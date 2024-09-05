Borsa üç ayda 907 bin yatırımcı kaybetti
Borsa İstanbul (BIST) hisse senedi piyasasından son üç ayda 907 binden fazla yatırımcı çekildi. Toplam hisse senedi portföyünün de 282,1 milyar lira küçüldüğü bu dönemde, portföyde yabancı yatırımcıların payı yükselerek ağustos sonu itibarıyla yüzde 40’ı aştı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) saklama verilerine göre BIST’te toplam yatırımcı sayısı ağustos sonu itibarıyla 7 milyon 390 bin 758’i yerli, 30 bin 340’ı yabancı olmak üzere 7 milyon 421 bin 98 oldu. Önceki aya göre yerli yatırımcı sayısı yüzde 0,5 oranında 37 bin 81 azalırken, yabancı yatırımcı sayısı 52 kişi arttı. Böylece BIST’te pay senedi yatırımcılarının toplam sayısı bir ayda 37 bin 29 kişi azaldı.
Üç ayda 100 yatırımcıdan 11’i çıktı
BIST hisse senedi piyasası yatırımcı sayısında kesintisiz azalış ağustosla birlikte üç aya ulaştı. Mayıs sonunda 8 milyon 328 bin 236 olan toplam yatırımcı sayısı haziranda 690 bin 774 kişi azalarak 7 milyon 637 bin 462’ye, temmuzda da 179 bin 335 kişi azalarak 7 milyon 458 bin 127’ye inmişti. Ağustosla birlikte son üç ayda yatırımcı sayısındaki toplam azalma yüzde 10,9 oranında 907 bin 138 kişiye ulaştı. Üç ayda yerli yatırımcı sayısında yüzde 10,9 oranında 905 bin 547, yabancı yatırımcı sayısında da yüzde 5 oranında 1.591 kişilik azalma yaşandı.
8,6 milyonla tarihi zirveyi görmüştü
BIST pay senedi piyasasında geçen yıl ağustos ayında 6 milyon 247 bin 715 olan toplam yatırımcı sayısı, ekim ayında tarihi zirveyi görmüştü. Başlıca finansal yatırım araçlarının getirisinin düşük kalması üzerine özellikle geçen yıl ikinci yarıdan itibaren Borsa’da art arda gerçekleşen halka arzlara hücum eden küçük tasarruf sahiplerinin etkisiyle rekor bir artış gösteren toplam yatırımcı sayısı Ekim 2023’te 8 milyon 555 bin 838’e ulaşmıştı.
Bir yıl önceki sayının üzerinde
İzleyen dönemde tersine dönen eğilimle azalışa geçerek aralık ayında 7 milyon 643 bin 862’ye ve bu yıl ocak ayında 7 milyon 267 bin 418’e kadar gerileyen yatırımcı sayısı, şubatta yeniden 8 milyonu aştı, hazirana kadar bu düzeyin üzerinde kaldı. Haziranda yeniden 8 milyonun altına inen yatırımcı sayısında azalış eğilimi izleyen iki ayda da devam etti.
Toplam yatırımcı sayısı, ağustos itibarıyla 2023 sonundaki düzeyinin 222 bin 764 altında gerçekleşti. 2023 sonuna göre yerli yatırımcı sayısı 224 bin 188 kişi azalırken, yabancı yatırımcı sayısında 1.424 kişilik artış olduğu belirlendi.
Son üç ayda gerçekleşen 900 binden fazla azalmaya rağmen toplam yatırımcı sayısı ağustos sonu itibarıyla bir yıl önceki düzeyinin ise 1 milyon 173 bin 383 üzerinde gerçekleşti. Bir yıl önceye göre yerli yatırımcı sayısının 1 milyon 166 bin 703, yabancı yatırımcı sayısının da 6 bin 680 daha fazla olduğu belirlendi.
BIST pay senedi piyasasının toplam portföy büyüklüğü de ağustos ayında yüzde 4,6 oranında 275 milyar liralık net küçülme ile 5 trilyon 667,3 milyar liraya geriledi. Önceki aya göre yerli yatırımcıların portföyü yüzde 6,4 oranında net 233,9 milyar lira küçülerek 3 trilyon 426,7 milyar, yabancı yatırımcı portföyü de yüzde 1,8 oranında 41,1 milyar lira küçülerek 2 trilyon 240,6 milyar liraya geriledi.
Geçen yıl ağustos sonunda 3 trilyon 927,8 milyar lira olan, yılın sonunda 4 trilyon 157,6 milyar liraya yükselen BIST pay senedi toplam portföyü, bu yıl mayıs ayında 5 trilyon 849,4 milyar liraya, haziran ayında da 5 trilyon 972,3 milyar lira ile şu ana kadarki en yüksek düzeyine ulaşmış, temmuzda ise 5 trilyon 942,3 milyar liraya gerilemişti.
Yatırımcı kaçışı yaşanan haziran-ağustos döneminde pay senedi piyasasında yerli yatırımcıların portföyü yüzde 3,9 oranında 137,9 milyar, yabancı portföyü yüzde 3,1 oranında 44,2 milyar ve böylece toplam portföy büyüklüğü son üç ayda yüzde 3,1 oranında 182,1 milyar lira küçüldü.
Portföyde yabancı payı arttı
BIST hisse senedi portföyü ağustos itibarıyla 2023 sonundaki düzeyinin yüzde 36,3 oranında 1 trilyon 510,6 milyar TL ve geçen yılın ağustos ayındaki düzeyinin yüzde 44,3 oranında 1 trilyon 739,5 milyar lira üzerinde gerçekleşti.
Borsa yatırımcı profilinin büyük bölümünü oluşturan yerli yatırımcıların sayısı, özellikle geçen yılki halka arzlar için gelenlerin çıkmasıyla ilk sekiz ayda yüzde 2,9 azalırken, aynı dönemde yabancı sayısı yüzde 4,9 arttı. Son bir yıl itibarıyla net bazda toplam yerli yatırımcı sayısındaki yüzde 18,7’lik artışa karşılık yabancı sayısı yüzde 28,2 ile çok daha hızlı arttı. BIST hisse senedi portföyünde yerli yabancı yatırımcıların yüzde 31 olan payı, yıl sonunda yüzde 37,5’e, bu yıl mayısta yüzde 39,1’e, ağustos itibarıyla da yüzde 39,5’e ulaştı.