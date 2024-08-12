Borsada hisselerin yüzde 75’i 1 yılda enflasyona yenildi
Küresel piyasalardaki çalkantı geçen haftaya damga vurdu. Borsa İstanbul’da devre kesicinin iki defa uygulandığı pazartesi günü tüm dünya borsalarında büyük kayıplar yaşandı.
Sarsıntının merkez üssü olan Japonya’da Nikkei Endeksi yüzde 13 geriledi. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artırımları sonrasında carry trade olarak bilinen düşük faizden borçlanıp daha yüksek getirili ülke varlıklarına yatırımın sekteye uğrayacağı kaygıları çalkantının ana nedenlerindendi.
Yine ABD’de kötü gelen istihdam verilerini piyasalar bu kez resesyon olarak yorumlamak istedi. Çünkü geçmiş dönemde kötü veri, Fed’in faiz indirimi beklentilerinin satın alınmasına neden oluyordu. Bu kez öyle olmadı. ‘Muhteşem yedili’ olarak adlandırılan ABD’deki büyük teknoloji hisselerinde artan satış baskısı, milyarder Warren Buffett’ın hisse satarak nakit oranını artırması da yine borsalarda satışları destekledi.
En ağır yarayı BIST aldı
BoJ’dan gelen güvercin mesajlar, carry trade pozisyonlarının büyük oranda çözülmüş olması tepki alımlarına neden oldu ve borsalar kayıplarını telafi etmeye çalıştı. Haftalık bazda borsaların performansına bakınca Borsa İstanbul haftanın en fazla kaybettireni oldu.
BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 5.4’lük düşüşle tamamlarken sarsıntının merkezindeki Japon Nikkei Endeksi’nde haftalık kayıp yüzde 2.31’de kaldı. Güney Kore Borsası yüzde 3.28, Rus Borsası yüzde 2.8 kayıpla haftayı kapattı. Yabancı payının oldukça düşük olduğu Borsa İstanbul’un geçen hafta yaşanan küresel çalkantıdan en ağır yarayı alması tartışılması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.
Enflasyonu yakalamaktan uzak
Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi.
Başkan Fatih Karahan yaptığı sunumda 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini söyledi. Merkez Bankası’nın bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 38 olarak korunmuş oldu. Hisse senedi cephesinde şirketler ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya devam etti. Bilançolarda ekonomide yaşanan talep daralması etkisini gösteriyor.
Şirketler bilançolarını açıklarken biz de Borsa İstanbul’un son 1 yıllık performansına bakalım… BIST 100 Endeksi son 1 yılda yüzde 30.35 yükselirken dolar kurunda yaşanan artış yüzde 24 oldu. TÜİK’in açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre 12 aylık enflasyon yüzde 62’ye dayandı. Yılbaşından bu yana olan süreçte yüzde 29’a yakın bir enflasyona ulaşılırken BIST 100 Endeksi yüzde 32.6 yükseldi.
Hisse bazlı durum iyi değil
Son 1 yıllık veriler borsanın enflasyondaki artışı yakalayamadığı bu yıl ise kafa kafaya gittiğini ortaya koyuyor. Hisse bazlı hareketlere bakıldığında durum çok daha kötü. BIST 100 Endeksi’ne dahil 100 hisse içerisinde 32 hisse 1 yıl önceki fiyatlarının altında işlem görüyor. Yani bu 32 hisse yatırımcısına para kaybettirdi.
16 hisse son 1 yılda yüzde 30’u üzerinde değer yitirmiş durumda. 100 hisse içerisinde son 1 yılda halka arz edilip endekse dahil olan şirket sayısı 8. Borsadaki en büyük 100 hisse içerisinde enflasyondaki artışı yakalayamayanların sayısı 69. Yani endekse yeni dahil olanları çıkardığımızda BIST 100’deki hisseleri yüzde 75’i enflasyona yenildi. Son 1 yılda endeksin altında artan hisse sayısı ise 56. Mevduat faizlerinde aylık yüzde 4-5 civarı risksiz getiri borsanın önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Faizlerin yüksek seyrini sürdürdüğü bir ortamda borsaya yeni para girişi olma ihtimali oldukça düşük.