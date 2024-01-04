Borsada ‘vur-kaç’ peşinde koşanlar kaçtı!

Borsa İstanbul’da son 2 ayda hesaplarını kapatıp ayrılanların yüzde 75’i, son 2 yılda hesap sayısının artmasında öncü olan 20-40 yaş grubundan.

Halka arzlarda ‘tavan tavan’ geleneğinin bozulması ve kripto piyasasında Bitcoin ile başlayan hareketin altcoinlere yansıması borsadaki çıkışın ana nedeni Son dönemde en çok konuşulan konulardan biri de borsadaki yatırım sayısı. 2023 yılı içerisinde 8 milyon aşarak rekor kıran hisse senedi yatırımcı sayısı şimdi de son 2 ayda yaşanan düşüşle gündemde. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, ekim ayında 8 milyon 515 bin olan borsadaki yerli yatırımcı sayısı, aralık ayı itibarıyla 7 milyon 604 bine geriledi. Yani son iki ayda 910 bin 852 kişi borsadaki hesaplarını kapatıp, gitti. Peki bu giden yatırımcıların profili nasıl ve neden gitmiş olabilir?

Yakın çevresine hesap açtılar

Bu sayfada geçtiğimiz aylarda yeni gelen yatırımcı kitlesine yönelik bir yazı yazmıştım. O gün dediğim gibi bugün de aynı şeyi söylüyorum: Yeni gelen yatırımcı kitlesinin içerisinde kriptoya ilgi duyanların sayısı oldukça fazla. Çünkü sadece halka arzlara ilgi gösteren bu kitle, boğa piyasasında kripto ön satışlarındaki taktikleri kullanıyor. Ön satışlarda sınırlı sayıda satılan token ya da coinlerden almak isteyenler yakın çevresi adına hesaplar açıp bu ön satışlara girmişlerdi. Borsadaki halka arzlarda eşit dağıtım uygulaması nedeniyle 300- 500 TL’lik paylardan daha fazla alabilmek için yine bu kişiler yakın çevresi adına hesap açtı ve yatırımcı sayısını yükseltti.

Kriptoda hareketlilik başladı

Son iki ayda yaşananlara bakıldığında yatırımcı sayısındaki azalmada iki gelişme öne çıkıyor. Bunlardan ilki halka arzlarda ‘tavan tavan’ geleneğinin bozulması ve kripto paralarda Bitcoin ile başlayan hareketliliğin altcoinlere de yansımaya başlaması. Halka arzlarda yükseliş geleneğinin bozulmasıyla burada topladıkları parayı yeniden kriptoya yönlendirenlerin sayısı oldukça fazla. Mevduat faizlerindeki artış nedeniyle borsadan çıkan bir kesim tabi ki vardır ama çıkışta ağırlıklı olan yatırımcıların yaş grubu pek de mevduat yatırımcısını temsil etmiyor. Şimdi gelin MKK verilerinden yatırımcı sayısındaki azalışa neden olan yaş gruplarını inceleyelim…

Ortalama 18 bin TL’lik portföy

Son iki yılda borsaya gelen yatırımcıların yüzde 60’ını 20-40 yaş grubundan. Son iki ayda borsadaki hesaplarını kapatan yaklaşık 911 bin hesabın yüzde 75’i de yine bu yaş grubundan. Son iki ayda ayrılan yatırımcıların yüzde 66’sını oluşturan 20-35 yaş grubunun borsada sahip oldukları portföylerin ortalama büyüklüğü 18 bin TL. Dolayısıyla bu büyüklükte bir tasarrufu olan bu yaş grubundaki bir kişinin mevduata gitmesi bana pek ihtimal dahilinde de gelmiyor. Yakın çevremizde de bu yaş grubundakilerin genelde kısa vadeli fırsatları değerlendirip, yüksek getiri neredeyse oraya yönelme eğiliminde olduğunu görürsünüz.