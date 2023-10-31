Bu hafta gündem yoğun

Bu hafta gündem oldukça yoğun ilk olarak çarşamba günü Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonlanacak. Perşembe günü Türkiye’de yılın son Enflasyon Raporu TCMB Başkanı tarafından sunulacak. Cuma günü içeride ekim ayı enflasyon rakamı açıklanacak ve aynı günün öğleden sonrasında ABD’de tarım dışı istihdam verileri gelecek.

Fed’in kasım toplantısında faiz oranlarında değişime gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, karar metnindeki ifadeler ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları küresel çapta fiyatlamaları şekillendirecektir.

Fed Başkanı Powell’ın enflasyonla mücadele vurgusu ile sıkı duruşun korunacağı söylemini devam ettireceği, veri odaklı ve temkinli yaklaşımın sürdürüleceği ve jeopolitik risklerin yakından izlendiğine ilişkin mesajların öne çıkacağı bekleniyor.

Aynı zamanda büyümenin güçlü kalması durumunda son açıklamasında belirttiği gibi ek faiz artışlarına gidilebileceği uyarısının sürdürüleceğini düşünüyoruz. Söylemler bu beklentilerin dışında sertleşecek ya da yumuşayacak olursa fiyatlamalar üzerindeki etki de ağırlaşabilir. Fed’in faiz artışlarının sonuna yaklaştığını (hatta gelmiş de olabilir) ve 2024 yılının ikinci yarısı itibariyle kademeli bir indirim döngüsünün başlayacağı görüşümüzü koruyoruz.

Buna karşın eğer jeopolitik riskler küresel büyümeyi tehdit edecek boyuta ulaşmazsa, faiz indirim döngüsünün geç ve oldukça yavaş bir şekilde olacağını ve sıkı para politikasının ciddi bir resesyona giden bir durum yaşanmazsa hem Fed hem de küresel merkez bankaları nezdinde uzun bir süre korunacağının altını çizmek lazım. Fed sonrası ABD’de Cuma günü açıklanacak istihdam verileri Fed’den gelen mesajlarla harmanlanacaktır. Hatırlanacak olursa geçen ay tarım dışı istihdam rakamı neredeyse piyasa beklentisinin iki katına yakın bir artış göstermişti.

Benzer bir eğilim Fed endişelerini artırarak piyasalarda yeni bir dalga getirebilir. İçeride ise TCMB’nin enflasyon raporu ile yılsonu ve belki de gelecek yılsonu enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar yaptığını göreceğiz. TCMB Başkanı’nın burada vereceği mesajlar tahminlerde yapılacak revizyonlardan daha önemli olacaktır.

Cuma günü açıklanan enflasyon rakamlarının piyasa etkisinin sınırlı kalacağını düşünsek de ekonominin genel gidişatı açısından önemli bir gösterge olmaya devam edecektir. Elbette bir süredir olduğu gibi bu hafta da Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalar ile ilgili gelişmeler kritik olmaya devam edecek. Ortadoğu’daki gerilimin daha geniş bir bölgeye yayılabileceği ve başka ülkelere de sıçrayabileceğine ilişkin endişeler küresel risk iştahı üzerinde bir süre daha baskı oluşturmaya devam edecek gibi görünüyor.