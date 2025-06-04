  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Erkin IŞIK
  4. Bu sefer acele etmeyelim

Bu sefer acele etmeyelim

Erkin IŞIK
Erkin IŞIK PARASAL EKONOMİ erkin.isik@dunya.com

Mayıs ayında enf­lasyon görü­nümünde belirgin ve beklentilerin ötesin­de bir iyileşme yaşan­dı. Aylık artışın %1.5 ile %2 civarındaki pi­yasa beklentisinin al­tında kalmasının ya­nında, bugün açıkla­nacak enflasyonun ana eğilim gösterge­sinde de belirgin bir düşüş hesaplıyoruz.

Önceki dönemde sorun ya­ratan hizmet fiyatlarındaki eğilimde bu ay belirgin bir iyileşme gözleniyor. Hesap­lamalarımıza göre, mevsim­sellikten arındırılmış aylık artış %2 civarında gerçekleş­ti.

Bu oran, geçen yılın orta­lama aylık %4.3 ve önceki 3 ayın %3.2 seviyelerine kıyas­la belirgin bir düşüşe işaret etmektedir.Hizmet enflas­yonunun yanı sıra, medyan enflasyon, kırpılmış ortala­ma ve çekirdek B gibi diğer çekirdek göstergeler ile oluş­turduğumuz mevsimsel dü­zeltilmiş aylık ortalama enf­lasyon ana eğilim göstergesi de önceki aylardaki %2.5 ci­varından %2’nin altına geri­lemiştir.

TL’deki sınırlı değer kaybı ve kredi büyümesinde­ki yavaşlamanın işaret ettiği şekilde, ekonomik faaliyetin ivme kaybetmesi enflasyo­nun önümüzdeki dönemde de ılımlı seyretmesini des­teklemektedir. Bu çerçevede, manşet enflasyonun yıl so­nunda piyasa beklentisi olan %30.4’ün altında, %28 sevi­yelerine gerileyeceği yönün­deki görüşümüzü koruyoruz. Muhtemelen bu veri sonra­sında piyasa beklentilerinde de düşüş gözlenecektir.

Döviz piyasası bekle diyor

Enflasyon tarafındaki bu olumlu görünüme karşın, döviz rezerv birikim hızının son dönemde yavaşladığını gözlemliyoruz. Günlük baz­da yaptığımız hesaplamala­ra göre, TCMB 19 Mart–25 Nisan döneminde 56 milyar dolar döviz satışı yaptıktan sonra, 28 Nisan itibarıyla iş­lemler yeniden alım yönüne dönmüştü. TCMB’nin 28 Ni­san–23 Mayıs arasındaki 18 iş gününde toplam 15 milyar dolar döviz alımı yaptığını hesaplıyoruz.

Takip eden 4 iş gününde ise anlamlı bir alım yapılmamıştır. Enflasyonda­ki olumlu görünüm bu alanı da olumlu etkileyebilir. Fai­zi sabit tuttuğunuz durumda, enflasyon beklentileri düşü­yorsa reel faiz artmış demek­tir. Bu da TL’nin cazibesini artırarak yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıları döviz satmaya teşvik eder. Bu yönde bir ge­lişme, para politikasını gev­şetmek açısından TCMB’nin elini rahatlatacaktır.

Yavaşlamak için yerimiz var

Kısa vadede izlenmesi ge­reken önemli bir diğer konu ekonomik aktivitedeki ya­vaşlama eğilimidir. Geçmişte bu köşede en çok vurguladı­ğım konu, enflasyonda kalıcı düşüş için büyüme eğilimi­nin yeterince yavaşlamadı­ğı olmuştur. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren bü­yümenin yeniden hız kazan­ması ve ekonomik aktivite­nin potansiyel üretim seviye­sine yaklaşması bu durumu daha görünür hâle getirmiş­tir. TCMB de son dönemde verdiği mesajlarda, ekonomi­nin yavaşlaması gerektiğine daha güçlü şekilde vurgu yap­makta; buna karşın özellikle firmalar şikâyetlerini daha yoğun dile getirmektedirler.

Son olarak, TCMB’nin Merkezin Güncesi blogunda yayımlanan “Parasal Sıkılaş­ma, Temerrüt Riski ve Fir­maların Konut Satışı” baş­lıklı çalışmada bu konuda önemli mesajlar verilmiştir. TCMB bu yazıda, karşılıksız çek oranı ve ticari kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı gibi stres göstergeleri­nin tarihsel ortalama­ların belirgin şekilde altında olduğuna dik­kat çekmiştir.

Ayrıca, 2018–2019 gibi önceki parasal sı­kılaştırma dönemle­rinde firmaların te­merrüt riskini azalt­mak için başvurduğu varlık satışlarında son dönemde artış gözlenmedi­ği, aksine düşüş görüldüğü belirtilmiştir. TCMB, firma­ların sıkılaşma öncesindeki güçlü finansal durumlarının bu görünümde etkili olduğu­nu değerlendirmektedir. Ar­tan şikâyetlere bir yanıt ni­teliği de taşıyan bu yazı ile TCMB, para politikasının sı­kı kalması ve talebin yavaş­laması gerektiği konusunda­ki kararlılığını vurgulamıştır.

Temkini elden bırakmayalım

TCMB, Nisan ayı Para Po­litikası Kurulu toplantısın­da politika faizini %46 sevi­yesine yükseltti. Ancak, haf­talık repo ihaleleriyle sınırlı likidite sağlamaya devam et­mesi nedeniyle efektif para piyasası faizi %49 düzeyin­de seyretmektedir. Mayıs ayı enflasyon verileri sonrasında TCMB’nin bu ay içinde ban­kalararası piyasada uyguladı­ğı ek sıkılaştırmayı kademeli olarak azaltarak, efektif fon­lama faizini politika faizine yaklaştırmasını beklerim.

Öte yandan, politika faizin­de indirim sürecinin başla­ması açısından Temmuz ayı toplantısının daha güçlü bir aday olmaya devam ettiğini düşünüyorum. Enflasyonda­ki düşüşle birlikte piyasada faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, finansal koşul­ların erken gevşemesine ve kredi büyümesinin yeniden hızlanmasına yol açabilir. Geçtiğimiz yılın son çeyre­ğinde tam olarak bu olmuştu.

Ayrıca enflasyon konusun­da da tek olumlu veri ile hare­ket etmenin sağlıklı olmaya­cağını, olumlu eğilimin kalı­cı hale geldiği konusunda en azından bir veri daha görmek gerektiğini düşünüyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Faizde ilk indirim yaklaşıyor 21 Mayıs 2025
Maç kaç-kaç olursa faiz düşer? 14 Mayıs 2025
Finansal Koşullar Endeksi ‘ekonomide sert fren olacak’ diyor 07 Mayıs 2025
Merkez Bankası’nın önceki yıldan sarkan zararı 30 Nisan 2025
Merkez Bankası neden sürpriz yaptı? 24 Nisan 2025
Merkez Bankası’ndan sürpriz gelir mi? 16 Nisan 2025
Faiz görünümü, enflasyonun netleşmesini bekliyor 02 Nisan 2025
Yabancı yatırımcıların TL macerası: Girişler, çıkışlar ve swap kısıtlamaları 26 Mart 2025
Güçlü talep görünümü, yavaşlama söylemini zorluyor 19 Mart 2025
Trump senaryoları 12 Mart 2025