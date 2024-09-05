Borsa üç ayda 907 bin yatırımcı kaybetti

Borsa İstanbul (BIST) hisse senedi piyasasından son üç ayda 907 binden fazla yatırımcı çekildi. Toplam hisse senedi portföyünün de 282,1 mil­yar lira küçüldüğü bu dönemde, portföyde yabancı yatırımcıla­rın payı yükselerek ağustos sonu itibarıyla yüzde 40’ı aştı.

Merke­zi Kayıt Kuruluşu (MKK) sakla­ma verilerine göre BIST’te top­lam yatırımcı sayısı ağustos so­nu itibarıyla 7 milyon 390 bin 758’i yerli, 30 bin 340’ı yabancı olmak üzere 7 milyon 421 bin 98 oldu. Önceki aya göre yerli yatı­rımcı sayısı yüzde 0,5 oranında 37 bin 81 azalırken, yabancı yatı­rımcı sayısı 52 kişi arttı. Böylece BIST’te pay senedi yatırımcıları­nın toplam sayısı bir ayda 37 bin 29 kişi azaldı.

Üç ayda 100 yatırımcıdan 11’i çıktı

BIST hisse senedi piyasası ya­tırımcı sayısında kesintisiz aza­lış ağustosla birlikte üç aya ulaş­tı. Mayıs sonunda 8 milyon 328 bin 236 olan toplam yatırım­cı sayısı haziranda 690 bin 774 kişi azalarak 7 milyon 637 bin 462’ye, temmuzda da 179 bin 335 kişi azalarak 7 milyon 458 bin 127’ye inmişti. Ağustosla birlik­te son üç ayda yatırımcı sayısın­daki toplam azalma yüzde 10,9 oranında 907 bin 138 kişiye ulaş­tı. Üç ayda yerli yatırımcı sayı­sında yüzde 10,9 oranında 905 bin 547, yabancı yatırımcı sayı­sında da yüzde 5 oranında 1.591 kişilik azalma yaşandı.

8,6 milyonla tarihi zirveyi görmüştü

BIST pay senedi piyasasında geçen yıl ağustos ayında 6 milyon 247 bin 715 olan toplam yatırımcı sayısı, ekim ayında tarihi zirveyi görmüştü. Başlıca finansal yatı­rım araçlarının getirisinin düşük kalması üzerine özellikle geçen yıl ikinci yarıdan itibaren Bor­sa’da art arda gerçekleşen halka arzlara hücum eden küçük tasar­ruf sahiplerinin etkisiyle rekor bir artış gösteren toplam yatırım­cı sayısı Ekim 2023’te 8 milyon 555 bin 838’e ulaşmıştı.

Bir yıl önceki sayının üzerinde

İzleyen dönemde tersine dö­nen eğilimle azalışa geçerek aralık ayında 7 milyon 643 bin 862’ye ve bu yıl ocak ayında 7 milyon 267 bin 418’e kadar ge­rileyen yatırımcı sayısı, şubat­ta yeniden 8 milyonu aştı, hazi­rana kadar bu düzeyin üzerinde kaldı. Haziranda yeniden 8 mil­yonun altına inen yatırımcı sa­yısında azalış eğilimi izleyen iki ayda da devam etti.

Toplam yatırımcı sayısı, ağus­tos itibarıyla 2023 sonundaki dü­zeyinin 222 bin 764 altında ger­çekleşti. 2023 sonuna göre yerli yatırımcı sayısı 224 bin 188 kişi azalırken, yabancı yatırımcı sa­yısında 1.424 kişilik artış olduğu belirlendi.

Son üç ayda gerçekleşen 900 binden fazla azalmaya rağmen toplam yatırımcı sayısı ağustos sonu itibarıyla bir yıl önceki dü­zeyinin ise 1 milyon 173 bin 383 üzerinde gerçekleşti. Bir yıl ön­ceye göre yerli yatırımcı sayısı­nın 1 milyon 166 bin 703, yabancı yatırımcı sayısının da 6 bin 680 daha fazla olduğu belirlendi.

BIST pay senedi piyasasının toplam portföy büyüklüğü de ağustos ayında yüzde 4,6 oranın­da 275 milyar liralık net küçül­me ile 5 trilyon 667,3 milyar lira­ya geriledi. Önceki aya göre yer­li yatırımcıların portföyü yüzde 6,4 oranında net 233,9 milyar li­ra küçülerek 3 trilyon 426,7 mil­yar, yabancı yatırımcı portföyü de yüzde 1,8 oranında 41,1 mil­yar lira küçülerek 2 trilyon 240,6 milyar liraya geriledi.

Geçen yıl ağustos sonunda 3 trilyon 927,8 milyar lira olan, yı­lın sonunda 4 trilyon 157,6 milyar liraya yükselen BIST pay sene­di toplam portföyü, bu yıl mayıs ayında 5 trilyon 849,4 milyar li­raya, haziran ayında da 5 trilyon 972,3 milyar lira ile şu ana kadar­ki en yüksek düzeyine ulaşmış, temmuzda ise 5 trilyon 942,3 mil­yar liraya gerilemişti.

Yatırımcı kaçışı yaşanan hazi­ran-ağustos döneminde pay se­nedi piyasasında yerli yatırımcı­ların portföyü yüzde 3,9 oranın­da 137,9 milyar, yabancı portföyü yüzde 3,1 oranında 44,2 milyar ve böylece toplam portföy büyüklü­ğü son üç ayda yüzde 3,1 oranında 182,1 milyar lira küçüldü.

Portföyde yabancı payı arttı

BIST hisse senedi portföyü ağustos itibarıyla 2023 sonun­daki düzeyinin yüzde 36,3 ora­nında 1 trilyon 510,6 milyar TL ve geçen yılın ağustos ayındaki düzeyinin yüzde 44,3 oranında 1 trilyon 739,5 milyar lira üze­rinde gerçekleşti.

Borsa yatırımcı profilinin bü­yük bölümünü oluşturan yer­li yatırımcıların sayısı, özellikle geçen yılki halka arzlar için ge­lenlerin çıkmasıyla ilk sekiz ay­da yüzde 2,9 azalırken, aynı dö­nemde yabancı sayısı yüzde 4,9 arttı. Son bir yıl itibarıyla net baz­da toplam yerli yatırımcı sayısın­daki yüzde 18,7’lik artışa karşılık yabancı sayısı yüzde 28,2 ile çok daha hızlı arttı. BIST hisse sene­di portföyünde yerli yabancı yatı­rımcıların yüzde 31 olan payı, yıl sonunda yüzde 37,5’e, bu yıl ma­yısta yüzde 39,1’e, ağustos itiba­rıyla da yüzde 39,5’e ulaştı.