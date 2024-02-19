Bu yıl kripto paralar için nasıl geçecek?

Kripto para piyasası 2024 yılına hızlı başladı. Boğa koşusu başlayacak mı, yatırımcıların ve piyasanın en büyük merakı bu. Bugün boğa koşusunu da tetikleyebilecek gelişmeleri ve piyasaya etkilerini ele alacağım. Bitcoin için 2023, şaşırtıcı ve de istikrarlı bir yıl oldu.

Düzenleyici söylentileri ve FED’in faiz indirimi beklentileri arasında yıla 16 bin dolar seviyelerinde başlayan Bitcoin, Boğa koşusu beklentileriyle birçok yatırım aracına göre daha istikrarlı bir yılı geride bıraktı. Yılın ilk dönemini dar bant aralığında geçiren lider kripto para birimi, Ağustos’un birkaç haftasında 29 bin dolar seviyesindeydi.

Sonrasında 25 bin dolara inen ve Ekim ayında 45 bin dolar seviyesine sıçrayan Bitcoin, 10 Ocak’ta SEC’in resmî X hesabından atılan ETF onayı ilgili twitten sonra zirve yapmış, ancak Başkan Gensler tarafından yalanlanan haberle 46 bin seviyesini inmişti. Yazıyı yazdığım sırada ise Bitcoin, 52 bin dolar bandında seyrediyor. Bitcoin için piyasa geçen yılı SEC'in spot Bitcoin ETF'lerin onay beklentisi ile geçirdi. Gensler'in her açıklaması piyasaya kimi zaman umut verdi kimi zaman da hayal kırıklığı yaşattı.

Spekülasyonlarla dolu bir yılın ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gensler, 10 Ocak'ta 11 spot Bitcoin ETF'ine onay verdiğini açıkladı ve kripto paralarının önünde emsal teşkil edecek bir dönem başladı. Bu karar, Ethereum ETF'lerin önünü açtı. Spot Bitcoin ETF'lerin onayına ilk günlerdeki girişler, yıl içinde kurumsal yatırımcının Bitcoin'e olan ilgisinin artacağı beklentisi BTC'nin 2024 fiyatlamasında majör etken olarak kabul ediliyor. Spot Bitcoin ETF'ler en popüler yatırım aracı olan Altın ETF'lerinin yerini alabilecek mi göreceğiz.

Altını çizerek belirtmek isterim; Bitcoin, son bir yılda %225 artışla yılın en çok kazandıran yatırıcım aracı olurken altındaki artış %16,82'la sınırlı kaldı. Piyasanın BTC için asıl beklentisi Nisan-Mayıs gibi gerçekleşmesi beklenen Bitcoin yarılanması. Bu yarılanma ile, dağıtılacak madenci hediyelerinin BTC fiyatlamasına pozitif yansıyacağı geçmiş yarılanmalardan yola çıkılarak tahmin ediliyor.

Ethereum'da spot Bitcoin ETF onaylarından sonra fiyatında gözle görülür bir artış oldu, bu durum Ethereum tabanlı ETF'lerin onayı hakkında piyasadaki beklentileri yansıtıyor. Bu noktada Ethereum ve Bitcoin arasındaki farka bakmalıyız. Bitcoin'i her ne kadar yeni bir teknoloji olarak değerlendirsek de aslında eski ve pahalı bir teknolojidir. Fakat arzının sınırlı olması, merkeziyetsiz ve sektöre öncülük etmesi Bitcoin'i değerli ve özel kılıyor.

Ethereum ise daha hafif ve teknolojik bir alt yapıya sahip; Ethereum üzerinde çeşitli uygulamalar veya daha iyi çözümler sunabilmek için çalışılıyor. Özellikle, yatırım şirketlerinin Bitcoin gibi Ethereum ETF'lerine de başvuru yapması ve bu başvuruları SEC'in değerlendirmeye almayı planlaması, Ethereum üzerindeki ilgiyi artıracak gibi görünüyor. Ethereum geliştiricilerinin yayınlayacağı Decun güncellemesinin 13 Mart tarihi vermesiyle birlikte heyecan iyice tavan yapabilir.

Decun güncellemesi, geliştiriciler daha hızlı ve daha ucuz işlemler sağlamayı hedeflemektedir. Güncelleme başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, Ethereum ekosistemi genişleyecek ve ETH fiyatı da olumlu etkilenecektir. Bitcoin ve Ether'le beraber 2017 boğa sezonunun en önemli koinlerinden biri de XRP'ydi. Düşük işlem ücretleri ve hızlı işlemleri sayesinde büyük bir değer kazanmış ve piyasa değeri olarak Bitcoin'in ardından ikinci sıraya yerleşmişti.

İlerleyen yıllarda SEC’le sorunlar nedeniyle Ripple Vakfı önemli gelişmeler kaydedemedi. SEC ile devam eden dava, sonucunun ne olacağı konusunda belirsizlik yaratıyor ve bu durum XRP üzerindeki olumsuz havanın dağılmasını engelliyor. Dava konusu, Ripple'ın XRP tokenını kullanarak milyonlarca dolar fon toplaması ve SEC'in bu durumu, XRP tokenının bir menkul kıymet olduğu iddiasını öne sürmesi. Ripple bu iddiayı reddetse de davanın sonucu yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Kripto paraların ETF onayları, regülasyon ve makroekonomik gelişmelerle kurumsal ve bireysel yatırımcı girişini artırması ile 2024 yılında piyasanın seyrinin olumlu olacağını öngörüyoruz. Ancak bu noktada yine özellikle kripto paralara yatırım yapmayı düşünüyor ya da planlıyorsanız kripto para okur yazarlığı için doğru ve güvenilir kaynaklardan araştırma yapmamın önemini vurgulamak isterim.