Borsa ve kriptoda tansiyon yüksek!

Kripto ve hisse senetlerinde hareketli günler yaşanıyor. Bitcoin ETF’lerine onay çıkmasının ardından kriptolarda fiyatlar geri çekildi. Bitcoin’de 40 bin dolar kritik bir seviye. Borsa ise Moody’s kararıyla haftaya başlıyor. Endekste yönü BofA’nın işlemleri belirleyecek.

Türkiye’de risk alma seviyesi yüksek olan tasarruf sahiplerinin en çok ilgi gösterdiği iki yatırım aracı var: Hisse senedi ve kripto para. Bu iki yatırım aracını tercih edenlerin yaş grupları ve davranışları birbirinden biraz farklı. Kripto paralara daha çok 18-35 yaş grubu ilgi gösterirken yoğunluk 18-25 yaş grubundan oluşuyor.

Piyasalardaki trendlere göre özellikle bu yaş grubunun hisse senedi-kripto para arasında geçirgenlik gösterdiği de görülüyor. Görece küçük birikimlerle kısa vadede yüksek getiri peşinde koşan ‘genç’ yatırımcılar son dönemde kriptolara yönelmiş durumda. Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısında son dönemde yaşanan erimede bu grubun etkili olduğunu düşünüyorum.

Borsadaki göçün nedeni

Geçtiğimiz haftalarda bu konu ile ilgili verilere dayanarak yaptığımız analizi paylaşmıştık. Kısaca borsadaki artan yatırımcı sayısında halka arzlar ve arzlara katılım için çevresi adına hesap açan genç yatırımcıların payı oldukça yüksek. Bir taraftan halka arzlarda tavan serilerinin sona ermesi diğer taraftan kripto paralarda alt coinlerin hareketlenmesi borsadan kriptoya göçü hızlandırdı.

Yüksek enflasyon, düşük faiz ortamında birikimlerini korumak isteyip hisse senedine yönelen kesimden faizlerin yüzde 45 seviyelerine yükselmesiyle yeniden sabit getirili enstrümanlara yönelenler de var. Ancak hisse senedinin ‘sadık’ yatırımcılarından hem mevduat hem de kriptoya yöneliş eğilimi çok yüksek değildir.

SEC skandalı dalgalandırdı

Kripto paralar son dönemde ABD Sermaye Piyasası Kurulu olan SEC’in spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) vereceği izne kitlenmişti. İzin çıkana kadar spekülasyonlar da tavan yaptı.

Karar öncesi SEC’in sosyal medya hesabının hackleneceği ve buradan resmi olmayan izin çıktığına yönelik paylaşım yapılacağı söylense kimse inanmazdı. Ama bu yaşandı. Koskoca SEC’in X hesabından ‘yetkisi olmayan’ birileri tarafından yapılan paylaşım ve ardından bu paylaşımın yalanlanması piyasada büyük bir dalgalanma yarattı.

Bu skandalın ardından Bitcoin ETF’lerine izin çıktı. Piyasada genel beklenti ETF onayının ardından sert yukarı yönlü hareket olacağı yönündeydi. Ancak pek öyle olmadı. Bitcoin 49 bin dolara hareketlenmişken satışlar geldi ve 43 bin dolara geri çekildi.

Bitcoin’de 40 bin dolara dikkat!

Teknik göstergeler 48 bin 850 - 53 bin dolardaki direnç bölgesine yaklaşılmasıyla yükseliş hızının yavaşlayabileceğine yönelik sinyaller veriyordu. Haftasonu ise Bitcoin 43 bin dolar çevresinde dalgalandı. Kısa vadede Bitcoin’de 40 bin dolar seviyesi kritik. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda satış baskısı artabilir.

Olası geri çekilmelerde sırasıyla 39 bin 851 - 36 bin 833 ve 34 bin 304 dolar seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor. Ancak en önemli destek seviyesinin 200 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen 32 bin 500 - 32 bin 750 dolar bandı. Yukarı yönlü hareketlerde ise 46 bin 800 ve 48 bin 250 dolar seviyeleri takip edilecek direnç noktalar.

Moody’s kararı olumlu havayı destekleyebilir

BIST 100 Endeksi tarihi zirvesi olan 8 bin 563 puanı gördüğü ekim ayı başından bu yana satış ağırlıklı bir seyir izledi. Aralık sonunda 7 bin 200 puan sınırına kadar inen BIST 100 Endeksi, bu süreçte bir çok kez 8 bin 100 puanı geçmeyi denedi ama başaramadı.

Endeks Cuma günü de yine 8 bin 80 puanı görüp haftayı 7 bin 986 puandan tamamladı. Piyasa kapandıktan sonra kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin kredi notunu teyid ederken görünümünü durağandan pozitife yükseltti. Cuma günü Bank of America (BofA) piyasada neredeyse tek alıcı konumundaydı.

Yeni haftanın ilk günü BofA yine yönü belirleyecek. BIST 100 Endeksi’nin kısa vadede 7 bin 900 puan üzerinde tutunması durumunda 8 bin 100 puandaki direncini bu hafta içinde aşacağına yönelik görüşler ağırlıkta. Alt tarafta ise 7 bin 840, 7 bin 777 puan seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olarak öne çıkıyor.