Bütçe, “Tüketmezseniz açık veririm” diyor (2)

Tersi hedeflenirken…

Toplam vergi gelirleri içinde, “Do­laylı Vergiler”in oranındaki artışın de­vam ettiğini yazmıştım dün…

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Bir okurum sordu:

“Doğrudan vergilerin de bir bölümünü, tüketiciden/işçiden alınan vergiler oluş­turmuyor mu?”

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Doğru…

Doğrudan vergilerin bir bölümünü de, gelir vergileri oluşturuyor…

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Hatta…

Doğrudan vergilerin oranı düşerken, (içindeki) gelir vergisi (işçi, memur…) mükelleflerinden yapılan tahsilatın oranı yükseliyor…

(Veriler, bu oranın ilk 8 ayda yüzde 125 arttığını gösteriyor)

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Dahası…

Gelir vergisi kaleminin tamamına yakı­nını, özel/kamu çalışanlarının ücretleri üzerinden (kaynağından) yapılan kesinti oluşturuyor…

VELHASIL

Gelir vergisi kaleminde, tabiki ta­rım, ticaret gelirleri de var…

Ama…

Ticari/zirai/serbest meslek ka­zancı, menkul/gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerden beyana dayalı, basit usulde ve geçici nitelikte tah­sil edilen toplam Gelir Vergisi geli­rinin bütçedeki payı ise yüzde 1.7’ye düşmüş…

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Bu veri de, (dün belirttiğim gibi) verimsizliği gösteriyor…

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(Haftasonu yapılan vergi düzenle­mesinin ne sağlayacağı da, yarınki ya­zımın konusu olsun