Borusan Cat’ın dijital dönüşümü Harvard’a konu oldu
Borusan Cat’ın dijital dönüşüm hikayesi Türkiye’nin dev şirketlerine örnek oldu, Harvard’da ise vaka çalışması olarak görüldü. Bundan 8 sene önce çalışmalara başlayan şirket, bugün ‘müneccim’ ve Boom360 uygulamasına 70 milyon dolar harcayarak operasyonel verimliliği artırdı.
Dijital dönüşüm yolculuğunu 2017 yılında ateşleyen Borusan Cat, bugün dev iş makinelerinin arızalarını önceden tespit ederek, uygulama üzerinden tamir edecek inovasyona ulaştı. Caterpillar’ın distirübütörlüğünü yapan Borusan Cat, İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın önderliğinde, reaktif bir iş modelinden proaktif yaklaşıma geçerek operasyonel verimliliğini artırdı.
Bu devrimin en önemli adımlarından biri ise yapay zeka destekli, önleyici bakım ve arıza tespit sistemi “Müneccim” oldu. Borusan Cat’in bu dönüşümü, küresel çapta bir başarı hikayesi olarak Harvard Business School’da da vaka çalışması olarak yerini alırken, Türkiye’nin önde gelen holdinglerine de ilham kaynağı oldu.
70 milyon dolarlık dijital yatırım
Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, 2017'de göreve geldiklerinde şirketin bir değişime ihtiyaç duyduğunu fark ettiklerini anlatarak, geleneksel “bakım zamanı geldiğinde gel, arıza yaptığında tamir ettir” yaklaşım yerine, proaktif bir model üzerine çalıştıklarını anlattı. Bu vizyonla yola çıkan şirket, bankacılık, sigortacılık ve havacılık sektörlerinden gelen bir ekip ile yola çıktı. Hedef, makinelerdeki binlerce sensörden gelen veriyi analiz ederek arızaları önceden tahmin etmekti. Bu dijital dönüşüm yolculuğuna 70 milyon doların üzerinde yatırım yapıldı. G
ünaydın, bu süreci insan sağlığı ile benzeştirerek "Vücudunuzda küçük sensörler olduğunu ve olabilecek bir hastalığı önceden bildiğinizi düşünün. Biz de makineler için aynısını yaptık. Bu yaklaşımın sonucu “Müneccim” oldu. Müneccim, işimizin kalplerinden biri oldu. Sistem, yüzde 97 doğrulukla potansiyel arızaları bildiriyor” diye konuştu.
Boom360: Müşterinin dijital ikizi
Müşteri deneyimini dönüştüren bir diğer inovasyon ise Boom 360 dijital platformu oldu. Bu platform, müşterilerin şikayetlerini iletebildiği, servis talebinde bulunabildiği, yedek parça ve hatta makine satın alabildiği, makinelerinin arıza durumlarını anlık takip edebildiği bir “dijital ikiz” görevi görüyor. Günaydın, “Biz aslında bankaların şubelerden dijitale geçiş gibi bir dönüşüm yaşıyoruz” diyor.
Boom360 üzerinden günlük 1000’e yakın müşteri girişi gerçekleşiyor ve yedek parça satışlarının yüzde 40’ı, inşaat endüstrisindeki satışların ise yüzde 50’si bu platform üzerinden yapılıyor. Caterpillar’ın en başarılı distribütörlerinden biri olduklarını kaydeden Günaydın, “Boom360 gibi sektörde fark yaratan uygulamalar ile Caterpillar dünyasında da “benchmark” olarak anılıyoruz” dedi.
Shazam ilham kaynağı oldu
Boom360, Borusan Cat’in sesle arızayı tespit eden yapay zeka uygulamasına erişerek olası bir arızayı 30 saniye gibi kısa bir sürede teşhis etmeye olanak tanıyor. Bu yenilikçi ses tanıma sisteminin geliştirilmesinde ise ilginç bir ilham kaynağı oldu; Shazam. Başlangıçta laboratuvar ortamında başarılı olan sistem, gerçek çalışma ortamında gürültü nedeniyle aksaklık yaşasa da, müzik alanından gelen bir uzmanın frekans analizleriyle iyileştirilerek bugün iş makinelerinin ortam sesinden çalışma sesini ayırt edip arıza tespiti yapabilen benzersiz bir teknolojiye dönüştü.
