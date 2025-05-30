Borusan Cat’ın dijital dönüşümü Harvard’a konu oldu

Borusan Cat’ın dijital dönüşüm hikayesi Türkiye’nin dev şirketlerine örnek oldu, Harvard’da ise vaka çalışması olarak görüldü. Bundan 8 sene önce çalışmalara başlayan şirket, bugün ‘müneccim’ ve Boom360 uygulamasına 70 milyon dolar harcayarak operasyonel verimliliği artırdı.

Dijital dönüşüm yol­culuğunu 2017 yılın­da ateşleyen Borusan Cat, bugün dev iş makineleri­nin arızalarını önceden tes­pit ederek, uygulama üzerin­den tamir edecek inovasyona ulaştı. Caterpillar’ın distirü­bütörlüğünü yapan Borusan Cat, İcra Kurulu Başkanı Öz­gür Günaydın önderliğinde, reaktif bir iş modelinden pro­aktif yaklaşıma geçerek ope­rasyonel verimliliğini artırdı.

Bu devrimin en önemli adım­larından biri ise yapay zeka destekli, önleyici bakım ve arıza tespit sistemi “Münec­cim” oldu. Borusan Cat’in bu dönüşümü, küresel çapta bir başarı hikayesi olarak Har­vard Business School’da da vaka çalışması olarak yeri­ni alırken, Türkiye’nin önde gelen holdinglerine de ilham kaynağı oldu.

70 milyon dolarlık dijital yatırım

Borusan Cat İcra Kuru­lu Başkanı Özgür Günaydın, 2017'de göreve geldiklerinde şirketin bir değişime ihtiyaç duyduğunu fark ettiklerini anlatarak, geleneksel “bakım zamanı geldiğinde gel, arıza yaptığında tamir ettir” yakla­şım yerine, proaktif bir model üzerine çalıştıklarını anlattı. Bu vizyonla yola çıkan şirket, bankacılık, sigortacılık ve havacılık sektörlerinden ge­len bir ekip ile yola çıktı. He­def, makinelerdeki binlerce sensörden gelen veriyi analiz ederek arızaları önceden tah­min etmekti. Bu dijital dönü­şüm yolculuğuna 70 milyon doların üzerinde yatırım ya­pıldı. G

ünaydın, bu süreci in­san sağlığı ile benzeştirerek "Vücudunuzda küçük sen­sörler olduğunu ve olabile­cek bir hastalığı önceden bil­diğinizi düşünün. Biz de ma­kineler için aynısını yaptık. Bu yaklaşımın sonucu “Mü­neccim” oldu. Müneccim, işi­mizin kalplerinden biri oldu. Sistem, yüzde 97 doğrulukla potansiyel arızaları bildiri­yor” diye konuştu.

Boom360: Müşterinin dijital ikizi

Müşteri deneyimini dönüş­türen bir diğer inovasyon ise Boom 360 dijital platformu ol­du. Bu platform, müşterilerin şikayetlerini iletebildiği, ser­vis talebinde bulunabildiği, ye­dek parça ve hatta makine sa­tın alabildiği, makinelerinin arıza durumlarını anlık takip edebildiği bir “dijital ikiz” gö­revi görüyor. Günaydın, “Biz aslında bankaların şubelerden dijitale geçiş gibi bir dönüşüm yaşıyoruz” diyor.

Boom360 üzerinden günlük 1000’e yakın müşteri girişi gerçekleşiyor ve yedek parça satışlarının yüz­de 40’ı, inşaat endüstrisinde­ki satışların ise yüzde 50’si bu platform üzerinden yapılıyor. Caterpillar’ın en başarılı dist­ribütörlerinden biri oldukla­rını kaydeden Günaydın, “Bo­om360 gibi sektörde fark yara­tan uygulamalar ile Caterpillar dünyasında da “benchmark” olarak anılıyoruz” dedi.

Shazam ilham kaynağı oldu

Boom360, Borusan Cat’in sesle arızayı tes­pit eden yapay zeka uygula­masına eri­şerek olası bir arıza­yı 30 saniye gibi kısa bir sü­rede teşhis etmeye olanak ta­nıyor. Bu yenilikçi ses tanıma sisteminin geliştirilmesinde ise ilginç bir ilham kaynağı ol­du; Shazam. Başlangıçta la­boratuvar ortamında başarı­lı olan sistem, gerçek çalışma ortamında gürültü nedeniy­le aksaklık yaşasa da, müzik alanından gelen bir uzmanın frekans analizleriyle iyileşti­rilerek bugün iş makineleri­nin ortam sesinden çalışma sesini ayırt edip arıza tespiti yapabilen benzersiz bir tek­nolojiye dönüştü.

