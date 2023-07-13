Borsa sert yükseldi hedefler revize edildi

Aracı kurumların model portföylerinde bazı hisseler hedef fiyatlarına ulaştı ya da iyice yaklaştı. Hedef fiyatlarda yukarı yönlü revizyonlara başlanırken ay sonu gelecek ikinci çeyrek bilançolarının ardından revizyonların hızlanması ya da hisse değişimleri bekleniyor.

Borsaya yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken konuların başında hisse seçimi geliyor. Temel ve teknik analiz hisse senedi işlemi yaparken kritik öneme sahip. Finansal okuryazarlığı düşük olan ve ‘tüyolara’ göre yatırım yapanların geçmişte ciddi kayıplarla karşılaştıklarını da sık sık gördük.

Bu noktada yatırım kararını uzmanlara danışarak almak riskleri bir miktar düşürebilir. Aracı kurumların hazırladığı araştırma raporları da yine yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeli. Uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar, analizler yatırımcılara tercihlerinde yardımcı oluyor.

Hedef fiyatlarda revizyon

Araştırma departmanı olan aracı kurumların neredeyse tamamı hisse önerilerine ve hedef fiyatlarına yer verdikleri model portföylerini açıklıyor.

Kurumların model portföylerine baktığımızda borsada seçim sonrası yaşanan hızlı ralli sonrasında önerilen çok sayıda hissenin hedef fiyatlarına ulaştığı ya da hedeflerine çok yaklaştığı görülüyor. Önümüzdeki günlerde model portföylerde revizeler olacaktır.

Hedefe ulaşan bazı hisse senetleri öneri listesinden çıkartılırken bazılarının hedef fiyatları yukarı yönlü revize edilecektir. Bunun için ay sonuna doğru açıklanmaya başlanacak ikinci çeyrek bilançoları hedef fiyatların belirlenmesi için kullanılan analizlere baz teşkil edecek.

Yabancı ilgisi canlandı

Ekonomi yönetiminin değişimi ve ardından verilen mesajların etkisiyle yabancıların Türk hisse senetlerine ilgisi yeniden canlandı. Öyle ki haziran ayında yabancılar 1 milyar dolara yakın net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Yabancı kurumların özellikle yüksek enflasyonist ortamda en çok önerilen perakende hisseleri özelinde hedef fiyat revizelerini içeren raporlar yayınladığı görülüyor.

Seçim sonrasında ciddi bir ralli yapan borsa için olumlu beklentiler sürüyor. Endeks ağırlıklı olarak iç dinamiklere göre hareket ediyor. Faiz ve vergi artışlarının olumsuz etkilemesi beklenen borsanın yeni bir hikayeyi satın alma eğiliminde olması aslında ileriye dönük iyimserliği gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yurtdışında yaptıkları görüşmelerden çıkacak sonuçlar, 20 Temmuz’daki PPK kurulu toplantısında alınacak faiz kararı ve NATO zirvesiyle artan dış ilişkilere yönelik haber akışları yakından izlenecek.

Dolarda düşüş için kritik olan seviye

‘Kur yukarı, borsa yukarı’ korelasyonu son günlerde bozulmuş durumda. Dolar yatay seyrederken BIST 100 Endeksi TL bazında tarihi zirvelerini gördü. Dolarda teknik görünüme bakarsak günlük bazdaki grafikte 29 Mayıs’ta başlayan yükseliş kanalı içerisinde hareket sürüyor.

Geçtiğimiz yazılarda da belirttiğim gibi bu kanal içerisindeki döngüsel hareketler dikkat çekici. Yani kanalın sırasıyla alt bandı, üst bandı ve tekrar alt bandı test ediliyor. Paritenin 25.90-26.40 TL aralığının altına inilmesi halinde aşağı yönlü hareketler hızlanabilir.

Böyle bir senaryoda ilk aşamada 25.80 sonrasında ise 25.24 TL seviyeleri görülebilir. Bu noktaların altından 24.20- 24.40 TL seviyeleri trend desteği olarak öne çıkıyor. Aşağı kırılım gerçekleşmezse yukarıda 28 TL seviyelerinin görülme riski devam ediyor.