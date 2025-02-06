Borsada yatırımcı göçü sürerken portföy büyüyor
TL faizlerin rekor düzeylere ulaştığı 2024’ün özellikle ikinci yarısında, Borsa İstanbul’da (BIST) başlayan küçük yatırımcı göçü, bu yıl ocak ayında da devam ederek sekiz aya ulaştı. Aralık ve ocakta gerçekleşen ve bu yıl boyunca devam etmesi beklenen faiz indirimlerinin Borsa’nın cazibesini artıracağı beklenirken, yılın ilk ayında trend değişmedi.
Buna karşılık büyük yatırımcı girişlerinin etkisiyle kasımdan itibaren büyümeye geçen pay senedi piyasası toplam portföyü üç ayda 637,1 milyar lira büyüme kaydetti. Baskılı faiz politikası yüzünden diğer finansal yatırım araçlarının zarar ettirdiği piyasa koşullarında özellikle küçük yatırımcıların yaygın halka arzlara hücumu ile 2023 yılına damgasını vuran ve 2024’ün ilk beş ayında da devam eden Borsa’da yatırımcı patlaması, hazirandan itibaren tam tersine dönmüştü. Haziran 2024-Ocak 2025 döneminde kesintisiz devam eden çıkışlarla Borsa’yı terk eden yatırımcı sayısı 1,5 milyonu geçti. Toplam yatırımcı sayısı 6,8 milyonla son 17 ayın en düşük düzeyine indi.
BIST’te ocak ayı
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre ocak ayında BIST pay senedi piyasasında yerli yatırımcıların sayısı 54 bin 324 kişi azalarak 6 milyon 785 bin 415’e, yabancı yatırımcılar 37 kişi azalarak 29 bin 365’e, böylece toplam yatırımcı sayısı 54 bin 361 kişilik azalışla 6 milyon 814 bin 780’e indi. Bunun, BIST pay senedi piyasasında Ağustos 2023’ten bu yana en düşük yatırımcı sayısı olduğu belirlendi.
Pay senedi piyasasının toplam portföy büyüklüğü ise daha çok büyük yatırımcılar kaynaklı 87,8 milyar liralık bir artışla 5 trilyon 799,6 milyar liraya yükseldi. BIST 100 endeksi aylık yüzde 1,8 artışla 31 Ocak itibarıyla 10.004,38’den kapanırken, pay senetlerinin toplam piyasa değeri de yüzde 0,7’lik bir artışla 13 trilyon 480 milyar lira oldu.
Kesintisiz göçte sekizinci ay
Yoğun halka arzlara koşan küçük yatırımcı akını ile 2023'te 7 milyon 643 bin 862’ye yükselerek 2'ye katlanan BIST’te toplam pay senedi yatırımcı sayısı, geçen yıl da özellikle şubattan itibaren yeni bir artış dalgası ile mayıs sonunda 8 milyon 328 bin 236’ya kadar yükselmişti. Yüksek faizin cazibesiyle piyasada fonların TL mevduata kaymasının da etkisiyle Borsa’dan çıkışlar başladı. Son 8 ayda devam eden çıkışlarla sayısı ocak sonunda Mayıs 2024 sonundaki düzeyinin 1 milyon 513 bin 456 altına indi.
Son 8 ayda 1 milyon 510 bin 890 yerli ve 2 bin 566 yabancı yatırımcı Borsa’yı terk etti. BIST pay senedi piyasasının toplam portföy büyüklüğü de mayıs sonundaki düzeyinin 49,8 milyar lira altına indi. Küçük yatırımcı göçünün Borsa’ya damgasını vurduğu 8 aylık dönemde, tüm yatırımcıların yüzde 99,6’sını oluşturan yerlilerin toplam portföyü 102,1 milyar lira büyüme kaydederken, azınlıktaki yabancı yatırımcının toplam portföy büyüklüğü 151,9 milyar TL küçüldü.
Küçük yatırımcı ile doldur boşalt
BIST hisse senedi piyasası yatırımcı sayısında önceki dönemde yaşanan patlamada olduğu gibi son dönemdeki göçte de mikro ve küçük yatırımcıların giriş çıkışları etkili oldu. Buna göre Borsa’da adeta söz konusu yatırımcı kesimlerle bir “doldur boşalt” yaşandı.
Haziran 2024-Ocak 2025 döneminde yatırımcı sayısındaki en büyük azalış 10 bin TL’ye kadar portföye sahip “mikro” yatırımcılardan kaynaklandı. Toplam sayıda en büyük bölümü oluşturan bu gruptakilerin sayısı sekiz ayda 869 bin 444 kişi azalarak 3 milyon 568 bin 410’a geriledi. Aynı dönemde 10 bin-100 bin TL arasında portföyü bulunan küçük yatırımcıların sayısı 515 bin 294 azalarak 1 milyon 870 bin 352’ye, 100 bin -1 milyon TL arasında portföy yöneten yatırımcıların sayısı 126 bin 674 kişi azalarak 1 milyon 134 bin 822’ye, 1-5 milyon TL arasında portföyü bulunan yatırımcıların sayısı 2 bin 175 kişi azalarak 198 bin 519’a, 5-10 milyon TL arası portföye sahip yatırımcı sayısı 100 kişi azalarak 22 bin 454’e düştü.
Buna karşılık 10 milyon TL’nin üzerinde portföy yönetin mega yatırımcıların sayısı ise 233 kişi artarak 20 bin 239’a yükseldi. Sekiz aylık dönemde mega yatırımcıların toplam portföyü 5,3 milyar lira büyürken, 10 milyon TL’den düşük portföye sahip tüm dilimlerdeki yatırımcıların toplam portföyü 55,1 milyar lira küçüldü.
Portföyün yüzde 82,8’ı 20 bin 239 kişinin
Ocak 2025 sonu itibarıyla hisse senedi piyasasında toplam yatırımcı sayısının yüzde 0,3’ünü oluşturan 20 bin 239 kişi, toplam 4 trilyon 802,7 milyar liralık portföyleri ile piyasanın yüzde 82,8’ini yönetiyor.
Portföy dilimlerine göre yatırımcı sayısı ve sahip oldukları portföylerin toplamdaki payları şöyle:
-Tüm yatırımcıların yüzde 52,4’ünü oluşturan 10 bin liranın altında portföye sahip 3 milyon 568 bin dolayındaki mikro yatırımcının toplam hisse senedi portföyündeki payı ise 7,7 milyar TL ile sadece yüzde 0,1 düzeyinde.
-Kişisel portföy büyüklüğü 10 bin-100 bin TL diliminde yer alan 1 milyon 870 bin kişi yatırımcı sayısının yüzde 27,4’ünü oluştururken, 70,3 milyar lira ile toplam portföyde yüzde 1,2 paya sahip.
-Tüm yatırımcıların yüzde 16,7’sini oluşturan 100 bin-1 milyon TL dilimindeki 1 milyon 135 bin kişi 367,6 milyar lira ile toplam portföyde yüzde 6,3 pay alıyor.
-1-5 milyon TL dilimindeki 198 bin dolayındaki kişinin yatırımcı sayısındaki payı yüzde 2,9 olurken, 397 milyar lira ile toplam portföydeki payı yüzde 6,8’e çıkıyor.
-Kişisel portföyü 5-10 milyon lira arasında değişen 22 bin 454 kişinin yatırımcı sayısındaki payı yüzde 0,3, toplam portföydeki payı ise 154,2 milyar lira ile yüzde 2,7.