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Borsada yükseliş sürecek mi?

Üzeyir DOĞAN
Üzeyir DOĞAN PİYASANIN İÇİNDEN

BIST 100 Endeksi’nde tarihi zirvenin test edilmesinin ardından tamam mı yoksa devam mı sorusu en çok sorulan soru haline geldi. Kısa vadede volatilitenin artması sürpriz olmasa da tarihi zirvenin üzerinde 100 milyar TL’yi aşan hacimli bir gün buranın da kırıldığı konusunda işaret olabilir.

Bu nedenle bu işareti almayı beklemek gerektiğini düşünüyoruz. Tarihi zirvelerde görülen dirence ve BIST 100’de 25 Mayıs’tan beri yüzde 25’i aşan yükselişe rağmen BIST’in hem kendi tarihsel ortalamalarına hem de emsallerine kıyasla iskontosunun halen çok yüksek oluğunu düşünüyoruz.

Bu yükseliş BIST 100’ün Fiyat/Kazanç oranını 4,5 seviyesinden 5,5 civarına çıkarsa da tarihsel ortalamaların 10-11 arasında olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu durum bize orta ve uzun vadedeki iskontonun halen devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle biz zaman zaman direnç bölgelerinde yaşanan düzeltmelerin alım fırsatı oluşturmaya devam ettiğini düşünüyoruz.

Endeksteki TL bazında yaşanan yükselişe karşın, dolar bazında bu yıl görülen en düşük seviye olan 220 dolar seviyesinden çok da uzaklaşılmış değil. Son yükselişe karşın dolar bazında 237 gibi kısa vadeli bu dibe yakın seviyelerden işlemler gerçekleşiyor.

Bu da yabancının dolar bazında henüz çok bir şey kaçırmadığının göstergesi. Bu hafta yeni ekonomi yönetiminden geçtiğimiz haftaya nazaran daha yoğun bir bilgi akışı olması sürpriz olmaz. Verilecek mesajlar uygulanacak politikalara olan güveni artıracak olursa hem yabancı girişleri hem de diğer varlıklardan borsaya olacak geri dönüşler yeni bir ivme yakalanması sağlayabilir.

Bu nedenle doğru hamlelerin yapılacağı varsayımıyla biz son %25’lik yükselişe karşın Borsa İstanbul’da hikâyenin ve dolayısıyla da yükselişin sonuna gelinmediği hatta yeni bir yükselen trendin hala başlarında olabileceğimiz kanaatindeyiz. Teknik olaraksa dün bir kez daha test edilen 5.700’ün başta da ifade ettiğimiz gibi güçlü bir hacimle geçilmesi durumunda 6.500’ün kısa vadeli yeni hedef konumuna geçebileceğini düşünüyoruz.

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