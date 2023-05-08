Borsadaki düşüş fırtınası hangi seviyede duracak?
Seçimlerde son viraja girildi. Bu hafta piyasalarda seçim öncesi son işlemler yapılacak. Geçen yıl enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyenlerin tek adresi olarak öne çıkan Borsa İstanbul, yüzde 200’e yakın değer artışıyla tarih yazmıştı. Bu sene ise seçimlere yönelik belirsizliğin de etkisiyle hisse senedi yatırımcısı çok hırpalandı. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler sonrasında bu belirsizliğin ortadan kalkıp kalkmayacağı da bir başka belirsizlik… Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması piyasalarda kara bulutların bir süre daha yatırımcının tepesinde ikamet edeceği anlamına geliyor. 13’üncü Cumhurbaşkanı’nın ilk turda belirlenmesine karşın Meclis çoğunluğunu farklı ittifak kazanması halinde işleyişin sekteye uğrayıp uğramaması ufukta yeni bir seçime işaret edip etmeyeceği bir başka belirsizlik.
Borsa yine tarih yazıyor!
Geçen yıl rekor artışıyla tarih yazan Borsa İstanbul, bu yıl peş peşe yaşadığı düşüşlerle de tarihe adını yazdırıyor. Borsada yılbaşından bu yana tam 4 kez yüzde 15’in üzerinde düşüş yaşandı. Geçmiş verilere baktığımızda 4 ay gibi bir süreçte 4 kez bu büyüklükte bir ‘düşüş fırtınası’na raslanmadı. Geçmişte bu büyüklükte çok düşüş oldu ama peşinden gelen sarsıntılar ‘artçı’ büyüklüğündeydi. Ocak, mart ve nisan aylarında yaşanan sarsıntıların her biri ayrı bir deprem etkisi yarattı. Düşüşün başladığı zirve ile sonrasında görülen en düşük seviyeye bakıldığında en sert düşüş yüzde 25 ile 23 Ocak-8 Şubat arasında yaşandı. BIST 100 Endeksi 3-12 Ocak arasında yüzde 20, 9 Mart- 3 Nisan arasında yüzde 15 geriledi.
Tarih düşüşlerle dolu
Borsa İstanbul’da 13 Nisan’da 5 bin 198 puandan başlayan son düşüş trendinde en düşük 4 bin 311 puan görüldü. Bu düşüşün dibinden henüz dönüş olmadı. Yani bu düşüşün boyutu henüz net değil. Ama 13 Nisan’da başlayan düşüşte kayıp yüzde 17’ye ulaştı. Son satış dalgasının hangi seviyede duracağını seçimlerden çıkacak sonuç belirleyecek gibi. Sayfada yer alan tabloda 2019 yılından bu yana yaşanan en büyük düşüşleri görebilirsiniz. BIST 100 grafiğine daha uzun vadede baktığımızda 2004 yılından bu yana haftalık bazda 10 büyük düşüş yaşandı. Bunların en büyüğü yüzde 65 ile küresel ekonomik krizin patlak verdiği 2008 yılında yaşandı. Bunun dışında 4 kez yüzde 35 büyüklüğünde düşüş oldu. Son yaşanan düşüşe bakıldığında yılbaşından bu yana gerçekleşen erime yüzde 20’yi aştı.
Panik yapmayın! Bu ilk düşüş değil
Borsada yaşanan son düşüşler birçok yatırımcıyı derinden etkiledi. Özellikle borsa ile son tanışanların bakiyelerinde ciddi kayıplar oldu. Endekste bu yılki kayıp her ne kadar yüzde 20 olsa da hisse bazında çok daha büyük düşüşler yaşandı. Benzer kayıplar geçmişte çok defa yaşandı. Hepsinde kayıplar belli bir süre sonra telafi edildi. Dolayısıyla borsada yaşananlar buranın kısa vade düşünenler ve tasarruflarının tamamını hissede değerlendirenlerin için uygun bir yer olmadığını bir kez daha gösterdi. Eğer düşüşlerde panik yapmayanlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için borsadaki paralarına bağımlı olmayanlar, hisse alırken kredi kullanmayanlar belli bir süre sonra artıya geçecektir. Geçmiş aylarda bu sayfada paylaştığım bir tablo 5 yıllık sürede hiçbir dönemde borsa yatırımcısının anaparasında kayıp yaşamadığını ortaya koyuyordu.
Borsa İstanbul kritik virajda
BIST 100 Endeksi’nde teknik görünüme gelirsek… Endeks, 18 Temmuz 2022 haftasında başlayan yükseliş trendinin altına inmiş durumda. Cuma günkü kapanış da 4 bin 430- 4 bin 450 puan bandındaki destek noktasının altında gerçekleşti. Bu hafta bu seviyelerin üzerine doğru bir yükseliş olmaz ise düşüşün 3 bin 719-3 bin 868 puan bölgesine kadar devam etme riski bulunuyor. Endekste tam anlamıyla bir rahatlamadan bahsetmek için 2 Ocak 2023 haftasında başlayan düşüş trendinin üzerine çıkılması gerekiyor. Bu trendin bu hafta direnç noktası ise 5 bin 313 puan seviyesine denk geliyor. Bu trend çizgisinin yukarı doğru kırılmadığı sürece borsada yeni bir yükseliş trendinden bahsetmek zor.