Borsa İstanbul’da ‘yalancı’ ralli!

Mehmet Şimşek’in ekonominin başı geçirmesiyle Borsa İstanbul’da 25 Mayıs’tan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 25’i aştı. Yaşanan ralli ile endeks 2 Ocak’ta gördüğü kapanış rekoruna yaklaştı. Yani endeks arada yaşadığı kayıpları telafi etti.

Ancak hisse bazında durum çok farklı. Ekonominin dümenin Mehmet Şimşek’in getirilmesiyle hisse senedi cephesinde başlayan yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dün özellikle döviz tarafında yaşanan sert yükseliş, dolar bazında ucuzladığı düşünülen hisselerde alımlara neden oldu.

Aslında son yıllara bakıldığında Türkiye’de yatırımcılar ‘biz ne yaşadık’ sorusunu sıkça kendilerine soruyordur. Naci Ağbal ile ‘rasyonel’ politikalara dönüş umudu pek uzun sürmemişti. Ardından faiz indirimlerinin yaşandığı bir dönem ve şimdi yeniden bir başka politika değişikliği…

Yüzde 25’i aşan yükseliş

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde 25 Mayıs’ta 4 bin 404 puana kadar gerileyen BIST 100 Endeksi’nde 3 binli rakamlar bile konuşuluyor. Şimşek’in adının yüksek sesle konuşulmaya başlanması, sonunda Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması hisse senedi cephesinde ralliye neden oldu.

Endeks 25 Mayıs’tan bu yana yüzde 25’in üzerinde yükselerek dün 5 bin 608 seviyesini gördü. Bu seviye 2 Ocak’ta görülen kapanış zirvesinin sadece 18 puan altında. Başka bir ifadeyle endeks tarihi zirvesinden sonra yaşadığı kayıpların tamamını telafi etti. Peki ya hisseler bazında durum ne?

Hisse bazında hayalkırıklığı

BIST 100 Endeksi’nin tarihi zirvesini gördüğü 2 Ocak’tan bu yana endekste yer alan 100 hisse senedinin performansına baktık.

Evet endeks her ne kadar kayıplarını telafi etmiş gibi gözükse de hisse bazında durum pek öyle değil. BIST 100 Endeksi’nde yer alan 100 hissenin sadece 33 tanesi 2 Ocak’taki seviyelerinin üzerinde.

Yani 67 hisse endeksin rekor kırdığı 2 Ocak’taki seviyelerinin altında işlem görüyor. Hatta 10 hissenin fiyatı 2 Ocak’taki seviyelerinin yüzde 30’un üzerinde altında. Tüm hisselere bakıldığında da durum farksız. Borsada 480’nin üzerinde şirketin hissesi işlem görürken bu şirketlerin sadece 77’sinin fiyatı 2 Ocak seviyesinin üzerinde.

Endeks kritik seviyede

Gelelim tarihi zirvelerine yakın seviyelerde işlem gören BIST 100 Endeksi’nin teknik görünümüne. Endeksin haftalık bazda 4 bin 400 – 4 bin 470 puan bandında tutunması, teknik açıdan yükselişi tetikleyen unsurlardan biri oldu. Bu yükselişle birlikte iki önemli direnç noktası yukarı yönlü geçildi.

Ancak endeks şu an için son derece önemli bir yatay direnç bölgesi olan 5 bin 570 – 5 bin 700 puan aralığını test ediyor. Bu bölgenin aşılması yükselişin devamı açısından kritik. Aşıldığı taktirde yukarı yönlü hareketler devam edebilir.

Ancak aksi bir durumda yani 5 bin 570 – 5 bin 700 puan direnç bandının birkaç deneme sonrasında aşılamaması endeks üzerinde bir güç kaybını beraberinde getirebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi ise endeksin bir önceki trendini retest etme riskini ortaya çıkarabilir. Bu görüntünün oluşması ise 4 bin 970 puan seviyeleri ara destek noktası olmak üzere 4 bin 600 puanlı seviyelere kadar geri çekilme riskini beraberinde getirecektir.