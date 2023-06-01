Borsada gözler yeni ekonomi yönetiminde
Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar rahat bir nefes aldı. Borsa İstanbul, haftanın ilk iki işlem gününde yüzde 8’in üzerinde artarken hisse bazında daha yüksek kazançlar görüldü. Şimdi gözler yarın açıklanacak yeni Kabine’de yer alacak isimlerde. Ekonomi yönetimiyle ilgili farklı görüşler kamuoyuna yansımış durumda. Bunların başında eski bakanlardan Mehmet Şimşek geliyor. Şimşek’in görev alıp almayacağı, alacaksa hangi görevde olacağı şu an belirsiz. Kimilerine göre Kabine’ye girecek kimilerine göre ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da danışmanı olacak. Tüm bu görüşler şu anda spekülasyondan başka bir şey değil. Her şey yarın netleşecek.
Borsada hafta başından bu yana yaşanan mini rallinin içerisinde Mehmet Şimşek etkisinin ağırlığını kestirmek zor. Şimşek ile birlikte Ortodoks politikalara geri dönülebileceği beklentisini satın almak isteyenler olabilir. Ancak mevcut politikalardan hızlı bir şekilde dönülmesi çok sayıda uzmana göre düşük bir ihtimal. Özellikle gelecek yıl Mart ayında yapılacak seçimlere kadar “düşük faiz-kontrollü kur” stratejisini çerçevesinde enflasyonu aşağıya çekecek uygulamalara sık sık şahit olabiliriz. Peki Mehmet Şimşek ismini bir görevde göremezsek? İşte o zaman borsanın vereceği tepkide son günlerdeki hareketin içinde bu beklentinin ne kadar payı olduğunu görebiliriz.
Yeni hikaye gerekiyor
Seçimlerin ardından bu köşede BIST 100 Endeksi için kritik noktaları belirtmiştik. BIST 100’un haftalık bazda grafiğine bakarsak, seçim öncesi endeks 6 Mart 2023 haftasında başlattığı düşüş trendinin baskısı altındaydı. Bu baskıdan çıkılması için endeksin 4 bin 760 puan seviyesini hacimli geçmesi gerekiyordu. Bu şu an gerçekleşmiş gözüküyor. Ancak haftalık kapanışa bakmak gerekiyor. Kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi halinde kritik seviye 5 bin 250 puan seviyesi gündeme gelecek. Bu seviye yılbaşından bu yana tam 4 kez aşılmaya çalışıldı ama hiçbirinde başarılı olunamadı. 2 Ocak 2023 haftasında başlayan bu trend çizgisinin altında kalındığı sürece olası yukarı hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. Ancak yeni bir hikaye ve başlangıç beklentisinin yaratacağı ivme bu seviyenin aşılmasını sağlayabilir. Bu da yeni ekonomi yönetiminin vereceği mesajlara bağlı. Endekste destek noktaları olarak ise 4 bin 400-4 bin 470 puan seviyeleri çıkıyor. Kısa vadede görünüm bu şekilde. Orta ve uzun vadede hisse bazlı hareketlerin artacağı bir dönemden bahsetmek yanlış olmaz.
Dolar mı KKM mi?
Dövizde seçim öncesinde bankalar arası piyasa ile serbest piyasa arasında açılan makas büyük ölçüde kapanmış durumda. Son günlerde bireysel yatırımcıların çeşitli spekülasyonlarla döviz talebi artmıştı. Teknik açıdan dolarda haftalık bazda yükseliş trendi devam ediyor. Yükseliş trendinin destek noktası 19.80 TL. Bunun üzerinde kalındığı sürece rahatlamadan bahsedemeyiz. Ancak mevcut politikalarla sert bir yükselişin de gelmesi zor gözüküyor. Dolayısıyla parasını dövizde tutmak isteyenler için artan faiz gelirlerinin de etkisiyle Kur Korumalı Mevduat (KKM) cazibesini koruyor. Çünkü KKM ile yatırımcı hem kendisini kurlardaki olası yükselişlere karşı korurken tersi durumda faiz geliri elde edebiliyor.