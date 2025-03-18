Bütçe açığında büyüme devam ediyor
Merkezi yönetim bütçesi 2025’in ilk iki ayında yüklü tutarlarda faiz ödemesi, cari transferler, sermaye transferleri ve mal-hizmeti alımları ile yüksek tutarda açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, bütçe harcamalarının geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 49,8 artışla 1 trilyon 33,5 milyar liraya ulaştığı, bütçe gelirlerinin ise yüzde 34,9 artışla 723,4 milyar lirada kaldığı şubat ayında 310,1 milyar lira açık verdi.
Bunun sonucunda şubatta bütçe açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 101,6 büyüdü. Ocak-şubat dönemi itibarıyla bütçe harcamaları yüzde 43,3 artışla 2 trilyon 89,9 milyar, bütçe gelirleri yüzde 42,2 artışla 1 trilyon 640,5 milyar ve iki aylık bütçe açığı yüzde 47,6 artışla 449,4 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl ilk iki ayda yüzde 79,1 olan bütçe gelirlerinin toplam giderlerini karşılama oranı bu yıl aynı dönemde yüzde 78,5’e indi.
İki ayda ödenen faiz 302,7 milyar TL
Faize, ocak ayındaki 163 milyar liradan sonra şubatta da 139,7 milyar lira ödendi ve iki aylık ödeme geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,1 artışla 302,7 milyar liraya ulaştı. Faizin toplam bütçe giderleri içinde geçen yıl ilk iki ayda yüzde 12,1 olan oranı bu yıl yüzde 14,5’e ulaştı. Faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranı da yüzde 19’dan yüzde 22’ye yükseldi.
Ocak-şubat döneminde faiz dışı bütçe harcamaları ise yüzde 39,4 artışla 1 trilyon 787,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl ocak-şubat döneminde 128,6 milyar TL olan faiz dışı açık bu yıl aynı dönemde yüzde 14 artışla 146,6 milyar liraya ulaştı.
Sosyal güvenliğe iki ayda 336 milyar
Bütçe giderleri içinde en büyük kalemi oluşturan cari transferler, ocak-şubat döneminde yüzde 39,8’lik artışla 809,5 milyar lira oldu. Bunun da 325,3 milyarı sağlık, emeklilik giderlerine katkı ve sosyal yardım şeklinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ve 10,6 milyarı İşsizlik Sigortası Fonu’na olmak üzere 335,9 milyar liralık bölümü sosyal güvenlik sistemine transfer edildi.
Yerel yönetimler, fonlar ve ilgili diğer kurumlara gelirden ayrılan pay olarak toplam 224,2 milyar lira aktarıldı. KİT’ler ve kamu bankalarının bir aylık görevlendirme giderleri de 111 milyar lira oldu. Hane halkına, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara transferler ve sosyal amaçlı ve yurt dışına yapılan transferler ile tarımsal destekleme ödemeleri için gerçekleşen toplam aktarma iki ayda 138 milyar liraya ulaştı.
İki aylık personel gideri 638 milyar TL
Kamu çalışanlarının ilk yarıyıl maaş artışlarının gerçekleştiği ocak ayında devletin toplam personel gideri 15 günlük fark ödemeleri de dahil yüzde 38’lik bir artışla 359,2 milyar lirayı bulurken, şubatta bu tutar 279,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Böylece iki aylık personel gideri yüzde 38,7 artışla 638,4 milyar liraya ulaştı.
Kamu personeli için yapılan sosyal güvenlik kurumu devlet primi ödemeleri de iki ayda yüzde 36,2 artışla 75,7 milyar lira oldu, böylece iki aylık toplam personel gideri 714,1 milyar liraya ulaştı. Personel giderinin bütçe harcamaları içinde geçen yıl yüzde 35,4 olan payı bu yıl yüzde 34,2’ye, bunun bütçe gelirlerine oranı da yüzde 44,7’den yüzde 43,5’e geriledi.
