Borsa İstanbul seçimden sonra yükselir mi, düşer mi?

Piyasalar Pazar günü yapılacak seçimlerden çıkacak sonuçlara kitlendi. Borsa geçmiş genel seçimlerin çoğunda belirsizliğin sona ermesiyle ilk olarak yükselmiş. Ancak bu seçim farklı. Çünkü cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması belirsizliğin iki hafta daha süreceği anlamına geliyor.

Nefesler tutuldu, herkes Pazar günü yapılacak seçimlerden çıkacak sonuçları beklemeye başladı. Piyasalar bugün ve yarın seçim sonuçlarını satın almak isteyen yatırımcıların hareketlerine sahne olacak.

Son günlerde bir miktar yabancı girişinin olduğu söylense de bu işlemlerin boyutu geçmişe göre çok düşük. İşlem yapan yabancıların büyük bölümünün kısa vadeli işlem yapanlardan oluştuğu söyleniyor.

Yılbaşından bu yana genel piyasa eğilimine bakarsak ağırlıklı olarak riskten kaçanlar etkili oldu. Geçen yılki rallinin ardından BIST 100 Endeksi 4 kez denemesine rağmen 5 bin 200-300 puanın üzerinde tutunamadı. Yılbaşından bu yana yaşanan kayıp yüzde 18’in üzerinde.

Hisse bazlı bakıldığında erime çok daha büyük. Peki seçimlerden sonra borsa nasıl hareket edecek? Geçmiş seçimlere baktığımızda endeksin çoğunlukla ilk hareketinin yükseliş yönünde olduğu dikkat çekiyor. Son 7 genel seçimin 5’inde borsa, seçimin ardından yükselmiş.

Ancak bu yükselişlerin uzun soluklu olduğunu söylemek pek mümkün değil. Pazar günü yapılacak seçimler, diğerlerinden biraz farklı. Çünkü başkanlık sistemine geçişle seçimler için “yapıldı, bitti” diyemiyoruz. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması belirsizliğin 2 hafta daha süreceği anlamına geliyor.

Bu durumda piyasaları hareketli 2 hafta daha bekleyecek. Eğer cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması ve Meclis’te çoğunluğu da aynı ittifakın kazanması halinde borsada yukarı harekete neden olacağı görüşü hakim. Cumhurbaşkanlığı ile Meclis çoğunluğunu farklı ittifakların kazanması halinde tam bir rahatlama olmayabilir.

BIST 100 kritik bölgede

BIST 100 Endeksi’nin kısa vadeli teknik görünümüne bakarsak… Endeksin bir önceki haftayı 18 Temmuz 2022 haftasında başlayan yükseliş trendinin altında tamamlaması teknik açıdan olumsuz olarak yorumlanmalı. Bundan sonrası için en kritik bölge 4 bin 431 – 4 bin 491 puan bandı.

Endeks kesinlikle bu bölge altında haftalık kapanış yapmamalı. Zira böyle bir senaryoda 3 bin 719 – 3 bin 868 puan seviyelerine kadar çok önemli bir destek noktası bulunmuyor. Bu da şimdiki değerlerle yaklaşık olarak yüzde 15 civarında bir düşüş riski anlamına geliyor.

Bunun yanında günlük bazdaki indikatörlerin aşırı satım bölgesinde olması endeksin 4 bin 431 – 4 bin 491 puan bölgesinde tutunma çabası içerisinde olabileceğini gösteriyor. Eğer bu gerçekleşir ve bu noktadan hacimli bir tepki gelirse o zaman ilk aşamada 5 bin puan seviyesinin üzerine doğru bir yükseliş potansiyeli açığa çıkacak. Bu sebeple şu an için endekste takip edilmesi gereken bölge 4 bin 431 – 4 bin 491 puan bandı.