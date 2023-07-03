Borsada gözler yeni zirvelerde

Atılan adımlar sonrasında hem Borsa İstanbul hem de dolar kuru tarihi zirvelerini gördü. BIST 100 Endeksi’nde 5 bin 700 puan seviyesi kritik. Bu seviyenin üzerinde yükselişin devamı beklenebilir. Dolar cephesinde ise ‘döngüsel’ hareket sürerse bu hafta bir miktar aşağı hareket görülebilir.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar şu sıralar piyasalara yön veren temel gelişmeler. Merkez Bankası’nın 22 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizlerini yüzde 8.5’ten yüzde 15’e çıkarması, para politikasında söylenen kademeli sadeleşmede ilk kararın alınması ve rezervler biriktirmenin önceliklendirilmesi fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Faizlerin piyasa beklentilerinin altında yükseltilmesi ve rezervler için döviz alınması kurlarda yukarı yönlü hareketin devamını sağlarken hisse senetlerinde alımları hızlandırdı. PPK toplantısından bu yana BIST 100 Endeksi yüzde 12’ye yakın yükselirken dolar kurunda yüzde 11 civarı bir artış yaşandı.

Yabancı girişi artacak mı?

Geçtiğimiz dönemde gördüğümüz kur-BIST 100 arasındaki yüksek korelasyonun yeniden başlayıp başlamadığını önümüzdeki günlerde test edeceğiz. Ancak mevcut konjonktür tarihi zirvelerinden işlem gören Borsa İstanbul’a ilgiyi canlı tutacak gibi.

Özellikle normalleşme adımlarının yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’a girişlerini destekleyebileceğine yönelik genel bir beklenti oluşmuş durumda. Dolayısıyla olası bir yabancı girişi öncesinde yerli yatırımcıların pozisyon alma istekleri sürebilir. Piyasa uzmanları, yüklü olmasa da son zamanlarda bir miktar yabancı alımlarının olduğunu ifade ediyor.

Temmuz gündemi yoğun

Ancak geçmiş tecrübeler nedeniyle önümüzdeki dönemde yabancı girişleri ‘temkinli’ olabilir. Atılacak adımların yanında ekonomi yönetimine verilecek ‘destek’ mesajları da yakından takip edilecek bir diğer nokta. Temmuz ayı piyasalara verilecek mesajlar açısından kritik yoğunluğa sahip.

20 Temmuz’daki PPK toplantısından çıkacak faiz kararı, 27 Temmuz’daki Enflasyon Raporu ve sadeleşme için alınacak yeni kararlar fiyatlamalar üzerinde anında etki yapacak gelişmeler olarak öne çıkıyor. Hisse senedi cephesinde hisse bazlı hareketlerin artacağı bir döneme girilmiş olabilir. Haber akışlarıyla hem sektörel hem de hisse bazından endekse göre ayrışmaları görebiliriz.

Borsada göstergeler olumlu

Borsada teknik görünüme bakarsak; endeksin haftalık bazdaki grafikte 5 bin 700 puan seviyesinin üzerinde yine haftalık kapanış yapması olumlu. Bu hafta için yine bu seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşip gerçekleşmeyeceği takip edilecek.

Pozitif senaryoda 5 bin 700 puanın üzerinde kalınması yükseliş ivmesini teknik anlamda destekleyecek öneme sahip. İndikatörler şu an için haftalık bazda pozitif yönde sinyal üretiyor. Bu da bu hafta için endeksin 5 bin 700 puan seviyesi üzerinde kalma isteğine destek olacak.

Olası negatif senaryoda, yani 5 bin 700 puanın altına inilmesi durumunda ise 5 bin 268 - 5 bin 332 puan seviyeleri ilk destek noktaları konumunda. Bu bölgenin altında ise önceki düşüş trendinin yeniden test edileceği nokta olan 5 bin 171 puan seviyesi ise destek görevi görecek.

Dolarda kısa vadeli bir gevşeme olabilir

Dolar/TL paritesi 29 Mayıs 2023 tarihinde başlattığı agresif yükseliş kanalı içerisindeki seyrini sürdürüyor. Bu kanal içerisinde düzenli ve döngüsel bir hareket var. Yani kanalın üst bandı test edildikten sonra alt bandı, alt bandı test edildikten sonra da üst bandı test ediliyor.

Geçtiğimiz hafta kanalın üst bandına denk gelen 26.18 TL seviyesi test edildi. Döngünün tekrarlanması durumunda ise bu hafta bir gerilemeyle birlikte 25.10-25.80 bölgesinin test edilme olasılığı var. Ancak paritede bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için bu bandın sert bir şekilde aşağı kırılması şart.