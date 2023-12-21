Borsanın yarısı endekse yenildi

Endeks her ne kadar tarihi zirvesinin yüzde 9 altında olsa da hisse bazında kayıplar çok daha büyük. BIST 100 Endeksi şu an seçim öncesindeki seviyesinin yüzde 70 üzerinde ama borsadaki hisselerin yarısı bu süreçte endeksin altında bir performans gösterdi. Hesaba 6.5 aylık enflasyon dahil edilirse bakiyelerdeki erime çok daha büyüyor.

Borsa yatırımcısı için son aylar oldukça sancılı geçiyor. Endeks ekim ayı başında gördüğü 8 bin 562 puandaki zirvesinden sonra düşüşe geçti ve kasım başında 7 bin 297 puana kadar indi. Bu düşüş Filistin-İsrail savaşı ile başladı. Geçen 10 haftalık süreçte ise endeks 7 bin 400-8 bin 100 aralığına sıkıştı kaldı.

Geldiğimiz seviyeler itibarıyla BIST 100 Endeksi, tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 9 altında. Ama hisse bazında durum çok farklı. Çok sayıda hisse tarihi zirvelerinden yüzde 30-50 civarı geri çekildi. Zirvesinden yüzde 50 düşen bir hissenin aynı seviyeyi tekrar görebilmesi için yüzde 100 yükselmesi gerekiyor. Bu hesaba 2.5 ayda sabit getirili enstrümanlarda ‘kaybedilen’ yaklaşık yüzde 10’luk getiri fırsatı katılırsa durum daha da moral bozucu.

Endeks yükseldi ama…

Filistin-İsrail savaşı düşüş trendini her ne kadar başlatmış gözükse de piyasaya taze para girişinin güçlenmemesi, artan faizlere bağlı olarak kredili işlemlerin maliyetinin yükselmesi, mevduat gibi risksiz alternatif yatırım araçlarının cazibesinin artması söz konusu satış baskısının diğer nedenleri olarak sıralanıyor. Fotoğrafa biraz daha geniş açıdan bakarsak son 2.5 ayda yaşanan düşüş, borsadaki hisselerin yarısında seçim sonrası dönemdeki rallide elde edilen getirileri resmen silip süpürdü. BIST 100 Endeksi, cumhurbaşkanlığında ikinci tur seçimlerinin yapıldığı 28 Mayıs’a 4 bin 580 puandan girdi. Seçimlerin ardından yeni ekonomi yönetiminin belirlenmesi ve atılan ‘rasyonel’ adımlarla endeks bugün itibarıyla 26 Mayıs kapanışının yüzde 70 üzerinde bunuyor.

Borsanın sadece yarısı mutlu

Peki yatırımcılar 26 Mayıs’taki fiyatlara göre hisse bazında nasıl bir performansla karşı karşıya kaldı? Seçimlere girilirken Borsa İstanbul’da toplam 493 hisse senedi işlem görüyordu. Hisse fiyatlarının geldiği seviyelere bakıldığında, 22 hissenin fiyatı 26 Mayıs kapanış rakamlarının altına inmiş durumda. Endeksin gerisinde kalan yani yüzde 70’in altında artan hisse sayısı ise tam 245. Yani borsadaki hisselerin yarısı seçim sonrasındaki dönemde yatırımcılarına endeksi altında getiri sağladı. Hisselerin yüzde 20’sinin seçim sonrası getirisi yüzde 30’u aşamadı. 248 hisse senedi ise bu süreçte yatırımcılarına endeksin üzerinde kazanç sağladı.

En çok artan ve düşen hisseler

26 Mayıs sonrası performanslara hisse bazında bakıldığında en yüksek değer artışının yüzde 1.504 ile Tetamat Gıda hisselerinde yaşandığı görülüyor. Aynı dönemde Sönmez Pamuklu hisselerinde yüzde 1.264, Ray Sigorta hisselerinde yüzde 1.128, QNB Finans Finansal Kiralama hisselerinde ise yüzde 818’lik artışlar oldu. Altınyunus Çeşme, QNB Finansbank, ATP Yazılım, Çimbeton, Yaprak Süt, Kuştur Kuşadası Turizm yine seçim sonrası en çok kazandıran hisseler olarak sıralanıyor. Seçim sonrası en çok düşen hisseler listesinin ilk sırasında ise yüzde 77 ile İhlas Haber Ajansı yer alıyor: İşbir Sentetik Dokuma, Aksu Enerji, İmaj Makine, Gimat Mağazacılık, Doğusan, Pamel Elektrik yine en çok değer kaybedenler listesinde.