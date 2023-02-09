Borsa İstanbul'da kapanma tartışması

10 ili vuran deprem felaketi sonrasında borsanın kapatılıp kapatılmaması piyasa oyuncuları arasında tartışma yarattı. Borsanın 17 Ağustos’ta kapatıldığını hatırlatanlar, deprem bölgesindeki yatırımcıların işlem yapamamalarının borsanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşünüyor. İşlemlere devam edilmesini söyleyenlere göre ise borsanın gücü, her koşulda fiyat oluşumunu ve likiditeyi sağlamak.

Kelimelerin anlamsız olduğu günler… Sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı yasa boğan deprem felaketinde dualar enkaz altından sağ çıkacak canlar için. Binlerce evin yıkıldığı, havanın buz gibi olduğu şehirlerde kurtarma çalışmalarını izlerken gözlerin yaşlarla dolmaması imkansız. Böyle bir zamanda piyasalardaki rakamlardan, paradan bahsetmek anlamsız. Ama gündemdeki gelişmeleri, tartışmaları okuyucularımızı yansıtmak da işimiz gereği. Borsadaki düşüşten, rakamların geldiği seviyeden, bundan sonra ne olacağından bahsetmeyeceğim. Borsa elbet yükselecektir, zararlar kapanacaktır. Ama bugün hafta başından bu yana tartışılan borsada işlemlerin felaket sonrası hemen kapatılmaması tartışmalarına bakalım.

Borsa neden kapatılmalı?

Pazartesi sabahına 10 ili vuran deprem haberleriyle uyanırken borsada işlemler 2.5 işlem günü sürdü. Dün Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 2. kez çalışmasının ardından Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durduruldu. Piyasa oyuncuları borsanın deprem sonrası hemen kapatılıp kapatılmaması konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bu konuya girmeden önce geçmişte yaşanan benzer felaketleri hatırlayalım… 11 Eylül saldırılarında ABD’de piyasalar açılmamıştı. 17 Ağustos 1999 depreminde de Borsa İstanbul’da işlemler ilk günden itibaren durdurulmuştu. İşte tartışma da burada başlıyor. Borsanın kapatılmasını savunanlara göre, 100 yılın felaketi olarak adlandırılan yaşadığımız bu son depremde borsa kapanmayacaksa ne zaman kapanacak? Deprem felaketinin yaşandığı illerdeki 381 bin 463 yatırımcının işlem yapamamalarının borsanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca depremin ardından bölgedeki şirketlerin hisse sıralarının kapatılıp yatırımcıları koruma altına alınmaması da bir diğer eleştiri konusu.

Borsa açık kalmalı çünkü…

Borsanın deprem sonrasında açık olmasını savunanlar ise piyasanın doğası gereği işlemlere her koşulda devam edilmesi görüşünde. Borsanın bir fiyatlama mecrası olduğu, kurum olarak borsanın gücünün her durumda fiyat oluşumu ve likidite sağlamasında olduğu belirtiliyor. Borsanın açık kalması gerektiğini savunanların 17 Ağustos depremiyle yapılan karşılaştırmalara yanıtı ise şu şekilde: “17 Ağustos depreminden etkilenen bölgenin ülke ekonomisi içindeki payı yüzde 50’ydi. Ayrıca o dönem hem borsa hem de aracı kurumların merkezinde görevli çok sayıda kişi depremden etkilendi.” Öte yandan depremin ardından ilk işlem günü nakit ihtiyacı olanların işlem yapabilmesi için açık olması sonraki günlerde kapatılması gerektiğini düşünenlerin sayısı da oldukça fazla. Evet borsanın deprem sonrası hemen kapatılması ya da açık olması konusunda görüşler böyle. Sizce hangi kesim haklı?