Borsa şirketlerinde 9 ayda 616.8 milyar TL net kâr

Borsadaki banka ve sigorta dışındaki 460 şirketin 9 aylık net kârı yüzde 61.5 artarak 616.8 milyar TL’ye çıktı. Bu kârın yarısı en yüksek kâr açıklayan ilk 10 şirketten geldi. Şirketlerin toplam satışları ise yüzde 50 artarak 5.5 trilyon TL’ye çıktı. Geçen yılın ilk 9 ayında zarar açıklayan 24 şirketin zararı devam ederken 11 şirket zarardan kâra geçti.

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yılın ilk 9 ayına ilişkin mali tabloları açıklandı. Geriye sadece az sayıda ek süre isteyen şirketlerin bilançoları kaldı. Bilançosunu açıklayan banka ve sigorta sektörü dışındaki 460 şirket, ilk 9 ayda net kârını yüzde 61.5 artırarak 616.8 milyar TL net kâr elde etti.

Şirketler geçen yılın aynı dönemini 382.1 milyar TL net karla tamamlamıştı. Önümüzdeki dönemde enflasyon muhasebesi uygulaması devreye girdiğinde bu oranlar değişebilir. Ama biz bu yazıda 9 aylık rakamlara bakacağız…

Kârın %46’sı 3. Çeyrekten

460 şirketin 9 ayda elde ettikleri kârın 285.8 milyar TL’lik kısmı sadece üçüncü çeyrekte elde edilen kardan kaynaklandı. Başka bir ifadeyle 9 aylık net kârın yüzde 46.3’ü sadece üçüncü çeyrekte elde edilen kârdan geldi. 460 şirket arasında hem geçen yılın hem de bu yılın ilk 9 ayında zarar açıklayan şirket sayısı 24 olarak hesaplandı.,

Kârdan zarara geçen şirket sayısı ise 36 oldu. Şirketler arasında geçen yılın 9 ayında zarar açıklayıp bu yılın aynı döneminde kâra geçen şirket sayısı 11. Ereğli Demir Çelik 3 milyar 867 milyon TL’lik 9 aylık zararı ile en yüksek zarar açıklayan şirket oldu. Ereğli geçen yılın aynı döneminde 14.8 milyar TL kâr açıklamıştı. Ak Enerji de yine 3 milyar 345 milyon TL ile Ereğli’nin ardından en yüksek zararı açıklayan şirket oldu.

Koç Holding zirvede

Koç Holding 73.7 milyar TL ile ilk 9 ayda en yüksek net açıklayan şirketler listesinde zirvede yer aldı. Onu 69.5 milyar TL net kâr ile Türk Hava Yolları (THY) takip etti. Üçüncü sırada yer alan Sabancı Holding’in 9 aylık net kârı 36.7 milyar TL olarak açıklandı. Tüpraş 35.3 milyar TL, Ford Otosan 25.1 milyar TL, Doğuş Oto 15.2 milyar TL, Şişecam 13.3 milyar TL ile en yüksek kâr açıklayan diğer şirketler oldu.

Geçen yılın 9 ayını 3.1 milyar TL zararla kapatan Enka İnşaat bu yıl 10 milyar TL kâr açıkladı. En çok kar açıklayan ilk 10 şirketin toplam kârı 305.6 milyar TL ile borsadaki 460 şirketin toplam kârının yarısını oluşturdu. Net kârını en hızlı artıran şirketler sıralamasının tepesinde ise Vera Konsept GYO yer aldı.

Şirket ilk 9 ayda net karını yüzde 163 bin 385 oranında artırarak 650 bin TL’den 1 milyar 66 bin TL’ye çıkardı. İkinci sırada net kârını yüzde 5 bin 122 artıran TSKB GYO oldu. İş Girişim Sermayesi, İş GYO, Zorlu Enerji, Ulaşlar Turizm, Mazhar Zorlu Holding, Metemtur Yatırım, Başkent Doğalgaz ve Otto Holding ilk 9 ayda net kârını en yüksek oranda artıran diğer şirketler olarak sıralandı. Borsadaki 460 şirketin net satışları ise yüzde 50 büyüyerek 5.5 trilyon TL’ye ulaştı.

Bankaların net kârı yüzde 40 yükseldi

Hisseleri borsada işlem gören 12 bankanın ilk 9 aydaki toplam net kârları 270.8 milyar TL oldu. Böylece bankaların net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.24 yükseldi. Bankalar arasında en yüksek net kârı 57.6 milyar TL ile Garanti Bankası açıkladı. İş Bankası 52 milyar TL, Akbank 51.5 milyar TL , Yapı Kredi Bankası 48.7 milyar TL ile en yüksek kar açıklayan diğer bankalar olarak sıralandı. Albaraka Türk yüzde 171.38 vvile net kârını en hızlı artıran banka. Türkiye Kalkınma Bankası’nın 9 aylık net karı da yüzde 150 artarak 2.9 milyar TL’ye çıktı. QNB Finansbank’ın net kârı yüzde 115 yükselirken borsadaki 7 sigorta şirketi toplam 20.1 milyar TL net kâr açıkladı.