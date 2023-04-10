Borsa ucuz mu yoksa pahalı mı?
Hisse senedi yatırımcısının en sık sorduğu soruların başında gelir, ‘Borsa ucuz mu, yoksa pahalı mı?’ sorusu. Bu sorunun yanıtını tek bir göstergeyi baz alarak vermek kolay değil. Bu sorunun yanıtı aslında bir başka soruda gizli: Kime ya da neye göre? Bazı dönemler yabancı borsaların performansı dikkate alınır bazı dönemler alternatif yatırım araçlarıyla karşılaştırma yapılır. Hisse bazında da bu tür karşılaştırmalar yapılır. Ülke içerisinde faaliyet gösterilen sektördeki ortalamalar, yabancı borsalarda benzer sektördeki şirketlerin değerlemeler gibi. Bu tür karşılaştırmalarda fiyat/kazanç oranları, piyasa değeri/defter değeri en sık başvurulan göstergeler olarak öne çıkıyor.
Enflasyonu katlamış durumda
Yaşanılan konjonktür de bir o kadar fiyatlamalar için önemli. 2022 yılı aslında buna güzel bir örnek. Yüksek enflasyonist ve düşük faiz ortamında tasarruf sahipleri alım güçlerini korumak için borsaya yöneldi. Artan fiyatlar nedeniyle şirketlerin karlılıklarının yükselmesi ve rasyoların düşüşüyle ‘ucuz’ değerlendirmelerin artması da etkili oldu. Şimdi karşılaştırma yapabileceğimiz göstergelere göre tek tek yazının başlığına yanıt arayalım…
Geçen yıl ciddi oranda yükselen BİST 100 Endeksi’nin enflasyon karşısındaki 3 yıllık performansına bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı Mart ayı enflasyon rakamlarına göre, TÜFE son 1 yılda yüzde 50, 2 yılda yüzde 142, 3 yılda ise yüzde 181 yükseldi. BİST 100 Endeksi ise son 1 yılda yüzde 115, 2 yılda yüzde 246, 3 yılda yüzde 437 değer kazandı. Yani BİST 100 Endeksi son 3 yılda enflasyondaki artışın çok üzerinde getiri sağlamış.
Hisse bazında farklı tablo
Son 3 yılda borsada yaşanan bu yüksek performansta enflasyonda yüksek geçişkenlik nedeniyle döviz kurlarında yaşanan sert artışın katkısı büyük. Hatta bir dönem kurlardaki her yukarı hareket endeksi yukarı taşıyordu. Önümüzdeki günlerde kurlarda yaşanacak olacak bir yükselişte bu yüksek korelasyonun sürebilir.
Kısaca yılbaşından bu yana yaşanan yüzde 10’luk geri çekilmeye rağmen borsa, son 3 yıllık süreçte enflasyonun çok üzerinde bir performans sergiledi. Bu noktada şunu belirtmekte yarar var, hisse bazında bakıldığında çok farklı rakamlar ortaya çıkıyor. Kimi hisse hem enflasyon hem endeksi üzerinde getiri sağlarken, kimi hisseler ise yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmış durumda.
Dünyaya göre ucuz ama…
Borsa İstanbul’un diğer ülke borsalarıyla karşılaştırmasına gelirsek ‘ucuzluktan’ bahsedebiliriz. Türkiye ile aynı kategoride değerlendirilen Macaristan, Polonya, Brezilya, Güney Afrika, Meksika, Malezya ve Hindistan borsalarındaki fiyat/kazanç oranları Türkiye’nin çok üzerinde. Türkiye’de 3 civarı olan F/K oranı Meksika ve Malezya’da 13, Güney Afrika’da 10, Brezilya’da 7, Macaristan ve Polonya’da 5 civarı.
Ancak sağlıklı bir karşılaştırma için tarihin en düşük seviyesine inen yabancı payının yüksek olması gerekir. Yani ‘kapalı devre’ bir borsanın f/k oranının diğer ülkelerin altında olması şu aşamada pek bir şey ifade etmeyebilir. Türk şirketlerin rasyolarına baktığımızda ise hem F/K hem de PD/DD oranları oldukça cazip çok sayıda ‘büyük’ hissenin olduğunu söyleyebiliriz.
Borsada kritik seviyeler nerede?
BİST 100 Endeksi’nin teknik görünümüne bakarsak haftalık bazdaki grafikte hala 18 Temmuz 2022 haftasında başlayan yükseliş trendinin üzerindeki hareket sürüyor. Ancak zaman zaman bu trendin destek noktasının altına gelinmesi endeks açısından risk barındırıyor. Bu hafta için bu trendin destek noktası 4 bin 865 puan seviyesine denk geliyor.
Altına gelinmesi durumunda 4 bin 491 puana kadar bir geri çekilme riski var. Bu nokta son derece önemli ve kritik. Zira olası geri çekilmenin bu noktanın da altına devam etmesi aşağı yönlü hareketin derinleşmesine neden olabilir.
Böyle bir senaryoda ise 3 bin 720 – 3 bin 870 destek bölgesine kadar bir geri çekime riski bulunuyor. Endekste bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için ise 2 Ocak 2023 tarihinde başlayan düşüş trendinin üzerine çıkılmalı. Bu trendin bu hafta için direnç noktası 5 bin 390 puan seviyesinde. Bu trendin kırıldığının teyidi ise 5 bin 570 puan seviyesi hacimli kırılmalı.