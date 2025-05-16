Bütçe gelişmeleri?

Bütçenin ilk dört aylık performansı dün açıklanan verileri ile belli oldu. Nakit dengesi hesabına göre yılın ilk dört ayında gelirler 3.4 trilyon TL, giderler ise 4.5 tril­yon TL olarak gerçekleşti. Bu durumda ge­lirlerin giderleri karşılama oranı %76 ola­rak gerçekleşti. Faiz ödemeleri 684 milyar TL olarak gerçekleşirken faiz ödemeleri­nin toplam giderler içindeki payı %15 oldu. Bu oran geçtiğimiz yılın aynı döneminde %10.5 seviyesindeydi.

Nakit dengesi 1,085 milyar TL açık verir­ken finansmanında 760.2 milyar TL’lik net borçlanma gerçekleştirildi. Hazine yurt içinden nette 899 milyar TL borçlanırken yurt dışı tarafında nette 139 milyar TL borç ödeyicisi durumda. Geçen yılın aynı döne­minde yurt dışı finansmanı net 65.9 milyar TL seviyesindeydi. 2025 yılında yurt dışı kullanımlara karşılık ödemelerin yüksek­liği net dış borç ödeyicisi olmamıza neden olmuş görünüyor.

Ağırlık yurt içi kaynaklardan

Geçen yılın aynı döneminde yurt içinden 240 milyar TL’lik borçlanma gerçekleştiri­lirken bu yıl net 899 milyar TL’lik borçlan­ma gerçekleştirilmiş olması Hazine’nin fi­nansman açısından yurt içi kaynaklara da­ha fazla başvurduğunu gösteriyor. Yurt içi kaynaklar karşısındaki büyüklüğünü an­lamak adına bazı göstergelere bakılabilir. İlk dört aylık yurt içi borçlanmanın 2024 yıl sonu mevduat miktarına oranı %4.8 se­viyesinde. Borçlanmanın geniş para arzı tanımı olan M3’e oranına bakarsak %4.1 ol­duğunu görüyoruz.

Aynı dönemde borç finansmanı açısın­dan Hazine 320.2 milyar TL’lik kasa kulla­nımı yapmış. Bir başka deyişle, daha önce­den hesaplarında biriken kaynakları kul­lanmış. Hazine’nin mart sonu itibarıyla ödenecek vergi gelirleri sayesinde kasası­nı tekrar dolduracağını düşünerek bu dö­nemde kasa kullanımını artırması makul bir strateji olarak görünüyor.

Merkezi yönetim gelir ve gider tablosuna daha uzun vadeli baktığımızda 2025 yılının ilk dört ayında gelirlerin giderleri karşıla­ma oranı %79 seviyesinde. Bütçe disipli­ninin sağlandığı yıllarda bu oranın %90’ın üzerinde olduğunu görüyoruz. Bütçe di­siplinin bozulduğu 2008-2009 yılları kriz yılları olması itibariyle sıra dışı bir dönem olarak adlandırılabilir. 2018 yılına kadar büyük ölçüde bütçe disiplini korunurken bu tarihten sonra gelirlerin giderleri karşı­lama oranı düşüyor. 2020 yılı pandemi yı­lı olması itibariyle yine sırı dışı bir dönem olarak adlandırılabilir. 2022 yılında tekrar %95 seviyelerine yükseldikten sonra hız­lı bir bozulma sürecine girilmiş durumda. Bütçe dengelerinin bozulmasında deprem bölgesi için yapılan harcamaların etkisinin olduğunu biliyoruz. Bu etkinin ne kadar ol­duğunu bilmiyoruz. Fakat mevcut bütçe açıklarının da uzun süre sürdürülmesinin sağlıklı olmadığını düşünüyoruz.

Yılsonu hedefin tutması düşük

1990’lı yıllar mali baskınlıkla geçmiş­ti. Bu dönemde yüksek kamu açıkları çok yüksek faizler ile finanse edilmiş ve borç stoku hızlı bir şekilde artmıştı. Yüksek bütçe açıkları yatırımları dışlarken eko­nomide verimsizliğin artmasına neden ol­muştu. 2001 yılında imzalanan IMF prog­ramı çerçevesinde oluşturulan mali disip­lin “genişleyici mali sıkılaştırma” olarak adlandırılmıştı. Bir ekonomide, normal koşullarda, kamu harcamalarındaki azal­ma milli gelirde azalma ile sonuçlanır şek­linde öğretiyoruz öğrencilerimize. Fakat bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde so­nuç farklı olabiliyor. Bütçe disiplinin sağ­lanması mali baskınlığı azaltırken ülke risk primini düşürüyor, enflasyonist bas­kıları azaltıyor. Bu gelişmeler üretimin artmasına neden oluyor.

Dezenflasyon sürecine başladığımız dö­nemden beri bütçe açığının enflasyonist et­kileri tartışılıyor. Bütçe gelirlerinin harca­ma oranına göre düzeltilmesi adına gelir ar­tırıcı bazı tedbirlerin alınmaya çalışıldığını gözlemledik. Fakat vergi gelirlerini artırıcı hamlelerin sonuçlarının cılız kaldığını ra­kamlardan görüyoruz. Harcamaları kontrol etmek için yayınlanan tasarruf genelgesi­nin de etkili olduğunu söylemek zor. Sonuç­ta, 2025 yılında bütçe disiplini sağlanması yönünde kapsamlı bir adım atılması ihtima­li giderek azalıyor. Yılsonu bütçe açığı hede­finin de tutma ihtimalini düşük buluyoruz.