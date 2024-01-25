Borsada bu yıl öne çıkacak sektörler

Borsada hisse senedi seçiminin daha da önemli olduğu bir döneme girildi. Kurumlar bu yıl endekste yüzde 45 civarı bir artış beklerken pozitif ayrışmanın yaşanacağı sektörlerin olabileceğine dikkat çekiyor. İşte borsadaki sektörlerle ilgili 2024 yılı beklentileri…

Borsa yatırımcısı yeni yılın ilk günlerinde de umduğunu henüz bulamadı. BIST 100 Endeksi’nin 8 bin 100 puanı aşma çabası yine başarıya ulaşamadı. Piyasaların bugünkü ana gündem maddesi Merkez Bankası’nın faiz kararını vereceği Para Politikası Kurulu toplantısı. Piyasaların genel beklentisi Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık bir artırıma daha gidip ardından ‘bekle’ moduna geçeceği yönünde.

Merkez Bankası beklendiği gibi 250 baz puanlık artırım yapması halinde politika faizi olan 1 haftalık repo faizi yüzde 45 seviyesine çıkacak. Bu yıl için aracı kurumların borsaya yönelik beklentileri yukarı yönlü. Kurumların 12 aylık endeks beklentileri ortalama 11 bin 500 puan çevresinde şekilleniyor. Bu da yaklaşık yüzde 45’lik bir getiri potansiyeline işaret ediyor.

Borsanın lokomotifi: Bankalar

Ancak hisse ve sektör bazlı her iki yönde ayrışmaların yaşanacağı kaçınılmaz. Dolayısıyla hisse senedi seçiminin geçmiş yıllara göre daha önem kazanacağı bir yıla girdik. Böyle bir dönemde borsada işlem gören şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlere yönelik Deniz Yatırım oldukça kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda yer alan sektörlere yönelik beklentileri sizler için derledik. Borsanın lokomotif sektörlerinden bankacılık sektörü geçen yıl oldukça başarı bir yıl geçirdi.

TL cinsi krediler yüzde 54 büyürken, döviz cinsi krediler yüzde 2.7 daraldı. Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) etkisiyle mevduatlar yüzde 86 arttı. Sektörde yüksek likiditeye sahip olması ve sermaye yeterlilik oranları göz önüne alındığında özellikle özel bankalar tarafında daha hızlı bir kredi genişlemesi yaşanabilir. Ancak Merkez Bankası’nın sıkı para politikası nedeniyle yükselen kredi faizleri talep tarafında baskı yaratabilir. Faizlerdeki artış ile birlikte TL mevduatlara ilginin artması KKM’de ise erimenin sürmesi bekleniyor.

Sigortada gelir artışı sürebilir

Sigorta sektörünün yüksek faiz ortamında finansal gelirlerini artırmaya bu yıl da devam etmesi bekleniyor. Ayrıca poliçe fiyatlamalarının yukarı yönlü devam etmesi yine sektörde gelirleri olumlu etkilemesi bekleniyor. Ekonomideki yavaşlama eğilimi ile birlikte ise hasar frekansının azalması hasar/prim oranının azalmasına ve operasyonel karlılığın yükselmesine imkan sağlayabilir.

Sektör için olumsuz tarafta ise olası bir doğal afet riski her zaman var. Bireysel kredi artış hızında beklenen yavaşlama krediye bağlı hayat sigortalarının 2024 yılında 2023’e göre daha düşük hızlı bir prim üretimine neden olabilir. Negatif reel faiz ortamında bireysel emeklilik tarafına yüzde 30 devlet katkısının mevcut faiz ortamında eskisi kadar rağbet görmeme ihtimali de bu alanda bireylerin sisteme giriş hızını düşürebilir.

Beyaz eşyaya ihracat desteği

Yavaşlayan iç tüketim eğiliminin beyaz eşya sektöründe satışları olumsuz etkileyebileceği ancak yurt dışında düşen enflasyon ihracat artışını destekleyeceği tahmin ediliyor. Sektör açısından Avrupa ana pazar olma özelliği taşımasına rağmen şirketler yeni ihracat pazarlarına yöneliyor ve pazarlarını çeşitlendiriyor.

Yaşanan deprem felaketi, Çin’in ekonomik aktivitesindeki yavaşlama, çelik fiyatlarındaki zayıf seyir ve ithalatta gözlenen artış nedeniyle 2023 yılı demir çelik sektörü için olumlu geçmedi. Ancak bu yıl demir çelik sektörü açısında geçen yıla oranla daha olumlu bir görünüm bekleniyor. Bunda küresel anlamda ekonomik verilerin dip yapmış olabileceği ve faiz artırım süreçlerinin sonuna gelinmesi etkili.

Gıda ve içecek sektörü daralmadan etkilenmez

2022 yılında başlayan RusyaUkrayna savaşıyla birlikte ön plana çıkan sektörler arasında yer alan gıda-içecek sektörü açısından jeopolitik gelişmelerin öne çıktığı bir dönemdeyiz. Panama Kanalı sorunu ve Orta Doğu’da sıcak çatışma ortamının belirmesi sektör açısından kritik öneme sahip. Yurtiçinde talebin güçlü kalması sonucunda gıda-içecek enflasyonu TÜFE’nin üzerinde seyrederek şirketlerin satışlarını destekledi. 2024 yılında artan faizler ile birlikte harcamaların yavaşlamasını beklense de gıda-içecek sektörünün bundan en az etkilenecek sektörlerden biri. Devam eden enflasyonist ortamın sektörün satışlarını destekleyeceği düşünülüyor.

Otomotivde operasyonel kârlılık bu yıl daralabilir

Son yıllarda oldukça başarılı bir performans gösteren otomotiv sektörde bu yıl operasyonel kârlılığın düşebileceği söyleniyor. Perakende sektöründe ise indirim ve fiyat rekabeti yaratan marketlerin öne çıkmaya devam etmesi bekleniyor. Globaldeki yavaşlamaya ek olarak, yurt içinde de ekonomide soğuma beklenmesine rağmen yerel seçimlerin sonrasında büyük montanlı alt-üst yapı projelerinin ve kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanmasıyla yapı malzemeleri sektörünün olumlu ayrışabileceği düşünülüyor.

Havacılıkta büyüme sürüyor

Geçen yıl havacılık sektörü için pandeminin etkilerinin silindiği bir yıldı. DHMİ verilerine göre 2023’te Türkiye’de iç hat yolcu trafiği 91 milyon, dış hat yolcu trafiği 123 milyon oldu ve bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 214 milyon 232 bin yolcuya hizmet verildi. 2024’te sektörde büyümenin devam etmesi bekleniyor. IATA, yıllık ortalama yüzde 3,4 oranında büyüme ile hava yolculuğu talebinin 2040 yılına kadar 2 katına çıkmasını bekliyor.