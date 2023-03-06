Borsa ve kripto paralar kritik bir yol ayrımında

Hem hisse senedi hem de kripto para yatırımcılarının yüzü son günlerde gülmüyor. Risk iştahı iki piyasada da azalmış durumda. Yatırımcılar ise kırılımın yönünü merak ediyor.

Yatırımcılar için ortalık toz duman. Resmen göz gözü görmüyor. Yurtiçinde yüksek enflasyonist ortamda birikimi olanlar parasının alım gücünü koruma derdinde. Vadeli mevduatta faizler yüzde 27-30 civarına gelmiş durumda. Ama hala enflasyonun çok altında.

Yılsonu enflasyon beklentileri yüzde 50’nin üzerinde yoğunlaşıyor. Geçen yıl alternatifsiz kalan Borsa İstanbul yeni gelen yatırımcıların da katkısıyla yüzde 200’e yakın yükseldi. Ancak 2023 yılı enflasyondan korunmak için borsaya gelenler için pek de iyi başlamadı.

3-12 Ocak tarihleri arasında BIST 100 Endeksi yüzde 20’ye yakın geri çekildi. Ardından gelen tepki alımlarıyla endeks yeniden 5600 puan direncine yaklaştı. Fakat yeniden yönünü aşağıya çevirdi ve 23 Ocak-2 Şubat arasında yüzde 19.5 düştü.

Rahat bir nefes alamadı

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketine işte böyle bir ortamda yakalanan borsa, alınan bir seri önlemle kapalı kaldığı 5 işlem gününün ardından açıldı. Devlet katkılı BES fonlarında hisse payının yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkarılmasının etkisiyle endeks 5 bin 350 puana kadar geldi ama üzerine çıkamadı.

Varlık Fonu’nun 1 milyar dolarlık hisse alacağı haberi endeksi destekleyen bir diğer gelişme olurken Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Şimdi de seçime gidilen bir süreçte siyasi belirsizlik hat safhaya ulaştı. Yani borsa yatırımcısı bu yıl rahat bir nefes alamadı.

Siyaset yakından izlenecek

Önümüzdeki süreçte siyasette yaşanacaklar piyasaların gündeminde üst sıralarda yer alacak gibi. Biz endeksin teknik görünüşüne bakalım. Endeksin geçtiğimiz hafta 18 Temmuz 2022 haftasında başlattığı yükseliş trendinin bir sonraki destek trend çizgisinin üzerine tekrar üzerine çıkması teknik anlamda olumlu görülebilir.

Ancak endekste şu an daha etkin olan ve 2 Ocak 2023 haftasında başlayan bir düşüş trendi var. Endeks geçtiğimiz hafta bu trendin direnç noktasını (5 bin 352) milimetrik olarak test etti. Ancak kıramadı. Endeksin üzerindeki satış baskısının kalkması için kesinlikle düşüş trendinin hacimli bir şekilde kırılması gerekiyor.

Trendin direnç noktası bu hafta için 5 bin 305 puan seviyesine denk geliyor. Teknik anlamda bu noktanın hacimli kırılması endeksin kademeli de olsa 5 bin 420 sonrasında ise 5 bin 511 puan seviyelerini test etmesini sağlayabilir.

Ancak bu trendin birkaç deneme sonrasında kırılamaması endekste olası aşağı ivmelenmenin tetiklenmesine neden olabilir. Böyle bir senaryoda 4 bin 960 - 5 bin bandıyla birlikte 4 bin 500 - 4 bin 600 puan bandının test edilme riskleri artabilir.

Bitcoin’de kritik seviyeler nerede?

Kripto para yatırımcısının da yüzü uzun zamandır gülmüyor. Bitcoin’de 16 bin dolarlardan başlayan yükseliş hareketi 25 bin dolar duvarına çarpıp geri dönüyor. Geçtiğimiz hafta Silvergate haberinin tetiklediği satış dalgası Bitcoin’in kritik bir bölge olan 22 bin 500 –22 bin 800 doların altına gelmesine neden oldu.

Bu, teknik açıdan olumsuz 21 bin 500 ve 20 bin 500 dolar desteklerini görülme riski oldukça yüksek. Bu iki noktanın altında ise 19 bin 719 dolar seviyesine denk gelin 200 günlük hareketli ortalama seviyesi var. Olumsuz senaryonun hayata geçmesi durumunda bu noktaya kadar olan geri çekilmeler normal karşılanabilir.

Ancak bu noktanın altına gelinmesi ve altında kapanış yapılması paritede oluşma aşamasında olan olumlu teknik görünümün bozulmasına neden olabilir. yukarı hareketlerde ise 22 bin 500–22 bin 800 doların aşılması durumunda 23 bin 700 – 23 bin 800 dolar ilk aşamada hedef bölgesi olabilir.