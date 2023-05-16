Borsa İstanbul'da ikinci tur etkisi

Uzun bir süredir piyasaların öncelikli gündemi olan seçimlerde ilk tur geride kaldı. Milletvekili dağılımları kesin olmayan sonuçlara göre netleşirken, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Seçimin ikinci tura kalmış olması seçim belirsizliğinin iki hafta daha devam mı edeceği sorusunu akla getirse de ilk tura göre elde tahmin için çok daha fazla veri var. Her ne kadar siyasette 24 saat bile çok uzun bir süre olarak anılsa da piyasaların eldeki verilerle ortaya koyduğu tahmine göre bir pozisyonlanma yapacağını düşünüyoruz.

Diğer taraftan ortaya çıkacak ekonomi yönetimine yönelik tahminler de piyasaların yeni beklentisi ve hikayesi olmaya aday. Piyasalar bu hikayenin sonunu görmeden, hele ki BIST ve şirketler tarihsel olarak en düşük değerleme çarpanlarına yakın işlem görürken daha fazla pozisyon azaltmayı tercih etmeyeceklerdir.

Bu nedenle kısa vade için ortaya çıkacak belirsizliklere bağlı olarak yaşanan düşüşlerin orta vadeli düşünen yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyoruz. Bu da aşağı yönlü hareketleri sınırlayacaktır.

Borsa İstanbul son haftalarda yaşanan düşüşlerle birlikte hem kendi tarihsel ortalamalarının hem de emsallerinin oldukça altında çarpanlarla işlem görmeye başladı. Üstelik sadece bunlarla da değil alternatif olarak ölçümlenebilecek birçok gösterge ile de endeks değerinin oldukça geride kaldığını görüyoruz.

Bu durum yani BIST’in iskontoluluk hali ekonomi yönetiminde doğru adımlar atılacak olursa BIST’e potansiyel olarak dönecektir. Başta da ifade ettiğimiz gibi piyasanın bu hikayenin sonunu görmeden erken bir reaksiyon ile satış tarafında bulunmayacağını düşünüyoruz.