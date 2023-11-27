Borsada temkinli iyimserlik haftası

Piyasalar için geçen haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankası’nın faiz kararını verdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıydı. Merkez Bankası, piyasanın 250 baz puan olan faiz artırım beklentisinin üzerinde bir artışa giderek politika faizini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkardı.

Böylece politika faizinde yıllık bileşik faiz yüzde 49 ile 12 ay sonraki yüzde 43.9’luk enflasyon beklentisinin üzerine çıktı. Faiz kararına ilişkin yapılan açıklamada, sıkılaştırma sürecinin de sonuna gelindiği mesajı verildi. Açıklama sonrası aralık ayında 250 baz puanlık son bir artışa gidebileceği mesajını alanlar gibi faiz artırımlarının sona ermiş olabileceğini düşünenler de var.

Hisseler düşüşte endeksi solladı

Borsa tarafında ise sıkışık seyir geride bıraktığımız hafta da devam etti. 8 bin 100 puan sınırına yaklaşan BIST 100 Endeksi, bu seviyeyi yine geçemedi. Ancak endekste aşağı yönlü baskılarda da alımların geldiği görülüyor. Endeksin yaklaşık 1000 puanlık bir band aralığında yaptığı hareket altıncı haftasına ulaşmış durumda.

Bu hafta bu bandın dışına çıkılıp çıkılmayacağı takip edilecek. Haftanın son iki işlem günü yapılan işlemlere bakıldığında endeksin bandın üst bandını zorlayabileceğine yönelik beklentiler şu an için ağırlıkta. Endeks her ne kadar tarihi zirvesinin yüzde 7 altında olsa da hisse bazlı durum biraz farklı. Birçok hisse tarihi zirvesinden yüzde 30-50 civarı uzakta.

8.184 puandaki direnç önemli

Önümüzdeki dönemde de hisse bazlı hareketlerin süreceği ifade edilirken yatırımcılar açısından hisse seçimi geçmiş yıllara kıyasla daha önemli olacak. Gelelim BIST 100 Endeksi’nde son teknik görünüme… Endeks için haftalık bazdaki grafikte şu an için en önemli destek bölgesi 7 bin 354 – 7 bin 406 puan bandı.

Endeks bu bandın üzerinde kaldığı sürece bir şekilde yönünü tekrar yukarı çeviriyor. Bu sebeple bu bandı kısmen de olsa bir stop-loss (zarar kes) bölgesi olarak kullanmakta fayda var. Bu hafta için ise olası yukarı hareketin devamı halinde 8 bin 184 puan seviyesi önemli. Çünkü bu nokta teknik anlamda 2 Ekim 2023 tarihinde başlayan düşüş trendinin direnç noktası konumunda.

Tepki yükselişinden çıkılmalı

8 bin 184 puandaki direnç seviyesinin kırılması BIST 100 Endeksi’ni 8 bin 400 – 8 bin 550 direnç bölgesine taşıyabilir. Ancak bu noktada şunu hatırlatmakta yarar var. Endekste şu an yaşanan yükselişler ağırlıklı olarak 7 bin 354 – 7 bin 406 puan destek bandından başlayan tepki yükselişi olarak yorumlanmalı.

Yeni bir yükseliş ivmesinin başlayabilmesi için paritenin kesinlikle 8 bin 400 – 8 bin 550 direnç bölgesini hacimli bir şekilde kırması beklenmeli. Bu bant kırılmadığı sürece teknik anlamda kalıcı bir yükseliş hareketinden bahsetmek zor. Bu hafta için 7 bin 874 ile 7 bin 674 puan seviyeleri diğer önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Dolarda düşüş için 28.70’in altına inilmeli

Dolar/TL paritesinde uzun zamandır yatay ama yukarı yönlü bir hareket izliyoruz. Parite günlük grafikte 28 Ağustos 2023 tarihinde başlattığı yükseliş trendi üzerindeki hareketini sürdürüyor. Hatta bu ivmeyi bir yükseliş kanalına dönüştürmüş durumda.

Yani parite bu kanalın içerisinde kaldığı sürece teknik anlamda yönün yukarı olduğu sonucu çıkabilir. Şu an için bu kanalın destek bölgesi bu hafta için 28.72 – 28.90 bandında bulunuyor. Paritede bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için öncelikli olarak bu bandın aşağı hacimli bir şekilde kırılması gerekiyor. Bu senaryoda ilk aşamada bir sonraki trendin destek bölgesi olan 28.10 – 28.35 TL destek bölgesine kadar bir geri çekilme beklenebilir.

Paritede asıl rahatlama ise bu bölgenin aşağı kırılmasıyla mümkün olabilir. Bu bandın kırılması 27.40 TL seviyelerine kadar paritede geri çekilmeyi tetikleyebilir. Olası yukarı hareketlerde ise şu an için önemli direnç noktası iki trendin kesiştiği nokta olan 29.33 TL seviyesi. Şu an yukarıda bahsettiğimiz kanal içerisindeki yükseliş hareketini devamı halinde bu seviyeler paritede yukarı hareketi sınırlandırabilir.