Borsadaki düşüş yerini yükselişe bırakacak mı?

Yeni yılın ilk ayı borsa yatırımcısı için pek de bekledikleri gibi geçmedi. 2022 yılında yüzde 200’e yakın değer kazanan BIST 100 Endeksi, ocak ayının ilk gününden bu yana yüzde 5.77 geriledi. Bu süreçte satış dalgalarının boyu da oldukça yüksek oldu. 3 Ocak’ta 5704 puanla tarihi zirvesini gören BIST 100 Endeksi, tarihler 12 Ocak’ı gösterdiğinde 4601 puana kadar geriledi. Yani 7 işlem gününde endekste yüzde 20’ye yakın bir erime yaşandı. Endeksteki bu tarihi düşüş çok sayıda hisseye daha büyük kayıp olarak yansıdı. 12 Ocak’taki dip seviyeden başlayan tepki alımları 5569 puana kadar sürdü. Ancak bu yükselişin devamını getiremedi ve yeniden satışlar hızlandı. Son 5 işlem gününü ‘kırmızı’ kapatan endeks geride bıraktığımız haftayı 5191 puandan tamamladı.

Birçok hissede kayıplar yüksek

Ocak ayında BIST 100 Endeksi’nde yer alan hisselerin 11’i yatırımcısına getiri sunarken 19 hissedeki kayıp endeksin altına kaldı. Geriye kalan 70 hisse ise yatırımcısına endeksin üzerinde kayıp yaşattı.

38 hissede son 1 aylık kayıp yüzde 15’in üzerinde gerçekleşti. Peki seçimin yapılacağı ve genel beklentinin olumlu olduğu borsada bu düşüşün nedenleri neydi? Aslında yaşanan gelişmelere bakıldığında borsadaki yükseliş trendinin devamını engelleyen somut bir gelişme yok. Nedenler daha çok borsanın kendi iç dinamikleriyle açıklanabilir. Öncelikle geçen yıl yaşanan hızlı çıkışın ardından yükselişin hız kesmesi normal. Bunda geçen yıl üç haneli rakamlara yaklaşan enflasyonda baz etkisiyle de olsa yönün aşağıya dönmesi etkili. Yine yükselişten faydalanmak isteyenlerin artan kredili işlemlerinin yüksek boyutlara ulaşması, geri çekilmelerde kredilerin kapatılma çabası nedeniyle düşüşleri derinleştiriyor.

VİOP'un etkisi artıyor

Döviz ve sabit getirili enstrümanlara oluşan enflasyonun altındaki getiriler nedeniyle borsaya yönelen yeni yatırımcıların, düşüşlerde paniğe kapılmaları da borsada düşüşün derinleşmesine neden olan bir diğer neden

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) kaldıraçlı işlemlerde artan hacimler de yine spot piyasa üzerinde geçmişe göre daha etkili oluyor. Her ne olursa olsun bu bahsettiğimiz gerekçeler hep kısa vadeli hareketlerle ilgili.

Yatırımcıların bu tür hareketlerden etkilenmemeleri hisse senedi yatırımlarına uzun vadeli bakmaları hem bakiyelerini hem de psikolojileri koruyacaktır. Çünkü borsanın geçmiş yıllardaki performanslarına baktığımızda 5 yıl vadede anaparasını kaybeden yatırımcı yok.

BIST 100 Endeksi’nde bu seviyelere dikkat!

Gelelim BIST 100 Endeksi’nde teknik görünüme…

Endeks haftalık bazdaki grafikte yukarı hareketlerde zorlanmasına karşın hala 18 Temmuz 2022 haftasında başlattığı yükseliş trendi üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Bu hafta için bu trendin destek noktası 5 bin 23 puan seviyesine denk geliyor.

Bu nokta aynı zamanda 4 bin 984 puan seviyesinde bulunan yatay destek seviyesine yakın olması açısından önemli. Bu destek noktasının altına inilmesi ise endekste emniyet supabı görevi görecek 4 bin 761 puan desteğinin test edilme riskini artırabilir. Önümüzdeki hafta bu destek noktaları takip edilecek. Bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece endekste inişli çıkışlı bir fiyat seyri de olsa şu ün için trendin yukarı olduğu söylenebilir.

Özellikle 4 bin 761 puan desteğinin altına inilmesi durumunda ise endeksteki olumlu teknik görünümün bozulma riskini unutmamak gerekiyor. Olası yukarı hareketlerde bu hafta için 5 bin 580 puan seviyesi yatay direnç noktası konumunda. Bu noktanın üzerinde ise trend desteği olması açısından 6 bin 284 puan seviyesine dikkat etmekte fayda var.

Hisse seçiminin önemi arttı

Endekste testere trendinin yaşandığı son günlerde hisse seçiminin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Endeksin düşüşüne rağmen yatırımcısına getiri sunan ya da daha az kaybettiren hisseler var. 2022 son çeyrek bilançolarının açıklanmaya başlamasıyla borsada hisse bazlı hareketlilik öne çıkacaktır. Yine seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasıyla bu tarihe kadar olan süreçte seçim sonuçlarına yönelik pozisyonlar endekste dalgalanmalara neden olabilir.