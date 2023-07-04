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Borsada rekor yürüyüşü devam ediyor

Üzeyir DOĞAN
Üzeyir DOĞAN PİYASANIN İÇİNDEN

Borsa İstanbul’da bayram öncesi başlayan rekor yürüyüşü, bayramın ardından da devam etti ve BIST 100 Endeksi ilk psikolojik direnç olan 6.000 sınırına dayandı.

Son yükselişlerle birlikte uzun süredir bahsettiğimiz BIST’in yüksek iskontosunun bir bölümü kapanmış olsa da hala gidilecek çok fazla yol olduğunu düşünüyoruz. Buna karşın son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından zaman zaman yaşanabilecek kar realizasyonlarına karşı da hazır olunmalı. Bu kar realizasyonları yükselişin sağlıklı bir şekilde devamı için faydalı da olacaktır.

Önümüzdeki günlerde ekonomik, siyasal ya da jeopolitik gibi konularda majör bir değişim olmadığı sürece, seçim sürecinden önce de savunduğumuz gibi yaşanacak düzeltmelerin yeni alım fırsatları oluşturacağını düşünüyoruz. Dinamik bir şekilde portföy yönetimi yapanlar için 6.000 civarındaki psikolojik direnç maliyetleri yenilemek için bir fırsat sunabilir. Olası bir düzeltmede 5.600 ve devamında kötümser senaryoda 5,350 önemli destekler olacaktır. Yaşanacak bir geri çekilmede bu aralık yeniden alım için değerlendirilebilir.

Ola ki endeks bu hafta 6.000 üstü birkaç kapanış yaptı, bu durumda da teknik olarak en güçlü direnç olarak takip ettiğimiz 6.550 hedefli kısa vadeli yeniden alım değerlendirilebilir. Maliyetlerin yenilenmesi gerektiğinde stop loss yapabilmek ya da kar alımı yapabilmek için psikolojik olarak destek oluşturacaktır. Aksi takdirde kısa vadeli sert ralli dönemleri ardından hisseye saplanıp kalma gibi bir durum oluşabilmektedir.

Diğer taraftan geçtiğimiz yılın son çeyrek finansalları yaşanan deprem nedeniyle, bu yılın ilk çeyrek sonuçları da seçim nedeniyle fiyatlara çok fazla yansıtılamadı. İkinci çeyrek sonuçlarının önünde şu anda böyle bir büyük engel görünmüyor. Bu dönem hisse bazlı sert hareketlere de hazır olmak lazım. Artan kurların da etkisi ile bu çeyrekte sürpriz mali sonuçlar görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

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