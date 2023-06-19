Borsada zirve duvarını yıkmak kolay olmuyor

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesi ve verilen mesajlar özellikle hisse senedi piyasasında olumlu bir hava yarattı. Piyasa dostu adımların atılacağı beklentisiyle Borsa İstanbul kısa sürede yılın ilk 5 ayında yaşadığı kayıplarını telafi etti. 12 Haziran’da BIST 100 Endeksi, daha önce 3 Ocak’ta gördüğü 5 bin 705 puandaki tarihi zirvesini de geçerek 5 bin 730 puana kadar çıktı. Ancak bu seviyeden gelen satışlarla endeks haftayı 5 bin 475 puandan tamamladı. Endeksi tarihi zirvelerini geçmesinin pek kolay olmadığı geride bıraktığımız yıllarda da pek çok kez gördük.

İlk denemelerde geçemedi

BIST 100 Endeksi’nin geçmişte tarihi zirvelerin geçmekte zorlandığına dair İnfo Yatırım’dan Ergün Tekgül çarpıcı bir grafik paylaştı. Borsa son 20 yılda eski zirvelerini ilk hamlede kolay kolay geçememiş. Sadece 2013 ve 2021 yıllarında iki istisna yaşandığı dikkat çekiyor. Haftalık bazda grafiğe bakıldığında; 2004, 2009, 2014 ve 2019 yıllarında endeks önceki zirvelerini yükseliyor ancak satışlarla karşılaşıyor. Tekrar gücünü toparlayan borsa, sonraki denemelerinde zirvelerini geçmeyi başarıyor. Eski zirvenin geçilmeye çalışılmasının ardından gelen düşüş ve yeniden zirvenin testi arasında en uzun süre 2014 yılında yaşanıyor.

Borsanın 3 Ocak’taki zirvesinin üzerine kalıcı olarak çıkıp yükselişini sürdürmesi atılacak adımlara, alınacak kararlara bağlı. Yeni ekonomi yönetiminin ilk hamlesi 22 Haziran’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısındaki faiz kararı olacak. Merkez Bankası’nın Perşembe günkü toplantısında faiz artırımı yapacağına tüm piyasa oyuncuları tarafından kesin gözle bakılıyor. Peki Merkez Bankası’nın yüzde 8.50 olan politika faizini hangi seviyeye çekmesi bekleniyor? Piyasalarda politika faizinin yüzde 15’in altında bir seviyeye yükseltilebileceğini düşünenlerin sayısı çok fazla değil. Genel beklenti politika faizinin yüzde 20’nin altında belirlenmeyeceği yönünde. Merkez’in politika faizini yüzde 20’ye çıkarması önümüzdeki aylarda yapılacak toplantılarda kademeli artışın süreceği beklentilerini güçlendirecek. ABD’li JP Morgan, Merkez Bankası’nın 22 Haziran’da faizleri yüzde 25’e yükseltebileceği tahmininde bulunurken, Goldman Sachs yaptığı değerlendirmede, “"Tamamen Ortodoks karar vericiler Türkiye'de faizleri yüzde 40'a çıkarabilir" ifadelerini kullanmıştı. Ancak konuştuğum bankacılar, Merkez’in Goldman Sachs’ın tahmini gibi faizleri yüzde 40’a çıkarmasının ‘zor’ olduğu görüşünde.

Fed’in kararları izlenecek

Fransız banka Societe Generale ise Merkez Bankası’nın 22 Haziran’da faizleri yüzde 15’e yükselteceği, temmuz ve ağustos aylarında 500’er baz puanlık iki artırıma daha gideceğini tahmin ediyor. Evet kurumlardan farklı farklı tahminler gelse de enflasyonun kontrol altına alınması halinde yeniden faiz indirimlerinin gündeme geleceği konusunda herkes hemfikir. Bu süreçte özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararları kritik öneme sahip. Son toplantıda faiz artırmayan Fed’in iki faiz artırımı için kapıyı açık bırakmıştı. Fed’in faiz artırımlarını bitirip, indirimlere başlayacağı bir ortam Türkiye’nin elini rahatlatabilir.

Borsa İstanbul’da 5.572 puana dikkat!

BIST 100 Endeksi’ni teknik görünümüne bakalım… Haftalık bazda endeks 5 bin 700 puanın üzerinde tutunmayı başaramadı. Bu seviyeden başlayan bir düşüş trendinin olması teknik açıdan bu noktayı kritik hale getiriyor. Bu trendin kırıldığının teyit edilmesi için 5 bin 700- 5 bin 720 puan bandının hacimli geçilmesi gerekiyor. Bu seviyenin öncesinde bir diğer önemli seviye 5 bin 572 puanda. Endeks ilk olarak bu seviyenin üzerinde kalıcı olabilirse yeni tarihi zirvelerini hedefleyebilir. Tersi durumda yani fiyatların 5 bin 572 puanın altında oluşması bahsettiğim düşüş trendini yeniden test etmesine neden olabilir. Böyle bir durumda ilk aşamada 5 bin 210 – 5 bin 220 bandına doğru bir geri çekilme riskini var. Dolayısıyla yeni pozisyon açmak için kritik seviyelerin geçilmesi beklenebilir.