısına bağlı olarak bu kitlenin düşüşlerde paniklemesi, yabancı yatırımcının azalmasıyla yerli büyük yatırımcıların etkinliğinin artması…

Düşüşü durduran önlem

Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana yaşanan ikinci sert satış dalgası son iki işlem gününde hız kesmişe benziyor. Özellikle Borsa İstanbul’un perşembe akşamı aldığı karar sonrası BIST 100 Endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 5.16’lık artışla güçlü bir kapanış yaptı. Alınan kararla, BIST 100 Endeksi’nin yüzde 3 veya üzerinde düşmesi halinde açığa satış yapılan hisselerde yukarı adım kuralı seans sonuna kadar otomatik uygulanacak.

Kayıpların telafisi uzun sürdü

Peki Borsa İstanbul’da geçmişte yaşanan sert düşüşlerde yaşanan kayıplar kaç günde telafi edildi? Yukarıda da belirttiğim gibi borsada bu yıl iki büyük satış dalgası yaşanandı. İlki 3-12 Ocak tarihleri arasında. Bu tarihler arasında endeks yüzde 13’e yakın düştü. Daha sonra gelen tepki alımları 7 işlem günü sürdü ve endeks yüzde 12 yükseldi. İkinci satış dalgası ise 23 Ocak’ta başladı ve 8 işlem günü aralıksız sürdü.

23 Ocak’ta 5 bin 569 puandan başlayan gerileme 2 Şubat’ta 4 bin 479 puanda durdu ve endeks o günü artı kapatmayı başardı. 23 Ocak’ta başlayan bu ikinci satış dalgası borsanın “en uzun soluklu düşüşler” listesinde yerini aldı. Borsada peş peşe kırmızı kapanan gün sayısı 11 ile küresel ekonomik krizin derinleştiği 9 Ocak 2008’de başladı. 11 günde BIST 100 Endeksi yüzde 20.09 düştü. 11 günde yaşanan bu kaybın telafisi ise tam 498 gün sürdü.

Borsa tarihinde soluksuz 8 günlük kayıp, 5 kez yaşandı. Bunların en büyüğü 23 Kasım 2000 tarihinde başladı ve 8 günde endeks tam yüzde 36.56 geriledi. Endeks yaşanılan bu sert kaybı 99 günde telafi edebildi. Yakın zamanda 8 günlük aralıksız düşüş 2 Mayıs 2019’da gerçekleşti ve endeks yüzde 10’a yakın düştü. Bu düşüşte kayıpların geri konulması için 35 işlem günü gerekti.

Borsa İstanbul’da kritik seviye: 4.761

BIST 100 Endeksi haftalık bazdaki grafikte yukarı hareketlerde zorlanınca 18 Temmuz 2022 haftasında başlattığı yükseliş trendinin destek noktası olan 4 bin 761 puanın altına indi. Ancak buradan gelen alımlarla yeniden yükseliş trendi çizgisinin üzerine çıkmayı başardı. Bu aşağı sarkma ‘ayı tuzağı’ olarak da yorumlanabilir. Bu hafta için endeksin ilk direnç noktası 5 bin 23 puanda. Endeksin 4 bin 761 puan seviyesinin üzerinde tutunması halinde inişli çıkışlı bir seyir bizi beklese de şu an için trendin yukarı olduğunu söylemek mümkün. Ancak 4 bin 761 puan desteğinin altına inilmesi durumunda teknik görünüm yeniden bozulabilir. Olası yukarı hareketlerde haftalık bazda 5 bin 580 puan seviyesi yatay direnç noktası konumunda. Bu noktanın üzerinde ise trend desteği olması açısından 6 bin 284 puan seviyesine dikkat etmekte fayda var.