Borsa İstanbul'da kademeli işlem yapmanın önemi arttı!

Borsa İstanbul’da seçimlerin ardından yaşanan yükseliş yüzde 70’lik rallinin ‘düzeltme’ riski nedeniyle hisse yatırımcılarını tedirgin ediyor. Hem borsadaki yükseliş trendinden kopmak istemeyen hem de olası düzeltmeleri az hasarlı atlatmak isteyenler için ‘kademeli işlem’ en mantıklı strateji olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda genel görünümde bir değişiklik yok. Döviz piyasasında yatay seyir sürerken Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor. Borsanın seçimlerin ardından yüzde 70’e yakın bir ralliye imza atması özellikle pozisyonunu koruyan hisse senedi yatırımcısını bir taraftan mutlu ediyor bir taraftan da tedirgin.

Tedirginliğin nedeni ise her yaklaşılan direnç seviyesinden bir düzeltme geleceği beklentileri. Son 2.5 ayda üç kez benzer durum oldu. Endeks peş peşe gelen yükselişlerin ardından direnç seviyelerinden geri çekildi. Ancak bu geri çekilme hemen alım fırsatı olarak kullanıldı ve ertesi gün verdiğini geri aldı. Bu süreçte ‘düzeltme başladı’ diye düşünüp hissesini satanlar belki de daha yüksek fiyatlardan sattıkları hisseyi geri almak zorunda kaldı.

Kademeli işlemin önemi

Bu noktada yatırımcılara şunu hatırlatmakta yarar var… İşlem yaparken -bu her iki yönde de olabilir- kademeli hareket etmek faydalı olacaktır. Yani portföyün tamamını satmak yerine karın yüksek olduğu hisselerde bir miktar pozisyon azaltılıp beklenebilir. Böylece düzeltmenin devam etmemesi durumunda korunan pozisyondan kazanç elde etmeye devam edebilirsiniz. Tersi durumda yani düzeltmenin devamı halinde ise elinizde nakdiniz olur ve destek noktalarında yeni alım yapma imkanına kavuşursunuz.

Hırslarınızı törpüleyin!

Buradaki kritik kural ‘aç gözlü’ olmamak! Ama ne olursa olsun şu anda rüzgarın borsadan yana estiği konusunda tüm uzmanlar aynı fikirde. Mevduat faizlerindeki getirilerin enflasyonun altında oluşması ve kurlarda yaşanan yatay seyir geçtiğimiz yıl gibi hisse senedini alternatifsiz hale getirdi. Her ne kadar yatırımcı sayısı 5 milyonu aşsa da bu kitlenin büyük bölümü yeni halka arzlara gelen ve portföy büyüklüğü küçük yatırımcılardan oluşuyor. Evet sermaye piyasalarının tabana yayılması ve yatırımcı sayısının artması yıllardır özlenen bir gelişme.

Ancak yeni yatırımcıların finansal okuryazarlığının yükseltilmesi, tüyolara göre karar vermelerinin önüne geçilmesi ve yatırımlarına orta-uzun vadeli bakıp günlük al-satlardan uzak durmaları bir o kadar önemli. Bu konuda sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kamu ve özel kurumlara görev düşerken yatırımcıların da kısa vadede para kazanma hırslarını törpülemesi şart. Aksi halde verilen eğitimlerin, mesajların hedefine ulaşması zor.

İlk sinyal Moody’s’den Şimdi gelelim gündeme…

Geride bıraktığımız hafta yurtiçi piyasalar için en önemli haber uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’den geldi. Bu sayfada 3 Ağustos’ta “Notçular yeniden oyuna dahil olabilir!” başlıklı bir yazı yazmıştım. Moody’s yaptığı açıklamada, “Ortodoks politikalar sürerse Türkiye’nin kredi notu artabilir” dedi. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında Türkiye’nin görünümünü masaya ilk olarak 8 Eylül’de Fitch yatıracak. Fitch not artışı yapmasa bile ‘negatif ’ olan görünümü yükseltebilir. Bu hafta için yurtiçi varlık fiyatları üzerinde etkili olabilecek bir veri gündemi bulunmuyor. Borsada işlem gören şirketlerden konsolide bilanço açıklayanlar için son tarih 21 Ağustos. Bu tarihe kadar hisse bazlı hareketler sürebilir.

Borsada temkinli iyimserlik haftası

BIST 100'ün teknik görünümüne bakarsak, endeksin haftalık bazda 22 Mayıs haftasında başlattığı yükseliş trendi sürüyor. Hareket bu trendin üst bandının üzerine çıkmış durumda. Endeksin 7 bin 714 puandan haftayı tamamlaması teknik açıdan olumlu. Bu hafta için 7 bin 495 puan seviyesinin üzerinde kalıp kalmayacağı takip edilecek. Çünkü haftalık bazda 13 Aralık 2021 tarihinde başlayan ve endekste yükselişleri sınırlayan bir trend bulunuyor. Bu trend çizgisinin direnç noktası son olarak 2 Ocak 2023 tarihinde test edildi. Sonrasında endekste yüzde 20’nin üzerinde bir kayıp gerçekleşti. Dolayısıyla endeks için ‘temkinli iyimser’ olmakta yarar var.