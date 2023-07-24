Borsa İstanbul yol ayrımında

Seçimlerin ardından yüzde 50’nin üzerinde sert yükseliş kaydeden Borsa İstanbul kritik direnç seviyelerinde. Bu seviye aşılıp yeni rekorlar mı gelecek yoksa kâr satışları derinleşip destek noktaları mı test edilecek?

İşte yatırımcıların en çok merak ettiği soru bu. Haftanın en önemli gündem maddeleri ise Fed’in faiz kararı ve TCMB’nin Enflasyon Raporu toplantısı… Piyasalar açısından 2023 yılı oldukça hareketli geçiyor. Yılın ilk yarısı ile ikinci yarısı siyah ile beyaz kadar farklı bir görünüm sergiliyor.

İlk yarıda geçen yıl yaşanan yüzde 200’lük tarihi artışın sindirilmesinin yanında seçimlere yönelik belirsizlik hisse senedi fiyatlarında sert geri çekilmelere neden oldu. Mayıs ayına ise seçimler damga vurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ve 28 Mayıs’ta ipi Cumhur İttifakı’nın göğüslemesiyle ekonomi yönetiminde yeni dönem başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı görevine de Hafize Gaye Erkan getirildi.

Kritik direnç seviyesi

Yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajlar piyasalar tarafından pozitif algılandı ve Borsa İstanbul yılın ilk yarısındaki kayıplarını telafi edip Türk Lirası bazında yeni tarihi zirvelerine tırmandı. Öyleki yılbaşında aracı kurumlar tarafından ‘yılsonu hedefi’ olarak ifade edilen 6 bin 700 puan seviyeleri temmuz ayında görüldü.

Geldiğimiz seviyeler itibarıyla özellikle hisse senedi piyasaları için oldukça önemli bir dönüm noktasındayız. BIST 100 Endeksi için 6 bin 700-800 puan seviyeleri güçlü direnç noktaları. Geçtiğimiz hafta endeks bu seviyeleri test etti ama geçmekte zorlandı. Önümüzdeki döneme ilişkin olumlu beklentiler nedeniyle gelen satışlar da karşılanıyor. Dolayısıyla piyasa bir karar verecek: Ya yukarı ya da aşağı!

Merkez bankalarının faiz kararı

Bu hafta piyasaların yakından takip edeceği iki gündem maddesi var. İlki ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının vereceği faiz kararları.

Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 26 Temmuz’daki toplantısında faizleri 25 baz puan artırmasını bekliyor. Faiz kararı sonrasında yapılacak açıklamalar da bir o kadar kritik.

Çünkü Fed’in faiz artırımlarına devam edip etmeyeceğine yönelik vereceği mesajlar fiyatlamalar üzerinde anında etkili olacak. Fed’in bu yıl iki faiz artırımına daha gideceği beklentisi gelen ekonomik verilerin ardından belirsiz bir noktaya gitmiş durumda. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da yine 25 baz puanlık artırıma gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. ECB’nin yıl sonuna kadar 50 baz puan artırım yapması bekleniyor.

Enflasyon Raporu toplantısı

Yurtiçi piyasaların ikinci önemli gündem maddesi 27 Temmuz’da yapılacak yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısı. Bu toplantıda yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ilk kez basın ve uzmanların karşısına çıkacak. Erkan, piyasaların yanıtlarını merak ettiği soruları yanıtlayacak. Hem Enflasyon Raporu sunumunda fiyat istikrarını sağlamak için çizilecek yol haritası hem de sorulara verilecek yanıtlar fiyatlamaları etkileyebilecek öneme sahip.

Dolarda 26.20-26.30 TL bandı kritik

Dolar/TL paritesi günlük bazdaki grafikte 29 Mayıs 2023 tarihinde başlattığı agresif yükseliş kanalı içerisinde hareket ediyordu. Ancak parite geçtiğimiz hafta bu kanalın alt bandının dışına çıktı ve 26.02 TL destek noktasını gördü.

Bu noktadan gelen yükselişle birlikte tekrar yükseliş kanalının üst bandını test etti. Yükseliş kanalının tekrar içine girilmemesi teknik açıdan olumlu. Şimdi takip edilmesi gereken bölge 26.20 – 26.30 TL bandı. Altına gelinmesi durumunda 24.80 – 25.00 TL bandına kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Olası yukarı hareketlerde de 27.92– 28.10 TL bandı direnç bölgesi.

Borsadaki yükselişten herkes mutlu değil!

BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 21.18 yükseldi. Endekste TL bazlı rekorlar görülse de hisse bazından durum biraz farklı. Yılbaşından bu yana BIST 100 Endeksi’ndeki 30 hisse yatırımcısına para kaybettirmiş durumda. 30 hissenin performansı ise BIST 100 Endeksi’nin gerisinde kaldı.

Yani 100 hissenin 60’ı yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Hesaba yılbaşından bu yana enflasyonda yaşanan ya da kurlardaki yükseliş dahil edildiğinde makas iyice açılıyor. Kısaca borsada kırılan rekorlara hisse senedi yatırımcılarının tamamı sevinemiyor.

Ya 7 bin ya da 6 bin puan!

Gelelim BIST 100 Endeksi’nde teknik görünüme… Endeks haftalık bazdaki grafikte 23 Mayıs 2023 haftasında başlattığı agresif yükseliş kanalı içerisindeki seyrini sürdürüyor.

Bu kanalı destek noktası bu hafta için 6 bin 51 puan seviyesine denk geliyor. Paritede inişli çıkışlı bir fiyat seyri de görünse teknik anlamda bu kanalın destek noktasının üzerinde kalındığı sürece şu an için kısa vadeli ana trendin yukarı yönlü olduğu söylenebilir.

Kanalın direnç noktası da 7 bin puan seviyelerinden geçiyor. Pozitif senaryoda bu direnç noktasının aşılması durumunda yükseliş ivmesinin 7 bin 400 puan seviyelerine kadar devam etme olasılığı ortaya çıkacak. Negatif senaryoda 6 bin 51 puan seviyesinde bulunan kanal desteğinin altına inilmesi ise endeks açısından son derece kritik 5 bin 700 puana kadar gerileme riskini beraberinde getirebilir.

Bu noktanın altına gelinmesi durumunda ise endeks açısından pozitif görüntü sergileyen teknik analizin negatif yöne eğrilmesine neden olabilir. Haftalık bazdaki indikatörlerin pozitif yöndeki seyri devam etmesine rağmen RSI ve CCI indikatörünün aşırı alım bölgesinde olması dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.