Borsada para kaybetmek kazanmaktan daha zor!

Borsa İstanbul’da son günlerde yaşanan sert düşüş yatırımcılara hisse senedi piyasalarının ‘korkunç’ yüzünü de göstermiş oldu. Faiz ve dövizde umduğunu bulamayan ve tasarruflarını enflasyon karşısında korumak isteyen çok sayıda yatırımcı hisse senedine yönelmişti. Bu kitlenin büyük bölümü borsanın ‘gülen’ yüzüyle tanışıp rekor artışlara şahitlik etmişti. Peki borsadaki bahar havası sona mı erdi? Bu sorunun cevabı aslında kişiden kişiye değişir. Çünkü herkesin yaptığı yatırıma yüklediği vade süresi farklıdır. Yani kimi 1-2 hafta kimi 2-3 ay kimi ise 3-5 yıl sonrası için strateji belirler kendine göre. Dolayısıyla bu süreler sonunda farklı getiriler oluşur ve yatırımcıların bazılar mutlu olur bazıları da mutsuz.

Geçen haftaki düşüşün nedeni

Geçen hafta yaşanan sert kayıpların nedeni ile ilgili piyasada aslında somut bir gerekçe ortaya konulamıyor. Düşüşün ardından seçimlerin erkene çekilebileceği haberlerinin etkili olduğuna yönelik yorumlar da vardı. Ancak seçim tarihi bu kadar büyük bir satış dalgasına neden olabilecek bir gelişme olarak bana mantıklı gelmiyor. 2022 yılında yüzde 200’e yakın artan bir yatırım aracında ara ara düzeltmelerin olması ve bunun boyutunun yüksek olması normal karşılanabilir. 5 bin 700 puanda gelen kar satışlarıyla başlayan gerilemeye yüklü kredili işlemlerin kapatılma çabası eklenince düşüş derinleşti. Buna bir de panik ve hisse senedi fonlarının yatırımcıların çıkışlarıyla yaptıkları satışlar eklenince kartopu şeklinde başlayan gerileme resmen çığa dönüştü. Borsada kısa vadede yani günlük ve haftalık bazda yönü kestirmek pek kolay değil. Bunun için teknik analizler aracılığıyla cevaplar verilebilir. Özellikle robotların ağırlığının arttığı bir ortamda teknik analiz de bir yön hakkında bilgi verebilir. Zira algoritmik işlemler için robotlara öğretilen de teknik seviyeler. Ama kısa vadeli işlemlerde para kazanmak finansal okuryazarlığı düşük ve piyasayı anlık takip edemeyenler için oldukça zor bir durum. Borsaya uzun vadeli bakan yatırımcılar için durum farklı. Geçmiş verilere bakıldığında, kısa vadeli hareketlerden etkilenmeyen, yatırımını 3-5 yıl gibi uzun vadede bakan bir yatırımcının hisse senedinden zarar etmesi pek mümkün gözükmüyor.

Panik yapmayan hep kazandı

Bu sayfada yer alan tabloyu incelerseniz 5 yıllık süreçte anaparanın düştüğü hiçbir dönem olmamış. Hesaba enflasyonu katarsanız tablo biraz değişiklik gösterebilir. Bazı dönemlerde getiri enflasyonun altında ya da üzerinde olabilir. Ama genel görünüm anaparanın azalmadığını ortaya koyuyor. Tablonun nasıl okunacağını biraz açalım… Tablo, 2002-2022 yılları arasında her hangi bir ay sonunda alınan hisse senedinin (burada BİST 100 Endeksi’ni baz aldık) 5 yıl sonra aynı ayda satıldığı varsayılırsa ne kadar gelir elde ettiğini gösteriyor. Örneğin 2017 Kasım ayında hisse alan bir yatırımcı 2022 Kasım ayında bu hisseleri satarsa ortalama yüzde 378 getiri elde etti. 2002-2022 döneminde yaşanan ekonomik krizler ve onca olumsuz gelişme düşünüldüğünde panik yapmayan ve uzun vade düşünenlerin zarar etmediği ortaya çıkıyor.

BIST 100 Endeksi’nde kritik seviye: 4.832 puan

BİST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta yaşadığı sert satışlara rağmen hala haftalık grafikte 18 Temmuz 2022 haftasında başlattığı yükseliş trendinin üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Bu trendin geçtiğimiz hafta için destek noktası 4 bin 760 puan seviyesine denk geliyordu. Bu noktanın altına sarkıldı. Ancak haftalık kapanışın bu seviyenin üzerinde tamamlanması endeksin yükseliş trendi üzerinde kalmasını sağladı. Bu hafta için bu trendin destek noktası ise 4 bin 832 puan seviyesine denk geliyor. Endeksin bu nokta üzerinde kalıp kalamayacağı önümüzdeki haftanın teknik görünümü anlamında en dikkat edilmesi gereken maddesi olacak. Zira trendin altına gelinmesi ve altında kapanışlar görülmesi endekste teknik anlamda oluşan olumlu görüntünün dağılmasına neden olabilir. Böyle bir senaryoda emniyet supabı görevi gören ve bu hafta destek noktası 4 bin 559 puan seviyesine denk gelen trende dikkat etmekte fayda var. Haftalık indikatörlerdeki negatif sinyaller endeks açısından temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. Olası yukarı hareketlerde ise 6 bin 23 puan seviyesi trend direnci olması açısından önemli.