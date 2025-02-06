Borsada yatırımcı göçü sürerken portföy büyüyor

TL faizlerin rekor düzey­lere ulaştığı 2024’ün özellikle ikinci yarısın­da, Borsa İstanbul’da (BIST) başlayan küçük yatırımcı gö­çü, bu yıl ocak ayında da de­vam ederek sekiz aya ulaştı. Aralık ve ocakta gerçekleşen ve bu yıl boyunca devam etme­si beklenen faiz indirimlerinin Borsa’nın cazibesini artıraca­ğı beklenirken, yılın ilk ayında trend değişmedi.

Buna karşılık büyük yatı­rımcı girişlerinin etkisiyle ka­sımdan itibaren büyümeye ge­çen pay senedi piyasası toplam portföyü üç ayda 637,1 milyar lira büyüme kaydetti. Baskılı faiz politikası yüzünden diğer finansal yatırım araçlarının za­rar ettirdiği piyasa koşulların­da özellikle küçük yatırımcıla­rın yaygın halka arzlara hücu­mu ile 2023 yılına damgasını vuran ve 2024’ün ilk beş ayın­da da devam eden Borsa’da ya­tırımcı patlaması, hazirandan itibaren tam tersine dönmüş­tü. Haziran 2024-Ocak 2025 döneminde kesintisiz devam eden çıkışlarla Borsa’yı terk eden yatırımcı sayısı 1,5 milyo­nu geçti. Toplam yatırımcı sa­yısı 6,8 milyonla son 17 ayın en düşük düzeyine indi.

BIST’te ocak ayı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre ocak ayında BIST pay senedi piya­sasında yerli yatırımcıların sa­yısı 54 bin 324 kişi azalarak 6 milyon 785 bin 415’e, yabancı yatırımcılar 37 kişi azalarak 29 bin 365’e, böylece toplam yatı­rımcı sayısı 54 bin 361 kişilik azalışla 6 milyon 814 bin 780’e indi. Bunun, BIST pay senedi piyasasında Ağustos 2023’ten bu yana en düşük yatırımcı sa­yısı olduğu belirlendi.

Pay senedi piyasasının top­lam portföy büyüklüğü ise daha çok büyük yatırımcılar kaynak­lı 87,8 milyar liralık bir artışla 5 trilyon 799,6 milyar liraya yük­seldi. BIST 100 endeksi aylık yüzde 1,8 artışla 31 Ocak itiba­rıyla 10.004,38’den kapanır­ken, pay senetlerinin toplam piyasa değeri de yüzde 0,7’lik bir artışla 13 trilyon 480 milyar lira oldu.

Kesintisiz göçte sekizinci ay

Yoğun halka arzlara koşan kü­çük yatırımcı akını ile 2023'te 7 milyon 643 bin 862’ye yüksele­rek 2'ye katlanan BIST’te top­lam pay senedi yatırımcı sayısı, geçen yıl da özellikle şubattan itibaren yeni bir artış dalgası ile mayıs sonunda 8 milyon 328 bin 236’ya kadar yükselmişti. Yüksek faizin cazibesiyle piya­sada fonların TL mevduata kay­masının da etkisiyle Borsa’dan çıkışlar başladı. Son 8 ayda de­vam eden çıkışlarla sayısı ocak sonunda Mayıs 2024 sonundaki düzeyinin 1 milyon 513 bin 456 altına indi.

Son 8 ayda 1 milyon 510 bin 890 yerli ve 2 bin 566 yabancı yatırımcı Borsa’yı terk etti. BIST pay senedi piyasası­nın toplam portföy büyüklüğü de mayıs sonundaki düzeyinin 49,8 milyar lira altına indi. Kü­çük yatırımcı göçünün Borsa’ya damgasını vurduğu 8 aylık dö­nemde, tüm yatırımcıların yüz­de 99,6’sını oluşturan yerlilerin toplam portföyü 102,1 milyar li­ra büyüme kaydederken, azın­lıktaki yabancı yatırımcının toplam portföy büyüklüğü 151,9 milyar TL küçüldü.

