Borsa şirketlerinin ilk 6 aylık karnesi

Borsadaki şirketler ilk 6 aylık mali tablolarını açıkladı. Banka ve sigorta sektörü dışındaki 449 şirketin toplam net kârı yüzde 30.87 artışla 268.3 milyar TL’ye, satış gelirleri ise yüzde 48 yükselerek 1.9 trilyon TL’ye çıktı.

Hisseleri borsada işlem gören şirketlerin yılın ilk yarısına ilişkin mali tabloları açıklandı. Banka ve sigorta sektörü dışında faaliyet gösteren 449 şirket bilançosunu açıklarken yılın ilk yarısında şirketler toplam 268.3 milyar TL net kâr açıkladı.

Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 205 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Yani borsadaki şirketlerin toplam net kârı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 30.87 arttı. 449 şirketin 362’si ilk yarıyı kârla, 87’si zararla kapattı.

238 şirket net kârını artırırken 103 şirketin kârı azaldı. Geçen yılın ilk 6 ayını kârla kapatan 56 şirket bu yıl zarar açıkladı. 18 şirket ise zarardan kâra geçti. Son iki 6 aylık dönemde de zarar açıklayan şirket sayısı ise 30 oldu. Ağustos ayı boyunca açıklanan mali tablolar, borsada hisse bazlı hareketlerin artmasına neden oldu. Kimi şirket beklentilerin üzerinde kâr açıkladı, kimi ise beklentilerin altında performans gösterdi.

Bazı kötü gelen bilançolar ise ‘en kötü geride kaldı’ olarak yorumlandı. Borsadaki şirketler arasında en yüksek net kâr rakamını 37.3 milyar TL ile Koç Holding elde etti. Koç Holding’i 19.4 milyar TL ile Sabancı Holding takip etti. Geçen yılın ilk yarısına göre net kârını yüzde 60 artırarak 18.2 milyar TL’ye çıkaran Türk Hava Yolları (THY) en yüksek net açıklayan üçüncü şirket oldu.

Kârı en hızlı artan şirketler

Oransal anlamda net kârını en hızlı artıran şirketler listesinin tepesinde yüzde 7 bin 481 ile TSKB GYO yer aldı. 2022 yılının ilk 6 ayında 7.6 milyon TL net kâr elde eden TSKB GYO’nun net kârı bu yılın aynı döneminde 576 milyon TL’ye çıktı. Zorlu Enerji de net kârını yüzde 4 bin 785 artırmayı başardı.

Şirket geçen yılın ilk yarısını 41 milyon TL kârla tamamlarken bu yılki kârı 2 milyar TL’yi aştı. İş Girişim Sermayesi, Ulaşlar Turizm, İş GYO, Adel Kalemcilik, Otto Holding, Aksu Enerji yine net kârı en hızlı artan şirketler olarak sıralandı. Net kârı en hızlı gerileyen ancak yine net kâr açıklamayı başaran şirketlerin başında Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı geldi.

2.9 trilyon TL’lik satış geliri

449 şirketin ilk yarı satış gelirleri yüzde 48 artarak 2.9 trilyon TL sınırına dayandı. Koç Holding 372.5 milyar TL ile en yüksek satış geliri el eden şirket oldu. Grup şirketlerinden Tüpraş’ın ilk 6 aylık satış geliri 197.2 milyar TL olarak açıklandı. THY ise ilk yarıyı 190 milyar TL’ye yakın satış hacmi ile kapattı. Satış geliri en hızlı artan şirket ise şöyle sıralandı: Otto Holding, Gözde Girişim, Birlik Mensucat, Dagi Yatırım Holding, Investco Holding, Ziraat GYO.

Bankaların kârı 153,6 milyar TL

Hisseleri borsada işlem gören 12 bankanın ilk yarı net kârı yüzde 38 artarak 153.6 milyar TL’ye çıktı. Garanti Bankası 34.2 milyar TL ile yılın ilk 6 ayında en yüksek net kâr açıklayan banka oldu. İş Bankası ilk 6 ayı 31.5 milyar TL, Akbank 31 milyar TL, Yapı Kredi Bankası 24.1 milyar TL kârla kapattı.

Bankalar arasında en hızlı kâr artışı yüzde 129 ile Albaraka’da oluştu. Sigorta sektöründe ise tam anlamıyla kâr patlaması yaşandı. Borsadaki 6 sigorta şirketinin toplam net kârı ise ilk yarıda 11.6 milyar TL’ye çıktı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 1.4 milyar TL seviyesindeydi. Sektörde en yüksek kârı 2.9 milyar TL ile Türkiye Sigorta ve Anadolu Sigorta açıkladı. En hızlı kâr artışı ise Ray Sigorta’da yaşandı.