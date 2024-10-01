Bütçe, “Tüketmezseniz açık veririm” diyor (2)
Tersi hedeflenirken…
Toplam vergi gelirleri içinde, “Dolaylı Vergiler”in oranındaki artışın devam ettiğini yazmıştım dün…
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Bir okurum sordu:
“Doğrudan vergilerin de bir bölümünü, tüketiciden/işçiden alınan vergiler oluşturmuyor mu?”
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Doğru…
Doğrudan vergilerin bir bölümünü de, gelir vergileri oluşturuyor…
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Hatta…
Doğrudan vergilerin oranı düşerken, (içindeki) gelir vergisi (işçi, memur…) mükelleflerinden yapılan tahsilatın oranı yükseliyor…
(Veriler, bu oranın ilk 8 ayda yüzde 125 arttığını gösteriyor)
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Dahası…
Gelir vergisi kaleminin tamamına yakınını, özel/kamu çalışanlarının ücretleri üzerinden (kaynağından) yapılan kesinti oluşturuyor…
VELHASIL
Gelir vergisi kaleminde, tabiki tarım, ticaret gelirleri de var…
Ama…
Ticari/zirai/serbest meslek kazancı, menkul/gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerden beyana dayalı, basit usulde ve geçici nitelikte tahsil edilen toplam Gelir Vergisi gelirinin bütçedeki payı ise yüzde 1.7’ye düşmüş…
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Bu veri de, (dün belirttiğim gibi) verimsizliği gösteriyor…
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(Haftasonu yapılan vergi düzenlemesinin ne sağlayacağı da, yarınki yazımın konusu olsun