Küçük yatırımcı ile doldur boşalt

BIST hisse senedi piyasası yatırımcı sayısında önceki dönemde yaşanan patla­mada olduğu gibi son dö­nemdeki göçte de mikro ve küçük yatırımcıların giriş çıkışları etkili oldu. Buna göre Borsa’da adeta söz ko­nusu yatırımcı kesimlerle bir “doldur boşalt” yaşandı.

Haziran 2024-Ocak 2025 döneminde yatırımcı sayı­sındaki en büyük azalış 10 bin TL’ye kadar portföye sahip “mikro” yatırımcılar­dan kaynaklandı. Toplam sayıda en büyük bölümü oluşturan bu gruptakilerin sayısı sekiz ayda 869 bin 444 kişi azalarak 3 milyon 568 bin 410’a geriledi. Aynı dönemde 10 bin-100 bin TL arasında portföyü bulunan küçük yatırımcıların sayısı 515 bin 294 azalarak 1 mil­yon 870 bin 352’ye, 100 bin -1 milyon TL arasında port­föy yöneten yatırımcıların sayısı 126 bin 674 kişi azala­rak 1 milyon 134 bin 822’ye, 1-5 milyon TL arasında port­föyü bulunan yatırımcıların sayısı 2 bin 175 kişi azalarak 198 bin 519’a, 5-10 milyon TL arası portföye sahip ya­tırımcı sayısı 100 kişi azala­rak 22 bin 454’e düştü.

Buna karşılık 10 milyon TL’nin üzerinde portföy yö­netin mega yatırımcıların sayısı ise 233 kişi artarak 20 bin 239’a yükseldi. Sekiz aylık dönemde mega yatı­rımcıların toplam portföyü 5,3 milyar lira büyürken, 10 milyon TL’den düşük port­föye sahip tüm dilimlerdeki yatırımcıların toplam port­föyü 55,1 milyar lira küçüldü.

Portföyün yüzde 82,8’ı 20 bin 239 kişinin

Ocak 2025 sonu itibarıyla hisse senedi piyasasında toplam yatırımcı sayısının yüzde 0,3’ünü oluşturan 20 bin 239 kişi, toplam 4 trilyon 802,7 milyar liralık portföyleri ile piyasanın yüzde 82,8’ini yönetiyor.

Portföy dilimlerine göre yatırımcı sayısı ve sahip ol­dukları portföylerin toplam­daki payları şöyle:

-Tüm yatırımcıların yüz­de 52,4’ünü oluşturan 10 bin liranın altında portföye sa­hip 3 milyon 568 bin dolayın­daki mikro yatırımcının top­lam hisse senedi portföyün­deki payı ise 7,7 milyar TL ile sadece yüzde 0,1 düzeyinde.

-Kişisel portföy büyüklü­ğü 10 bin-100 bin TL dilimin­de yer alan 1 milyon 870 bin kişi yatırımcı sayısının yüzde 27,4’ünü oluştururken, 70,3 milyar lira ile toplam port­föyde yüzde 1,2 paya sahip.

-Tüm yatırımcıların yüz­de 16,7’sini oluşturan 100 bin-1 milyon TL dilimindeki 1 milyon 135 bin kişi 367,6 mil­yar lira ile toplam portföyde yüzde 6,3 pay alıyor.

-1-5 milyon TL diliminde­ki 198 bin dolayındaki kişinin yatırımcı sayısındaki payı yüzde 2,9 olurken, 397 mil­yar lira ile toplam portföyde­ki payı yüzde 6,8’e çıkıyor.

-Kişisel portföyü 5-10 milyon lira arasında değişen 22 bin 454 kişinin yatırımcı sayısındaki payı yüzde 0,3, toplam portföydeki payı ise 154,2 milyar lira ile yüzde 2,7.