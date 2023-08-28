Borsa yatırımcısının yükseklik korkusu!

Seçimin ardından yaşanan sert yükseliş sonrası gelen satışlar borsa yatırımcısını endişelendiriyor. Çünkü yaşanan rallinin bir düzeltmesi henüz olmadı. Her gelen satış ertesi gün alımlarla karşılaşıyor. Bunun ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Ancak orta ve uzun vadede ibrenin borsadan yana olduğu görüşü hakim.

Merkez Bankası’nın faiz kararı geçen haftaya damgaya vurdu. Perşembe günü yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklentiler politika faizinde 100-250 baz puan aralığında bir faiz artışına işaret ediyordu. Ancak Merkez Bankası 750 baz puanlık artışa giderek sürpriz yaptı.

Kur Korumalı Mevduat’tan ‘kademeli çıkış’ olarak yorumlanan adımlar özellikle mevduat faizlerinde yukarı yönlü baskı yaratarak sıkılaştırmaya destek olacağına yönelik görüşler PPK’da ‘şok artış’ beklentilerini törpülemişti. Merkez beklentilerin oldukça üzerinde yaptığı artışla piyasalara enflasyonla mücadele konusunda kararlı olduğu gösterdi.

Dolarda düşüş unutulmuştu!

Politika faizlerinde yaşanan artışın piyasalara ilk etkisi kurlar üzerinde görüldü. Kararın hemen ardından dolar kuru yüzde 6’ya yakın gerileyerek 25.30 TL’ye kadar indi.

Bu sert düşüşün ertesi günü kayıpların bir kısmını geri alan dolar, haftayı 26.55 TL seviyelerinden tamamladı. Kararın borsaya yansıması ‘karışık’ oldu. Bankacılık hisselerine alımlar gelirken diğer hisselerde satışlar hızlandı. Ancak cuma günü hisse senedi cephesinde de dengeler oturmaya başladı.

Önümüzdeki dönemde de bu tür hareketlerin devam edeceği söylenebilir. Ekonomi yönetiminden gelecek yeni kararlar ve açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. KKM’ye yönelik atılan adımların mevduat faizleri üzerindeki etkilerinin bu hafta netleşmesi bekleniyor.

Mevduat faizleri yükselişte

Geçen haftanın son işlem gününe doğru mevduat faizlerinde yukarı yönlü hareket başlamış ve bazı bankalar mevduat faizini yüzde 40’a yükseltmişti.

Hisse senedi yatırımcıları, mevduat faizindeki artışın borsayı nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Düşük faiz ortamında borsa, enflasyona karşı korunma açısından alternatifsiz durumdaydı. Mevduat faizlerinin yüzde 40’lara gelmesi risk almak istemeyen bazı yatırımcıları sabit getirili araçlara yönlendirebilir.

Ancak bu geçişi yapacak yatırımcıların sayısının ya da portföy büyüklüklerinin endeks üzerinde etkili olabilecek boyutta olmayacağı görüşü şu an için hakim. Bu hafta fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek önemli bir veri bulunmazken ekonomi yönetiminden gelecek olası açıklamalar yakından takip edilecek.

BIST 100 Endeksi’nde 7.987 puana dikkat!

BIST 100 Endeksi’nde teknik görünüme bakarsak, haftalık bazdaki grafikte 22 Mayıs 2023 haftasında başlattığı agresif yükseliş trendi üzerindeki seyir devam ediyor.

Bunun yanında geçtiğimiz hafta 7 bin 930 - 7 bin 950 puan seviyeleri puan bandına bulunan direnç bölgesinin milimetrik olarak test etti. Bu noktanın kırılamaması endekste yukarı hareketi sınırlandıran teknik neden. Bu hafta için bu direnç seviyesi yine haftalık bazdaki grafikte 7 bin 987 puan seviyesine denk geliyor.

Şu an için en önemli destek bölgesi ise olası geri çekilmelerde 7 bin 354 - 7 bin 406 puan bandında. Bu bölge son 3 haftadır oldukça iyi çalıştı. Bu sebeple altına inilmesi ve daha da önemlisi altında kapanış yapılması durumunda ana trendin destek noktasına kadar bir geri çekilme riskini unutmamak gerekiyor. Bu seviye bu hafta için 6 bin 989 puana denk geliyor.

Dolar/TL paritesinde başlayan düşüş sürecek mi?

Dolar/TL paritesi geçen hafta Merkez Bankası’nın faiz kararı sonra yaşadığı sert düşüşle 27 Haziran 2023 tarihinde başlayan yükseliş trendinin altına geldi. Ancak her ne kadar bir sonraki trend çizgisinin destek noktasının da altına gelinse sonradan yaşanan yukarı yönlü hareket paritenin tekrar 8 Haziran 2023 tarihinde başlayan trendin üzerine çıkmasına neden oldu.

Bu bağlamda bu hafta için takip edilmesi gereken nokta 26.30 – 26.40 TL bandı olacak. Burası önemli bir destek bölgesi. Bu bölgenin üzerinde kalınması yukarı hareket riskini gündemde tutabilir. Altına inilmesi ise 25.53 TL’de bulunan kritik desteğin görülme olasılığını artıracak öneme sahip. Bu noktaya özellikle dikkat etmekte fayda var. Zira bu destek seviyesinin altında kapanışlar yapılması paritenin 23.93 TL seviyelerine kadar geri çekilme senaryosunu artırabilir.