Ocak-şubat döneminde devletin mal ve hizmet alımları da yüzde 52,3’le genel bütçe büyümesinin üzerinde bir oranda artarak 106,5 milyar liraya ulaştı.
“Sosyal konut”a 27,9 milyar
İki aylık bütçe gerçekleşmelerinde en çarpıcı artış sermaye transferlerinde yaşandı. Ocak-şubat döneminde 27,9 milyar lira ile toplam gider içinde küçük paya sahip olmakla birlikte söz konusu transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.230,7 (12,3 kat) arttı. Geçen yılın aynı döneminde bu kalem sadece 2,1 milyar lira olmuştu. Bu yılki artış ise sosyal konut finansmanı için Toplu Konut İdaresi’ne şubat ayında yapılan 22,9 milyar liralık aktarmadan kaynaklandı. Devletin yatırım harcamaları kapsamında sermaye giderleri de iki ayda yüzde 84,2 artışla 93,5 milyar lira olurken, borç verme kalemi geçen yılın eş dönemine göre yüzde 44,5 azalışla 35,7 milyar liraya geriledi.
Vergide tahsilat oranı yüzde 52,9’da kaldı
Bütçe gelirlerinin en büyük bölümünü oluşturan vergide ocak-şubat dönemi tahakkuku geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,2 artışla 2 trilyon 602,6 milyar lira olurken, aynı dönemde yüzde 49,2 artışla 1 trilyon 377,6 milyar lira tutarında bir tahsilat gerçekleşti. Buna göre geçen yıl ilk iki ayda yüzde 55,4 olan vergi tahsilatının tahakkuka oranı bu yıl yüzde 52,9’a geriledi.
Vergi dışındaki en büyük genel bütçe gelir kalemi olan ve yılbaşında yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranında artırılan faiz, pay ve cezalarda iki aylık tahsilat 126,8 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemindekinin sadece yüzde 10,2 üzerinde gerçekleşti. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, sermaye gelirleri ve alacaklardan tahsilatlarla birlikte toplam “genel bütçe” gelirleri iki ayda yüzde 42,6 artışla 1 trilyon 578,9 milyar liraya ulaştı. Ocak-şubat döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirlerinden 47,8 milyar, düzenleyici ve denetleyici kurum gelirlerinden de 13,8 milyar lira merkezi yönetim bütçesine aktarıldı.
Şubatta yıllık açık 2,1 trilyon TL
Şubat sonu itibarıyla son bir yılda ise bütçe harcamaları 10 trilyon 777,6 milyar, bütçe gelirleri 8 trilyon 671,4 milyar ve bütçe açığı 2 trilyon 106,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Son bir yılda 1 trilyon 270,6 milyar liralık faiz ödendi, 9 trilyon 507,1 milyar lira tutarında faiz dışı harcama gerçekleştirildi; faiz dışı dengede de 835,7 milyar liralık açık oluştu.
Son bir yıldaki faiz dışı harcamalar içinde en büyük bölümü 3 trilyon 863,8 milyar lira ile cari transferler oluştururken, sosyal güvenlik primleri ile birlikte personel giderleri 2 trilyon 998,3 milyar liraya, sermaye gideri ve transferleri toplamında yatırım gideri 1 trilyon 583,5 milyara, mal ve hizmet alımları 744,9 milyara, borç verme kalemi de 316,5 milyar liraya ulaştı. Şubat sonu itibarıyla son bir yılda vergi gelirleri 7 trilyon 305,3 milyar liraya ulaşırken, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, faiz, pay ve cezalar, sermaye gelirleri ve alacaklarda toplam tahsilat 1 trilyon 134,2 milyar lira, özel bütçeli idarelerden aktarma 187,9 milyar, düzenleyici ve denetleyici kurum gelirleri 43,9 milyar lira oldu.
2025-2027 Orta Vadeli Program’da (OVP), bu yılın tümünde 1 trilyon 930,7 milyar lira ile yine yüksek düzeyde bir merkezi yönetim bütçe açığı öngörülüyor.