Harvard’a konu, Türkiye’nin devlerine örnek oldu
Borusan Cat’in bu dijital dönüşüm ve inovasyon hikayesi, dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Harvard Business School’un ders müfredatına vaka çalışması olarak girdi. Özgür Günaydın, Harvard’ın kıdemli profesörleri tarafından özel olarak davet edildiğini ve Boston’da 150’şer kişilik iki sınıfta bu başarı hikayesini anlattığını belirtti. Bu başarı sadece uluslararası alanda değil, Türkiye içinde de büyük yankı uyandırdığını aktaran Özgür Günaydın, başta Türkiye’nin en büyük holdingleri olmak üzere bir çok şirkete de iyi örnek olarak, Borusan Cat’in dijital dönüşüm deneyimini anlattığını ifade etti.
Teknik lise mezunları fabrikada çalışmak istemiyor
Borusan Cat, dijital dönüşümde insan kaynağını da merkeze aldı. Özgür Günaydın, insan kaynakları konusunda karşılaştıkları ilginç bir durumu şöyle ifade etti: “Teknik lise mezunları, maalesef bazen fabrikada çalışmak yerine şehirde güvenlik görevlisi olmayı tercih edebiliyor. Bu durum, sektördeki en büyük problemlerden biri. Ancak biz, okullarla birlikte çalışarak, ziyaret ederek gençlerimizi sektöre kazandırmak için birlikte çalışıyoruz.”
500 tonluk vince kadın operatör
Borusan Cat’in inovasyon ve kapsayıcılık alanındaki çabaları arasında kadın teknisyen ve kadın operatör eğitimleri de bulunuyor. Özgür Günaydın, bu konudaki gururunu, “Türkiye’deki 500 tonluk en büyük vinci bir kadın operatörümüz kullanıyor” dedi.
Döngüsel ekonomiye 100 milyon dolar katkı
Borusan Cat’in dijitalleşme yolculuğundaki bir diğer önemli adım, yeniden üretim tesisleri oldu. Gebze ve Ankara’da kurulan bu tesisler, Caterpillar’ın inşaat endüstrisindeki komponent yenileme sertifikasına sahip dünyadaki tek örnek. Özgür Günaydın, “Bu tesislerde, kullanım ömrünün sonuna gelmiş, hurdaya ayrılacak makineleri alıp adeta sıfırdan farksız hale getiriyoruz. Motor bloğunu taşlayarak, parçaları işleyerek ve özel CNC tezgahlarımızla yeniden üreterek, makinelere ikinci, üçüncü, hatta beşinci bir ömür verebiliyoruz. Ürünlere yeni seri numaraları veriyoruz” dedi. Bu döngüsel ekonomi modelinin sadece Türkiye için değil, dünya genelinde de büyük bir başarıya dönüştüğünü belirten Günaydın, “Bu yenileme operasyonları sayesinde 100 milyon dolara yakın döngüsel ekonomiye katkı sağlandı” ifadelerini kullandı.
3 iş kolunda 1.2 milyar dolar ciro
Özgür Günaydın, “Borusan Cat, dünya genelindeki 150 Caterpillar distribütörü arasında ciroda ilk 10’da yer alıyor ve uluslararası operasyonlarıyla Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük ilk 10 şirketinden biri olarak öne çıkıyor. Borusan Cat’in tesis ve revizyon merkezi yatırımları bugüne kadar 100 milyon doların üzerinde” dedi. 1.2 milyar dolarlık cirosu olan şirketin üç ana iş kolu bulunuyor: İnşaat endüstrisi (%40-45), madencilik (%40-45) ve enerji ile ulaşım (%20-25).
“Kazakistan’daki en büyük Türk şirketlerinden biriyiz”
İnşaat Endüstrisi, karayolları, otoyollar, tüneller, barajlar ve bina projeleri gibi altyapı ve üstyapı inşaatlarında kullanılan iş makinelerini kapsıyor. Türkiye'nin en büyük altyapı projelerinden Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu ve hatta geçmişte Atatürk Barajı gibi dev eserlerin yapımında Borusan Cat ekipmanları aktif rol oynadı.
Madencilik sektörü ise Borusan Cat için stratejik bir öneme sahip. Şirket, bakır, demir, altın ve kömür gibi çeşitli madenlerin çıkarılmasında kullanılan makineleri sağlıyor. Günaydın, “Şirketimizin en büyük operasyonu Kazakistan’da. Oradaki en büyük Türk şirketleri arasındayız” diyor. Günaydın'ın geçmişte görev yaptığı Kazakistan’da şuanda 1800 kişi istihdam ediliyor.
Enerji ve ulaşım iş kolunda ise şehir hastanelerinden kojenerasyon sistemlerine, motor yatlardan römorkörlere kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuluyor.
Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ise "İklim, İnsan ve İnovasyon" olmak üzere üç ana başlıkta toplanıyor. Karbon ayak izini azaltma, döngüsel ekonomiye katkı, kapsayıcılık, eşitlik ve iş sağlığı güvenliği gibi alanlarda önemli projeler yürütülüyor.