Borsa İstanbul'da yükseliş devam edecek mi?

Borsa İstanbul’da geçen hafta ‘devreleri kesen’ düşüş hisse senediyle yeni tanışanlara borsanın diğer yüzünü gösterdi. Malum son 1 yıl içinde yüksek enflasyonist ortamda gerileyen faizler tasarruf sahiplerini alternatif arayışına itmiş ve Borsa İstanbul’a ilgi artmıştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 2022 yılı başından bu yana hisse senedi piyasasına 1.5 milyon yeni yatırımcı katıldı ve yatırımcı sayısı 3.8 milyona dayandı. Yeni yatırımcılar bu süreçte genelde hep yükselişe şahitlik etti. Dolayısıyla geçen haftaki yüzde 7’nin üzerindeki kayıp yeni yatırımcılarda ‘panik atak’ etkisi yarattı.

2022’deki getiriler olmayabilir

Önce geçen haftaki sert düşüşün nedenlerine ardından ibrenin borsadan saptığına bakalım… 3 Ocak’ta 5.704 puanla tarihi zirvesini gören BIST 100 Endeksi, 6 Ocak’ta 4.961 puana kadar düştü. Yani endeks 3 günde zirveye göre yüzde 13’lük kayıp yaşadı. Bu sert geri çekilme için somut bir gelişme öne çıkmıyor. Bazı yorumlarda seçimlerin erkene çekilme ihtimalinden bahsedilse de bu endekste bu kadarlık bir sert düşüşü açıklamıyor. BIST 100’un döndüğü seviye yani 5.700 puan önemli bir direnç noktasıydı. Geçen yıl yüzde 200’e yakın bir getirinin oluştuğu Borsa İstanbul’da gelebilecek düzeltme hareketleri de sert olabilir. Yatırımcıların bundan sonra da bu tür sert hareketlere hazırlıklı olmaları gerekir.

Alternatifsiz kalan borsada oluşan yüksek karlardan yararlanmak isteyenlerin kredili işlemleri artmış durumda. Yaşanan geri çekilmelerde pozisyon kapatmak isteyen kredili yatırımcıların satışları, düşüşlere ivme kazandırıyor. Yine düşüşlerden para kazanmak isteyenlerin vadeli işlemlerdeki ‘short’ işlemleri, kar satışı yapmak isteyenlerin harekete geçmesi de yine yangına benzin taşımışa benziyor. Gelelim genel görünümde bir değişiklik olup olmadığına… Enflasyonda baz etkisine bağlı olarak yaşanan geri çekilme ve bu trendin devam edebilecek olması borsada geçen yıl oluşan yüksek karların bu yıl oluşmayabileceğine yönelik ilk sinyal. Borsanın alternatifsizliği bir süre daha devam edeceği kesin. Özellikle seçimlere kadar olan süreçte düşük faiz ortamı borsaya olan ilginin devamını sağlayacak. Bazı analistler yaşanan düzeltme hareketini, 7 bin puana doğru yeni bir yükseliş trendine hazırlık olarak yorumluyor.

İşin sırrı: Panik yapmamak

Seçimden sonrası için de karamsar olmaya gerek olmadığını düşünenlerin sayısı da oldukça fazla. Mevcut politikaların devamı yine borsayı alternatifsiz bırakabilir. Tersi durumda yani enflasyonla mücadelede faiz politikasının etkin şekilde kullanılması Türkiye’den çıkan yabancıların geri dönüşünün kapılarını açabilir. Ama her ne olursa olsun yatırımcıların hisse senedine uzun vadeli bakmaları, büyüyen, kar eden, hikayesi olan şirketlerden oluşan bir portföy oluşturmaları onların yararına olacaktır. Geçen hafta yaşanan geri çekilmelerde panik yapmamak, günlük al-sat işlemlerden uzak durmak yine bireysel yatırımcıları kayıplardan koruyacaktır. 3 günde yaşanan yüzde 13’lük geri çekilmenin ardından Cuma günü gelen yüzde 4.41’lik, hatta görülen en düşük seviyeye göre yaşanan yüzde 7.65’lik yükseliş bu duruma güzel bir örnek.

BIST 100 Endeksi’nde kritik seviyeler nerede?

BIST 100 Endeksi’nde teknik duruma bakarsak geçen hafta yaşanan sert satışlara rağmen hala haftalık grafikte 18 Temmuz 2022 haftasında başlayan yükseliş trendinin üzerindeki seyir devam ediyor. Bu trendin üzerinde kalındığı sürece şu an için etkin olan yönün yukarı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda önümüzdeki hafta için bu trendin destek noktası 4.732 puan seviyesine denk geliyor. Bu seviyeye kadar gelebilecek olası satışlar normal karşılanabilir. Ancak bu noktanın da altına gelinmesi 4.470 trend desteğini gündeme getirebilir. Bu nokta endeks açısından teknik anlamda bir nevi ‘emniyet subapı’ görevi görüyor. Zira bu destek seviyesinin de altına gelinmesi endeks açısından süregelen olumlu teknik görünümün bozulmasına neden olabilir. Olası yukarı hareketlerde ise yine haftalık bazdaki grafikte 5.890 puan seviyesi ise önemli bir direnç noktası konumunda. İndikatörlerin haftalık bazda negatif yönde sinyal üretme öncesinde olması bu hafta bir miktar temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.