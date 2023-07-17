Borsada ikinci çeyrek bilanço yağmuru başlıyor

Bu yılın ikinci çeyrek bilançoları 21 Temmuz’da açıklanmaya başlayacak. HSBC’nin tahminine göre şirketlerin ikinci çeyrek karlarında yüzde 27 civarı bir artış yaşanabilir. Demir-çelik sektöründe karların azalması beklenirken bankacılık sektöründe geçen yıl görülen hızlı artışlar bu yıl yerini daha düşük oranlara bırakabilir.

Piyasaların gündemi yoğun. Bir taraftan bu hafta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak yeni faiz kararı beklenirken diğer taraftan gelen zamların etkileri merak ediliyor. Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle hem döviz hem de hisse senedi piyasasında yukarı yönlü hareketler oldu. Dolar da BIST 100 Endeksi de tarihi zirvelerine çıktı. Beklenen yeni kararların gölgesinde borsada işlem gören şirketler 21 Temmuz’dan itibaren ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başlayacak. İlk bilanço Arçelik’ten gelecek. Bankacılık sektöründe ise ilk bilançoyu 26 Temmuz’da Akbank açıklayacak.

Koç Holding ve THY önde

Bilanço sezonunun açılmasıyla hisse bazlı hareketlerin artabileceği söyleniyor. HSBC geçtiğimiz günlerde ikinci çeyrek bilançolarına yönelik tahminlerine yer verdiği bir rapor açıkladı.

Raporda yer alan 29 büyük şirketin net kârının ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27’ye yakın bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Şirketler arasında ikinci çeyrekte en yüksek net kârı 19.7 milyar TL ile Koç Holding’in açıklaması bekleniyor. Koç Holding’i 13.2 milyar TL ile THY izliyor. HSBC’nin raporuna göre, Erdemir ve Ülker ikinci çeyreği zararla kapatabilir.

Kârı en hızlı artanlar

Yüzdesel anlamda ikinci çeyrekte net kârını en hızlı artırması beklenen şirket Türkiye Sigorta. Geçen yılın ikinci çeyreğini 8 milyon TL net kârla tamamlayan Türkiye Sigorta’nın bu yılın aynı döneminde net kârını 900 milyon TL’ye çıkarması bekleniyor.

Rapora göre, Arçelik kârını yüzde 287, Türk Traktör de yüzde 266 artırabilir. Geçen yılın ikinci çeğreğinde zarar açıklayan Pegasus ve Enka İnşaat’ın bu yılın aynı döneminde kâra geçeceği tahmin ediliyor. Kardemir, Petkim, Şişecam, Tekfen Holding ve Tüpraş ise ikinci çeyrekte net kârlarında azalış beklenen şirketler olarak sıralanıyor.

Banka kârlarında yavaşlama

HSBC’nin raporunda banka bilançolarına yönelik tahminler de yer alıyor. 2022 yılının ikinci çeyreğinde toplam 62 milyar TL net kâr açıklayan Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın bu yılın aynı döneminde toplam 59.1 milyar kâr açıklayacağı öngörülüyor.

Banka kârlarındaki bu düşüşün özellikle kamu bankalarının kâr rakamlarında beklenen düşüşten kaynaklandığı dikkat çekiyor. Kamu bankaları hariç tutulduğunda özel bankaların kârında yüzde 10’a yakın bir artış olacağı hesaplanmış. Bankalar arasında en yüksek kâr artışı beklentisi yüzde 35 ile Akbank’a ait. Akbank’ı yüzde 24’lük kâr artışı beklentisi ile Garanti Bankası takip ediyor.

Borsada kritik seviyeler nerede?

Borsa İstanbul yeni haftaya akaryakıtta yapılan ÖTV zamlarının gölgesinde başlıyor. Teknik anlamda BIST 100 Endeksi, 22 Mayıs haftasında 4 bin 580 puandan başlayan yükseliş trendinin üzerinde hareketini sürdürüyor. Bu hafta için ise kritik öneme sahip bu trendin destek noktası 5 bin 898 puan seviyesine denk geliyor. Yani endeks için bu hafta bu destek noktasının üzerinde kaldığı sürece yukarı hareketin devamına yönelik sinyallerine devam edecek gibi…

Bunun yanında 5 bin 700 puan seviyesinin üzerinde yapılan haftalık kapanışlar da pozitif yönde önemli. Haftalık indikatörlerde pozitif yönde sinyal devam ediyor. Ancak CCI ve RSI tarafında endeksin bir miktar aşırı alım bölgesine yakın olması dikkatli olunması gerektiğini de gösteriyor. Olası yükselişin devamında 6 bin 824 puan seviyesi bu hafta için kanalın direnç noktası konumunda.