Borsada gözler yeni ekonomi yönetiminde

Seçim belirsizliği­nin ortadan kalkma­sıyla piyasalar rahat bir nefes aldı. Borsa İstan­bul, haftanın ilk iki işlem gü­nünde yüzde 8’in üzerinde artarken hisse bazında daha yüksek kazançlar görüldü. Şimdi gözler yarın açıklana­cak yeni Kabine’de yer alacak isimlerde. Ekonomi yöneti­miyle ilgili farklı görüşler ka­muoyuna yansımış durumda. Bunların başında eski bakan­lardan Mehmet Şimşek geli­yor. Şimşek’in görev alıp alma­yacağı, alacaksa hangi görevde olacağı şu an belirsiz. Kimile­rine göre Kabine’ye girecek ki­milerine göre ise Cumhurbaş­kanı Yardımcısı ya da danış­manı olacak. Tüm bu görüşler şu anda spekülasyondan baş­ka bir şey değil. Her şey yarın netleşecek.

Borsada hafta başından bu yana yaşanan mini rallinin içerisinde Mehmet Şimşek etkisinin ağırlığını kestirmek zor. Şimşek ile birlikte Orto­doks politikalara geri dönü­lebileceği beklentisini satın almak isteyenler olabilir. An­cak mevcut politikalardan hızlı bir şekilde dönülmesi çok sayıda uzmana göre dü­şük bir ihtimal. Özellikle gele­cek yıl Mart ayında yapılacak seçimlere kadar “düşük fa­iz-kontrollü kur” stratejisini çerçevesinde enflasyonu aşa­ğıya çekecek uygulamalara sık sık şahit olabiliriz. Peki Mehmet Şimşek ismini bir görevde göremezsek? İşte o zaman borsanın vereceği tepkide son günlerdeki ha­reketin içinde bu beklenti­nin ne kadar payı olduğunu görebiliriz.

Yeni hikaye gerekiyor

Seçimlerin ardından bu kö­şede BIST 100 Endeksi için kritik noktaları belirtmiştik. BIST 100’un haftalık bazda grafiğine bakarsak, seçim ön­cesi endeks 6 Mart 2023 haf­tasında başlattığı düşüş tren­dinin baskısı altındaydı. Bu baskıdan çıkılması için en­deksin 4 bin 760 puan seviye­sini hacimli geçmesi gereki­yordu. Bu şu an gerçekleşmiş gözüküyor. Ancak haftalık kapanışa bakmak gerekiyor. Kapanışın bu seviyenin üze­rinde gerçekleşmesi halin­de kritik seviye 5 bin 250 pu­an seviyesi gündeme gelecek. Bu seviye yılbaşından bu yana tam 4 kez aşılmaya çalışıldı ama hiçbirinde başarılı olu­namadı. 2 Ocak 2023 hafta­sında başlayan bu trend çiz­gisinin altında kalındığı sü­rece olası yukarı hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. Ancak yeni bir hikaye ve baş­langıç beklentisinin yarata­cağı ivme bu seviyenin aşıl­masını sağlayabilir. Bu da yeni ekonomi yönetiminin vereceği mesajlara bağlı. En­dekste destek noktaları ola­rak ise 4 bin 400-4 bin 470 puan seviyeleri çıkıyor. Kı­sa vadede görünüm bu şekil­de. Orta ve uzun vadede hisse bazlı hareketlerin artacağı bir dönemden bahsetmek yanlış olmaz.

Dolar mı KKM mi?

Dövizde seçim öncesinde bankalar arası piyasa ile serbest piyasa arasında açılan makas büyük ölçüde kapanmış durumda. Son günlerde bireysel yatırımcıların çeşitli spekülasyonlarla döviz talebi artmıştı. Teknik açıdan dolarda haftalık bazda yükseliş trendi devam ediyor. Yükseliş trendinin destek noktası 19.80 TL. Bunun üzerinde kalındığı sürece rahatlamadan bahsedemeyiz. Ancak mevcut politikalarla sert bir yükselişin de gelmesi zor gözüküyor. Dolayısıyla parasını dövizde tutmak isteyenler için artan faiz gelirlerinin de etkisiyle Kur Korumalı Mevduat (KKM) cazibesini koruyor. Çünkü KKM ile yatırımcı hem kendisini kurlardaki olası yükselişlere karşı korurken tersi durumda faiz geliri elde edebiliyor.