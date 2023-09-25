Borsa İstanbul’da karar zamanı

Borsa İstanbul haftaya kritik bir seviyeden başlıyor. Haftalık bazda BIST 100 endeksi için kritik seviye 7 bin 806 puan seviyesi. Bu seviyenin üzerinde yeni zirveler test edilebilir. Dolar tarafında ise dar banttaki hareketin devamı beklenebilir.

Merkez Bankası’nın faiz kararının ana gündem maddesi olduğu geçen hafta, özellikle hisse senedi piyasasında dalga boyu iyice arttı. Perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kadar BIST 100 Endeksi’nde aşağı yönlü baskı hissedildi.

Hafta içi 7 bin 644 puana kadar gerileyen BIST 100 Endeksi, 8 bin 39 puandan yeni haftaya başlayacak. Özellikle PPK toplantısında alınacak faiz kararına ilişkin yapılan tahminlerin geniş bir aralıkta yer alması piyasalar üzerinde tedirginlik yaratıyordu. Merkez Bankası’nın beklentiler doğrultusun da politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30’e yükseltmesi borsada kuvvetli alımların gelmesine neden oldu.

KKM’de çözülme sürüyor

Haftanın bir diğer önemli gündem maddesi ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in New York'ta yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıydı. Yine ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı izlendi. Fed beklentilere paralel faizi sabit tutarken Fed yetkililerinin çoğu bu yıl için bir faiz artışı yönünde sinyal verdi. Tüm bu gelişmelerin yanında Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında çözülme dördüncü haftada da sürdü. KKM’de yaşanan çözülme sonrası dövize yönelen talep yine Merkez Bankası tarafından karşılandı.

Yükseliş trendi korunuyor

Bu hafta piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olacak önemli bir ekonomik veri bulunmuyor. KKM’deki çözülmenin sürüp sürmeyeceği, olası makro ihtiyati kararlar ve ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar yakından takip edilecek.

Borsa tarafında ise hisse bazlı hareketliliğin bu hafta da sürmesi bekleniyor. Endeksin son seviyesine bakıldığında kritik bir noktada olunduğu söylenebilir. Ya geçen iki hafta boyunca hissedilen satış baskı devam edecek ya da endeks yeniden yönünü yeni zirvelere çevirecek. Endekste teknik görünüm haftalık bazda 22 Mayıs’ta başlayan yükseliş trendi üzerinde seyrin sürdüğüne işaret ediyor.

Endekste 7.806 puana dikkat!

Geçtiğimiz hafta bu trendin destek noktası olan 7 bin 632 hemen hemen test edildi. Bu sebeple önümüzdeki hafta için bu trendin destek noktası daha fazla önemli olacak. Zira endekste yakalanan olumlu teknik görünümün devam etmesi için öncelikli olarak bu trendin korunması gerekiyor. Bu hafta için bu trendin destek noktası 7 bin 806 puan seviyesine denk geliyor.

Olası geri çekilmelerde bu noktaya yaklaşıldıkça bir miktar tepki hareketi beklenebilir. Böyle bir senaryonun işlem hacmiyle desteklenmesi durumunda ise yeniden 8 bin 400 puan seviyelerine doğru bir hareketlenme beklenebilir. Ancak 7 bin 806 puanın altına gelinmesi durumunda ise kademeli olarak 7 bin 350 – 7 bin 400 bandına kadar gerileme riski mevcut.

Dolarda kritik seviye: 27.41 TL

Dolar/TL paritesi günlük bazdaki grafikte yukarıda 27.41 aşağıda ise 26.64 TL bandına sıkıştı. Bundan sonraki seyirde bu iki noktanın aşağı ya da yukarı kırılması paritede yönün o tarafa doğru ivmelenmesine neden olabilir. Olası geri çekilmelerde 26.64 TL seviyesinin aşağı geçilmesi trend destek bölgesi olan 26.30 – 26.40 dolar bandına doğru bir geri çekilmenin önünü açabilir. Bu noktanın da aşağı kırılması paritede 25.77 ve 25.53 TL seviyelerinin görülme olasılığını artıracak öneme sahip.

Yine olası yukarı hareketlerde ise 27.41 TL seviyesi son denece kritik bir yatay direnç noktası konumunda. Parite 2023 Temmuz ayından beri bu noktayı kırmayı birkaç kez denedi ancak başarılı olamadı. Bu sebeple bu seviyenin geçilmesi ve üzerinde günlük kapanışlar görülmesi paritede yukarı hareketin devamı riskini ortaya çıkarabilir. Böyle bir senaryoda 28.90 – 29.10 TL bandına doğru bir ivmelenmenin önü açılabilir.