Harvard’a konu, Türkiye’nin devlerine örnek oldu

Borusan Cat’in bu dijital dönüşüm ve inovasyon hi­kayesi, dünyanın en prestij­li eğitim kurumlarından biri olan Harvard Business Scho­ol’un ders müfredatına va­ka çalışması olarak girdi. Öz­gür Günaydın, Harvard’ın kı­demli profesörleri tarafından özel olarak davet edildiğini ve Boston’da 150’şer kişilik iki sınıfta bu başarı hikayesini anlattığını belirtti. Bu başa­rı sadece uluslararası alanda değil, Türkiye içinde de bü­yük yankı uyandırdığını ak­taran Özgür Günaydın, baş­ta Türkiye’nin en büyük hol­dingleri olmak üzere bir çok şirkete de iyi örnek olarak, Borusan Cat’in dijital dönü­şüm deneyimini anlattığını ifade etti.

Teknik lise mezunları fabrikada çalışmak istemiyor

Borusan Cat, dijital dönüşümde insan kaynağını da merkeze aldı. Özgür Günaydın, insan kaynakları konusunda karşılaştıkları ilginç bir durumu şöyle ifade etti: “Teknik lise mezunları, maalesef bazen fabrikada çalışmak yerine şehirde güvenlik görevlisi olmayı tercih edebiliyor. Bu durum, sektördeki en büyük problemlerden biri. Ancak biz, okullarla birlikte çalışarak, ziyaret ederek gençlerimizi sektöre kazandırmak için birlikte çalışıyoruz.”

500 tonluk vince kadın operatör

Borusan Cat’in inovasyon ve kapsayıcılık alanındaki çabaları arasında kadın teknisyen ve kadın operatör eğitimleri de bulunuyor. Özgür Günaydın, bu konudaki gururunu, “Türkiye’deki 500 tonluk en büyük vinci bir kadın operatörümüz kullanıyor” dedi.

Döngüsel ekonomiye 100 milyon dolar katkı

Borusan Cat’in dijitalleşme yolculuğundaki bir diğer önemli adım, yeniden üretim tesisleri oldu. Gebze ve Ankara’da kurulan bu tesisler, Caterpillar’ın inşaat endüstrisindeki komponent yenileme sertifikasına sahip dünyadaki tek örnek. Özgür Günaydın, “Bu tesislerde, kullanım ömrünün sonuna gelmiş, hurdaya ayrılacak makineleri alıp adeta sıfırdan farksız hale getiriyoruz. Motor bloğunu taşlayarak, parçaları işleyerek ve özel CNC tezgahlarımızla yeniden üreterek, makinelere ikinci, üçüncü, hatta beşinci bir ömür verebiliyoruz. Ürünlere yeni seri numaraları veriyoruz” dedi. Bu döngüsel ekonomi modelinin sadece Türkiye için değil, dünya genelinde de büyük bir başarıya dönüştüğünü belirten Günaydın, “Bu yenileme operasyonları sayesinde 100 milyon dolara yakın döngüsel ekonomiye katkı sağlandı” ifadelerini kullandı.

3 iş kolunda 1.2 milyar dolar ciro

Özgür Günaydın, “Borusan Cat, dünya genelindeki 150 Caterpillar distribütörü arasında ciroda ilk 10’da yer alıyor ve uluslararası operasyonlarıyla Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük ilk 10 şirketinden biri olarak öne çıkıyor. Borusan Cat’in tesis ve revizyon merkezi yatırımları bugüne kadar 100 milyon doların üzerinde” dedi. 1.2 milyar dolarlık cirosu olan şirketin üç ana iş kolu bulunuyor: İnşaat endüstrisi (%40-45), madencilik (%40-45) ve enerji ile ulaşım (%20-25).

“Kazakistan’daki en büyük Türk şirketlerinden biriyiz”

İnşaat Endüstrisi, karayolları, otoyollar, tüneller, barajlar ve bina projeleri gibi altyapı ve üstyapı inşaatlarında kullanılan iş makinelerini kapsıyor. Türkiye'nin en büyük altyapı projelerinden Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu ve hatta geçmişte Atatürk Barajı gibi dev eserlerin yapımında Borusan Cat ekipmanları aktif rol oynadı.

Madencilik sektörü ise Borusan Cat için stratejik bir öneme sahip. Şirket, bakır, demir, altın ve kömür gibi çeşitli madenlerin çıkarılmasında kullanılan makineleri sağlıyor. Günaydın, “Şirketimizin en büyük operasyonu Kazakistan’da. Oradaki en büyük Türk şirketleri arasındayız” diyor. Günaydın'ın geçmişte görev yaptığı Kazakistan’da şuanda 1800 kişi istihdam ediliyor.

Enerji ve ulaşım iş kolunda ise şehir hastanelerinden kojenerasyon sistemlerine, motor yatlardan römorkörlere kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuluyor.

Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ise "İklim, İnsan ve İnovasyon" olmak üzere üç ana başlıkta toplanıyor. Karbon ayak izini azaltma, döngüsel ekonomiye katkı, kapsayıcılık, eşitlik ve iş sağlığı güvenliği gibi alanlarda önemli projeler yürütülüyor.